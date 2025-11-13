Giang ơi và nhiều “hot mom” cùng chọn sữa tươi “10 không” cho con, hóa ra vì điều này

Moozi – sữa tươi "10 không" từ vùng đất có không khí trong lành nhất thế giới

Giữa thị trường sữa tươi ngày càng đa dạng, Moozi – thương hiệu thuộc Công ty sữa VitaDairy – vẫn tạo được vị thế riêng nhờ chất lượng vượt trội và quy trình sản xuất minh bạch.

Được nhập khẩu 100% nguyên hộp từ Tasmania (Úc) – nơi được mệnh danh là "thiên đường xanh" của Nam bán cầu – Moozi ra đời trong môi trường hoàn toàn tự nhiên. Tại đây, đàn bò được chăn thả tự do quanh năm chứ không bị nuôi nhốt trong chuồng trại, với mật độ chỉ khoảng 2 con trên mỗi hecta đồng cỏ. Các cô bò được ăn cỏ tươi không biến đổi gen (GMO), không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không hormone tăng trưởng và không chất tăng trọng.

Sữa từ đàn bò tại nông trại Moozi được xử lý cẩn trọng theo tiêu chuẩn khắt khe nên không chứa dư lượng kháng sinh, chỉ giữ trọn hương vị tươi ngon, thuần khiết. Nhờ công nghệ đóng hộp hiện đại, sữa có thể giữ được lâu mà không cần chất bảo quản, đồng thời không pha sữa bột, không chất tạo ngọt hay tạo màu tổng hợp – hình thành bộ tiêu chuẩn "10 không" khác biệt của Moozi.

Với thói quen tìm hiểu kỹ trước khi chọn sản phẩm cho con, vlogger Giang Ơi đã bay sang Tasmania để tự mình kiểm chứng. Cô chia sẻ: "Tận mắt trải nghiệm mình mới hiểu ý nghĩa thật sự của tiêu chí "10 không" mà Moozi theo đuổi. Mình nghiệm ra, đôi khi, chính những điều thương hiệu cam kết "không làm" - như không nuôi nhốt bò trong chuồng trại, không để bò ăn thực phẩm biến đổi gen, hay không ép bò dùng hormone tăng trưởng - lại tạo nên sự khác biệt thật sự."

Vlogger Giang Ơi đã có chuyến trải nghiệm thực tế tại Tasmania trước khi quyết định chọn sữa Moozi cho con

Không chỉ Giang Ơi, nhiều "hot mom" khác cũng tin cậy Moozi, dòng sữa có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng.

Người mẫu, diễn viên Chúng Huyền Thanh chia sẻ: "Giữa bao nhiêu loại sữa mà mình không kiểm chứng được, thì Moozi với những điều "không", nhưng rất rõ ràng, khiến mình thật sự tin".

Tiktoker Mẹ Zinzon thì cho biết cô yêu thích Moozi vì sữa được nhập khẩu từ Tasmania – vùng đất trong lành, đàn bò chăn thả tự nhiên, nên sữa thơm mát, bé dễ uống.

Gia đình Hai Em Bé Lai cũng đồng tình: cả hai nhóc đều mê vị sữa thanh nhẹ, còn ba mẹ thì yên tâm tuyệt đối về nguồn gốc.

Với nhiều phụ huynh, Moozi không chỉ là một nhãn sữa, mà còn là biểu tượng của sự an tâm – nơi mẹ có thể gửi trọn niềm tin trong hành trình nuôi con khỏe mạnh.

Cơ hội nhận nhiều ưu đãi giá trị từ Moozi

Không chỉ chinh phục các mẹ bỉm bằng chất lượng, Moozi còn mang lại những món quà giúp tăng cường các hoạt động gắn kết trong gia đình. Khi mua sữa tươi Moozi, người dùng chỉ cần quét mã QR trên hộp sữa, tích điểm là có thể đổi những món quà dễ thương như balo gấu phiêu lưu cực xịn, bình nước ma thuật độc đáo, hay những người bạn thú bông ngọt ngào và xinh xắn. Khách hàng có thể tích điểm trên app, đổi quà tại 500 địa điểm trên toàn quốc hoặc được giao quà tận nơi bằng phương thức EMS.

Những phần quà được chọn lựa kỹ càng sao cho "hợp ý" của trẻ nhất đã phản ánh tinh thần xuyên suốt của Moozi - chăm chút cho con trẻ từ những điều nhỏ nhất. Từ cách chăn nuôi bò tôn trọng nhịp sống tự nhiên - bò được ung dung gặm cỏ trên những cánh đồng bạt ngàn, không bị nhốt trong chuồng trại, không bị ép tiết sữa; cho đến công nghệ hiện đại loại bỏ những chất gây hại cho trẻ - Moozi mang lại những hộp sữa giữ trọn độ tươi ngon, thanh mát khác biệt.

Trương Mỹ Nhân cùng con gái yêu thích Moozi vì hương vị sữa tươi ngọt lành, được nhập khẩu 100% từ Tasmania (Úc)

Minh bạch với chất lượng "10 không" vượt trội - đây cũng là lý do mà nhiều "hot mom" như Thanh Trần, Trương Mỹ Nhân… đã không ngần ngại chọn sữa tươi Moozi đồng hành cùng "cục cưng". Với họ, chọn Moozi không chỉ là chuyện chọn nguồn sữa tươi an toàn và ngon lành, mà còn là chọn cách nuôi con an tâm và trọn vẹn hơn mỗi ngày.