Bức ảnh cơm chan mì tôm của cặp vợ chồng thất nghiệp

Thời đôi mươi, nếu không may thất nghiệp, chúng ta có thể tặc lưỡi, coi đó như một cơ hội để nghỉ ngơi cho đầu óc thảnh thơi rồi tìm hướng đi mới. Nhưng đến khi gần 40 tuổi, đã có gia đình phải vun vén, con cái phải chăm sóc, 2 từ “thất nghiệp” sẽ không còn là chuyện “nghỉ ngơi cho hồi sức rồi tính sau” được nữa.

Áp lực cơm áo gạo tiền là câu chuyện hàng ngày, hàng tháng, không đợi ai nghỉ ngơi bao giờ.

Mới đây trong một cộng đồng tâm sự, một cặp vợ chồng U40 đã trải lòng về tình cảnh thất nghiệp. Câu chuyện khiến nhiều người rưng rưng.

Bức ảnh bữa cơm của 2 vợ chồng khi từ quê ra thành phố làm công nhân

“Mình sinh năm 1989, vợ mình sinh năm 1993… Mình mới mất việc, vợ cũng chưa có công việc ổn định nên cả hai quyết định xuống thành phố làm công nhân, gửi con trai 5 tuổi ở quê nhờ bà trông giúp.

Mỗi ngày, bọn mình rời phòng trọ lúc 7h sáng đến tận 9h tối mới về. Cả hai đều mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng vẫn cố gắng vì miếng cơm manh áo, vì tương lai của con… Chi phí ở phố đắt đỏ nên vợ chồng mình chẳng dám ăn ngon. Bữa sáng có khi chỉ là mỗi người một cái bánh bao 7 nghìn, nhiều hôm còn nhịn. Bữa tối thì nấu vội bát mì chan cơm cho qua bữa. Bữa ngon nhất trong ngày chính là suất ăn trưa ở công ty.

Dù vất vả nhưng vẫn tự nhủ phải cố gắng từng ngày. Chỉ mong con cái sau này không phải khổ như bố mẹ nữa. Cố lên nhé, bản thân ơi, rồi mọi cố gắng sẽ được đền đáp” - Người chồng viết.

Trong phần bình luận, nhiều người động viên 2 vợ chồng cố gắng, đặc biệt là những người cũng đang trong tình cảnh tương tự. Đành rằng thất nghiệp là việc không ai mong muốn, nhưng nếu nghĩ tích cực, cả nhà còn khỏe, vợ chồng còn đồng lòng thì chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua. Suy cho cùng đây chỉ là 1 giai đoạn trong đời.

Ảnh minh họa

“Công nhân mà làm từ 7h sáng đến 9h tối thì lương cũng không phải quá thấp, cố gắng còn sức thì còn tăng ca nhưng cũng nên lưu tâm sức khỏe. Có sức khỏe mà vợ chồng đồng lòng nữa thì sẽ sớm ổn thôi” - Một người động viên.

“Nhìn bữa ăn này lại nhớ ngày xưa, chắc các bác 8x hoặc 9x đời đầu ai cũng đôi lần ăn cơm với mì tôm thế này rồi. Nhà em ngày xưa thì 1 tuần cũng phải 4-5 bữa như này là ít vì nhà nghèo. Giờ cuộc sống khá hơn chút vẫn thi thoảng trộn nước mì tôm với cơm để ăn. Cứ cố gắng thôi sau này nhìn lại tự thấy nể phục bản thân” - Một người chia sẻ.

“Nhìn như thế này để tự nhủ mình phải sống tiết kiệm hơn… Chúc 2 bạn nhiều sức khoẻ và may mắn, mong sự cố gắng của 2 bạn sẽ gặt hái được trái ngọt nha” - Một người chúc.

3 việc cần làm để vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính

1. Giữ vững tinh thần và kỷ luật chi tiêu

Trong những giai đoạn khó khăn, thứ chúng ta dễ đánh mất nhất chính là tinh thần. Khi áp lực tài chính đè nặng, con người rất dễ rơi vào cảm giác bế tắc, mất phương hướng, dễ suy nghĩ tiêu cực. Nhưng sự thật là lúc này, thứ duy nhất chúng ta có thể và nên bấu víu chính là tinh thần.

Không ai có thể kiểm soát được biến cố nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cách mình phản ứng và đối mặt. Giữ bình tĩnh, suy nghĩ lạc quan giúp bạn tránh đưa ra những quyết định sai lầm như vay nóng, đầu tư mù quáng hay chi tiêu không cần thiết để “xả stress”.

Kỷ luật tài chính lúc này là nền móng sống còn. Hãy tạm gác những nhu không thực sự thiết yếu, tập trung cân đối chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản: Ăn uống, chỗ ở, sức khỏe và di chuyển. Suy cho cùng, người vượt qua được giai đoạn khó khăn không phải người bỗng dưng kiếm được số tiền lớn, mà là người biết giữ tiền và chi tiền một cách khôn ngoan nhất.

2. Tận dụng mọi cơ hội để tạo thu nhập

Khi kinh tế khăn hoặc trong lúc thất nghiệp, đừng chỉ nghĩ đến những cơ hội lớn theo hướng “đổi đời” hay “công việc mơ ước”. Thực tế, những bước đi nhỏ mới chính là nền tảng để trụ vững và tái thiết cuộc sống.

Ảnh minh họa

Có người nhận làm thêm ca đêm, có người làm việc tay chân tạm thời,... miễn sao đó là lao động chân chính, mang lại dòng tiền đều đặn để duy trì sinh hoạt. Càng ngồi chờ “cơ hội lớn”, thời gian càng trôi đi mà áp lực càng nặng. Ngược lại, khi bạn chủ động làm, dù chỉ là việc nhỏ, bạn vẫn đang giữ được thói quen lao động, kết nối, và niềm tin rằng mình có thể xoay chuyển tình thế. Quan trọng hơn, thu nhập nhỏ đều đặn mỗi ngày chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất, vì nó cho bạn cảm giác đang kiểm soát được cuộc sống, thay vì bị hoàn cảnh cuốn trôi.

3. Biết nhờ cậy và chia sẻ đúng lúc

Lúc khó khăn, đừng vì cảm giác sợ bị đánh giá hay những nội tự ti cá nhân mà từ chối việc đi tìm sự trợ giúp. Có thể là nhờ bạn bè giới thiệu công việc, nhờ gia đình hỗ trợ tạm thời về tài chính, hay đơn giản chỉ là chia sẻ để tìm lời khuyên và động lực tinh thần. Tất nhiên, nhờ cậy không có nghĩa là ỷ lại, mà là biết sử dụng sự hỗ trợ như một chiếc phao để bơi tiếp, không phải để nằm yên trên mặt nước.

Suy cho cùng, khó khăn tài chính không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một phép thử về bản lĩnh và sự kiên cường. Giữ tinh thần vững vàng, chi tiêu kỷ luật, nỗ lực từng chút để duy trì thu nhập, và không ngại tìm sự giúp đỡ, đó chính là những “chìa khóa” có thể giúp bạn đi qua giông bão.