Ghẹ đỏ - ghẹ xanh khác gì nhau? Đi chợ phải nhớ 3 mẹo này để chọn hàng chất lượng

Ghẹ là loại hải sản phổ biến, được ưa chuộng nhờ thịt ngọt, chắc và hương vị đặc trưng của gạch. Tuy nhiên, việc chọn ghẹ tươi ngon, đảm bảo chất lượng không hề đơn giản, đặc biệt khi trên thị trường có nhiều loại ghẹ khác nhau. Trong đó, hai loại được quan tâm nhiều nhất phải kể đến ghẹ đỏ và ghẹ xanh, với giá dao động khoảng 250.000 - 600.000 đồng/kg. Hiểu rõ cách phân biệt 2 loại ghẹ cùng những mẹo chọn mua sẽ giúp bạn vừa thưởng thức món ăn thơm ngon vừa đảm bảo an toàn và hợp lý về chi phí.

Ghẹ xanh và ghẹ đỏ: Phân loại và đặc điểm

Ghẹ xanh có vỏ cứng, màu xanh lam hoặc xanh rêu, thường lốm đốm trắng. Con đực có màu xanh đậm hơn, trong khi con cái hơi ngả nâu hoặc xanh xám. Càng ghẹ dài, chắc khỏe, chân cuối cùng dẹt như mái chèo, giúp bơi nhanh. Ghẹ xanh có kích thước vừa phải, thường nhỏ hơn ghẹ đỏ, nhưng thịt chắc, ngọt và được đánh giá cao về chất lượng.

Ngược lại, ghẹ đỏ có vỏ đỏ hồng hoặc đỏ cam, đôi khi có sọc rằn ri và đốm trắng trên toàn thân. Vỏ ghẹ đỏ mềm hơn ghẹ xanh, kích thước lớn và nặng hơn. Thịt ghẹ đỏ vẫn ngon, ngọt nhưng ít chắc và không ngọt bằng ghẹ xanh. Loại ghẹ này thường được ưa chuộng vì lượng gạch nhiều, thích hợp cho các món ăn cần gạch béo, thơm.

Nhìn chung, ghẹ xanh phù hợp cho những ai muốn thưởng thức thịt chắc, trong khi ghẹ đỏ là lựa chọn lý tưởng cho những người quan tâm nhiều đến gạch và hương vị đậm đà.

Những mẹo chọn ghẹ tươi ngon

1. Quan sắt mắt, mai và chân ghẹ

Khi chọn ghẹ, điều quan trọng nhất là quan sát mắt và mai ghẹ. Ghẹ tươi có mắt trong, sáng và linh hoạt, trong khi ghẹ yếu hoặc để lâu sẽ có mắt mờ hoặc đục. Mai ghẹ cứng, sáng bóng cũng là dấu hiệu ghẹ còn tươi; nếu mai mềm, nứt hoặc trầy xước nhiều, thịt bên trong có thể không đảm bảo. Ngoài ra, kiểm tra chân ghẹ là cách nhanh chóng để nhận biết tình trạng tươi sống. Ghẹ tươi sẽ đá chân hoặc giẫy khi chạm vào, trong khi ghẹ chết lâu thường ủ rũ, không phản ứng. Ghẹ chết lâu sẽ làm thịt nhão, gạch bở và dễ phát sinh mùi hôi.

2. Quan sát bụng ghẹ

Để mua được ghẹ tươi cần quan sát kỹ phần bụng của ghẹ. Bụng ghẹ phải cứng, khép kín và không bị mềm hay nát. Ghẹ cái thường có bụng tròn, rộng hơn ghẹ đực và khi ấn nhẹ không thấy lõm, đây là dấu hiệu cho thấy gạch đầy, chất lượng tốt. Ghẹ đực có bụng nhỏ, nhọn hơn, nhưng vẫn phải chắc và không bị mềm nhão. Tránh chọn những con ghẹ có bụng hở, bị nứt hoặc sưng, vì đây là dấu hiệu ghẹ đã chết hoặc kém tươi, thịt và gạch đều giảm chất lượng.

3. Ngửi mùi

Mùi ghẹ cũng là yếu tố quan trọng. Ghẹ tươi sẽ có mùi hải sản nhẹ, hơi mặn, trong khi ghẹ có mùi tanh mạnh, chua hoặc mùi lạ là ghẹ đã ươn, không nên mua. Khi lựa chọn, bạn cũng nên để ý giới tính và kích thước của ghẹ. Ghẹ cái thường vỏ đỏ, bụng rộng và nhiều gạch, còn ghẹ đực vỏ xanh, thịt chắc nhưng gạch ít hơn. Kích thước lý tưởng thường là ghẹ vừa tay, không quá to, với size phổ biến là 5-6 con/kg hoặc 3-5 con/kg. Ghẹ quá nhỏ thịt ít, ghẹ quá lớn thịt xơ, không còn ngon.

Cách bảo quản ghẹ sau khi mua

Ghẹ sống nên để trong thùng có đá, không để nước ngập ghẹ, duy trì nhiệt độ mát để ghẹ không chết nhanh. Với ghẹ đã hấp hoặc luộc, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong 1-2 ngày là tốt nhất. Ghẹ cấp đông nên để trong ngăn đông, rã đông từ từ trong tủ mát để tránh mất vị ngọt. Khi nấu ghẹ, không nên để ghẹ tiếp xúc lâu với nhiệt cao trước khi chế biến, vì sẽ làm thịt khô và gạch bở. Những lưu ý này giúp giữ trọn vẹn hương vị, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm.

