3 loại cây nhìn đẹp nhưng “nuôi khí âm”: Để càng lâu, nhà càng xuống vận

Dưới đây là 3 loại cây cực kỳ phổ biến, nhìn thì đẹp nhưng nếu giữ quá lâu trong nhà, khí âm tích lại khiến không gian bí bách, người trong nhà dễ mệt mỏi, ngủ kém và thấy căng thẳng vô cớ.

1. Cây trầu bà lá to: Đẹp sang nhưng âm tính mạnh, để lâu nhà dễ “tụ nặng”

Trầu bà lá to (các dòng lá hình tim lớn, xanh đậm) là loại cây khiến nhiều người mê vì nhìn “đắt tiền”, dễ hợp decor. Nhưng chính tán lá rộng, màu xanh đậm và khả năng sống trong môi trường thiếu sáng lại là yếu tố âm tính rất mạnh.

Dấu hiệu dễ thấy:

- Đặt ở góc phòng ít nắng, cây lại phát triển rất nhanh.

- Lá càng to, màu càng đậm, góc đó càng tối lại.

- Không khí khu vực đó dễ “nặng đầu” dù nhà sạch.

Theo phong thủy:

- Cây sống khỏe trong bóng tối thường mang tính âm cao.

- Nếu để trong nhà quá lâu, dương khí bị hút bớt, góc nhà đó trở nên nặng nề.

Hiệu ứng dễ gặp:

- Người sống trong nhà hay bị mệt về chiều tối.

- Phòng khách thiếu cảm giác “thoáng vía”.

- Nhà đẹp nhưng không ấm, khó tạo không khí vui vẻ.

Cách chỉnh: không cần bỏ ngay. Chuyển cây ra gần cửa sổ, hoặc luân phiên đưa phơi nắng nhẹ tuần 2–3 lần. Nếu cây quá to, nên cắt tỉa hoặc chuyển ra ban công.

2. Cây lưỡi hổ lá bản lớn: trông mạnh mẽ nhưng lại hấp thụ dương khí vào ban đêm

Nhiều người trồng lưỡi hổ vì “lọc không khí”. Điều đó đúng, nhưng phong thủy nhìn ở một tầng khác: lưỡi hổ hấp thụ khí vào buổi tối, mà ban đêm trong nhà vốn đã thiếu dương khí.

Khi để ở phòng khách hoặc phòng ngủ:

- Không gian thường lạnh khí hơn, cảm giác thơm tho nhưng hơi… trống.

- Người dễ mất ngủ nhẹ hoặc khó ngủ sâu.

- Bầu không khí ít sự ấm áp, dễ “căng”.

Lý do:

- Lưỡi hổ là cây thịnh âm theo chu kỳ ngày – đêm.

- Đặc biệt các loại lá bản lớn, màu xanh đậm và cao.

Ông bà xưa quan niệm:

“Nhà sống nhờ khí, đêm mà hút khí thì sáng khó hưng”.

Không hẳn lưỡi hổ xấu, nhưng đặt không đúng chỗ sẽ khiến sinh khí giảm.

Cách chỉnh:

- Không để trong phòng ngủ.

- Chỉ để ở khu vực có ánh sáng tự nhiên hoặc nơi lưu thông khí tốt.

- Không để sát nền quá tối, nên kê lên bệ.

- Nếu nhà quá nhỏ và phải để trong nhà, hãy giảm số lượng hoặc chọn giống lá nhỏ.

3. Cây xương rồng dáng cao: Hình dáng đẹp nhưng thuộc hệ “trấn”, để trong nhà làm khí trường mất cân bằng

Xương rồng dáng cao — loại thon dài, sống khỏe, rất hợp decor tối giản — lại là cây mà phong thủy xếp vào nhóm “trấn”. Nghĩa là nó có tính chặn năng lượng, đôi khi mang sắc âm nếu để trong không gian đóng.

Dễ nhận ra:

- Cây càng cao, khí trong phòng càng “khựng lại”.

- Không gian đẹp nhưng thiếu cảm giác mềm mại.

- Góc đặt xương rồng dễ trở thành góc lạnh, khó bài trí đồ khác.

Tính phong thủy:

- Cây có gai dài thường “đâm khí”.

- Cây mọc hướng lên nhưng bề mặt khô – cứng tạo trường khí mạnh, nhưng không phải trường khí nuôi nhà.

- Để lâu trong phòng ngủ hay phòng khách nhỏ sẽ khiến khí không lan đều.

Hiệu ứng lên con người:

- Dễ nhạy cảm, khó thư giãn sâu.

- Cảm giác bồn chồn khi ở một mình trong không gian hẹp.

- Tinh thần ít ổn định vào buổi chiều hoặc tối.

Cách chỉnh:

- Chỉ nên để xương rồng lớn ngoài hiên, ban công.

- Không đặt trong phòng ngủ, phòng thiền, phòng trẻ.

- Nếu rất thích trưng, hãy chọn loại mini hoặc dạng tròn, ít gai, tính âm thấp hơn.

Vì sao 3 loại cây này lại “hút sinh khí”?

Phong thủy không nói cây xấu hay tốt. Người xưa chỉ phân biệt cây âm – cây dương.

Cây đưa khí lên, cần nắng nhiều, lá sáng màu – hợp trồng trong nhà.

Cây sống khỏe trong tối, lá đậm, mọc lan hoặc sinh trưởng quá mạnh trong bóng – thiên âm, nếu để lâu sẽ lấn dần dương khí.

Nhà càng thiếu dương khí:

- Không gian càng nặng nề dù sạch.

- Người sống cảm giác thiếu năng lượng.

- Sự hòa thuận trong nhà giảm đi vì trường khí âm dễ “bám”.

Bí quyết người xưa truyền lại: “Nhà sáng – cây nhẹ – khí thoáng” Chọn cây ít âm thì nhà tự nhiên sáng vía, dễ ở, dễ vui.

Gợi ý 3 loại cây dương tính để thay thế

Nếu bạn muốn góc nhà ấm hơn:

- Trúc phú quý

- Cau tiểu trâm

- Lan ý (bản nhỏ, lá sáng)

Những cây này thuộc tính dương, nuôi khí sáng, hợp hầu hết không gian hiện đại.

