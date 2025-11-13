3 khung giờ nên tránh thắp hương

Thắp hương là nghi lễ quen thuộc trong đời sống người Việt, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong may mắn, bình an cho gia đình. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy và dân gian, không phải thời điểm nào trong ngày cũng thích hợp để thực hiện nghi thức này. Một số khung giờ được cho là nên kiêng thắp hương vì có thể ảnh hưởng tới vận khí của ngôi nhà.

Ba khung giờ cần tránh khi thắp hương

Thứ nhất là giờ Tý tức khoảng từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm sau. Đây là thời điểm âm khí mạnh nhất trong ngày, dương khí suy yếu, năng lượng trong không gian chênh lệch. Dân gian cho rằng thắp hương vào lúc này dễ thu hút tà khí, khiến không gian thờ tự bị nhiễu loạn, ảnh hưởng tới sức khỏe và vận may của gia chủ.

Thứ hai là giờ Ngọ khoảng từ 11 giờ trưa đến 13 giờ. Dù là thời điểm dương khí cực thịnh nhưng lại được xem là khắc với âm giới. Nhiều người tin rằng khi thắp hương vào lúc này, lời khấn khó đến được với tổ tiên do âm dương không giao hòa. Với những gia đình thường cúng buổi trưa, nên hoàn thành việc thắp hương trước 11 giờ để tránh phạm giờ xấu.

Thứ ba là giờ Dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Đây là lúc trời chuyển giao giữa ngày và đêm, âm khí bắt đầu tăng lên. Theo quan niệm xưa, nếu thắp hương vào thời khắc này dễ khiến luồng khí trong nhà bị xáo trộn, gây cảm giác bất an hoặc ngủ không yên giấc.

Ngoài ba khung giờ kể trên, các chuyên gia phong thủy còn lưu ý rằng trong những ngày đặc biệt như rằm tháng Bảy âm lịch, ngày cúng ông Công ông Táo hay ngày Tết Nguyên đán, việc thắp hương nên hoàn tất trước 12 giờ trưa. Đây là thời điểm được cho là “cửa âm dương mở”, linh khí lưu thông, giúp lời khấn được thông suốt và giữ vượng khí trong nhà.

Thời điểm tốt nhất để thắp hương

Nếu muốn cầu bình an, thuận lợi, gia chủ nên chọn buổi sáng sớm từ 6 giờ đến khoảng 10 giờ. Đây là thời gian dương khí vượng, không khí trong lành, tâm trí con người minh mẫn. Thắp hương vào buổi sáng không chỉ hợp phong thủy mà còn giúp không gian trong nhà thơm tho, nhẹ nhàng, tạo cảm giác an lành suốt cả ngày.

Trong trường hợp bận rộn, có thể thắp hương trước 12 giờ trưa hoặc trước 17 giờ chiều. Dù không phải là giờ đẹp nhất nhưng vẫn nằm trong khoảng dương khí còn thịnh, đảm bảo cân bằng sinh khí cho ngôi nhà.

Ý nghĩa phong thủy của việc chọn đúng khung giờ

Theo phong thủy Á Đông, thời gian là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài hòa âm dương trong mỗi không gian sống. Khi chọn đúng giờ thắp hương, gia chủ sẽ tạo được luồng năng lượng tích cực, giúp ngôi nhà luôn ấm cúng, thu hút tài lộc và bình an. Ngược lại, nếu vô tình phạm giờ xấu, luồng khí trong nhà có thể bị đảo lộn, gây cảm giác nặng nề, khó ngủ hoặc tinh thần uể oải.

Tuy nhiên, điều cốt lõi của việc thắp hương vẫn nằm ở lòng thành. Dù thắp hương vào thời điểm nào, người thực hiện nên giữ tâm tịnh, trang phục chỉnh tề, không vội vàng hay nói cười lớn tiếng trong lúc hành lễ. Không nên thắp quá nhiều hương cùng lúc để tránh khói đặc, ảnh hưởng tới hô hấp và gây nguy cơ cháy nổ.

Với những gia đình đang bài trí lại bàn thờ hoặc sắm sửa vật phẩm thờ cúng, việc chọn đúng thời điểm thắp hương cũng góp phần giúp không gian thờ tự trở nên linh thiêng và hài hòa hơn. Bàn thờ nên đặt ở nơi thoáng khí, sạch sẽ, tránh đối diện nhà vệ sinh hoặc cửa ra vào. Khi thay nhang mới hay lau dọn bàn thờ, cũng nên chọn buổi sáng, tránh phạm vào các khung giờ kiêng kỵ kể trên.

Thắp hương là nét văn hóa đẹp, giúp mỗi người thêm gắn bó với cội nguồn. Chỉ cần một chút lưu tâm đến thời gian và sự thành kính, nghi lễ này sẽ mang lại năng lượng tốt lành, giúp gia đình an yên và đón nhận nhiều điều may mắn.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo