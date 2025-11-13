Bức ảnh chụp phòng khách viral MXH: Cảm giác "chữa lành" quá mạnh mẽ

Chẳng cần resort hay homestay đắt đỏ, chỉ một bức ảnh chụp phòng khách tràn ngập ánh nắng và cây xanh của một cô gái ở Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến mạng xã hội xứ tỷ dân bùng nổ. Nhiều người bình luận rằng chỉ nhìn thôi cũng thấy an yên đến lạ giống căn phòng trong mơ, thậm chí có người nói tôi chỉ muốn dọn vào ở luôn.

Trong bức ảnh, ngay giữa phòng khách là một gốc cây lớn tán lá xanh mướt đón trọn luồng ánh sáng tự nhiên từ khung cửa kính. Những vệt nắng chiếu qua từng kẽ lá hắt xuống sàn nhà tạo nên khung cảnh lấp lánh và vô cùng nên thơ, thứ ánh sáng vừa chữa lành vừa khiến người ta cảm thấy thời gian như chậm lại.

Cây trong phòng là cây dành dành, loài cây được nhiều người yêu thích vì vẻ ngoài thanh thoát, lá xanh bóng, hoa trắng tinh khôi và hương thơm nhẹ nhàng. Cây dành dành còn được xem là mang lại năng lượng tích cực giúp gia chủ bình an và may mắn. Cây có thể cao lớn, tán rộng, thích hợp đặt trong không gian rộng như phòng khách để tạo điểm nhấn và không khí trong lành.

Chủ nhân cho biết cô rất thích cảm giác ngồi đọc sách dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua lá tạo những mảng sáng tối mềm mại trên sàn nhà. Mỗi buổi sáng cô pha một tách trà, bật bản nhạc nhẹ và ngồi nhìn cây chuyển động theo làn gió nhẹ, mọi căng thẳng đều tan biến.

Về cách chăm sóc cây dành dành trong nhà, chủ nhân chia sẻ cây ưa môi trường ấm áp và ánh sáng vừa phải. Cây nên đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhưng không bị nắng gắt chiếu trực tiếp để tránh lá bị cháy. Đất trồng cây không cần quá đặc biệt nhưng nên thoát nước tốt, giữ độ ẩm vừa phải. Cây thích được tưới nước đều đặn khi bề mặt đất khô, nhưng không để đọng nước ở gốc. Trong mùa sinh trưởng nên bón phân hữu cơ loãng khoảng 1 đến 2 tuần một lần để cây phát triển tốt và ra hoa đều.

Cây dành dành cũng cần được cắt tỉa những cành khô hoặc quá rậm để thông thoáng và tạo dáng đẹp. Khi chăm đúng cách cây có thể ra hoa trắng tinh kéo dài từ mùa xuân đến mùa thu, vừa đẹp vừa tỏa hương dịu nhẹ giúp căn phòng thêm phần chữa lành.

Nhiều người sau khi xem ảnh đã thốt lên đây chính là phòng khách trong mơ của tôi, nhìn thôi cũng thấy bình yên. Không ít người tò mò muốn biết cách trồng và chăm cây dành dành trong nhà để tái tạo không gian tương tự.

Thật vậy giữa nhịp sống hối hả chút thiên nhiên trong nhà đôi khi chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất. Một tán cây, một ô cửa đón nắng, một góc nhỏ bình yên cũng đủ biến căn nhà thành nơi mà ai cũng muốn trở về.

