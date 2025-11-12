7 thứ trong nhà thải Formaldehyde gây ung thư, món thứ 3 gần như nhà nào cũng có

Formaldehyde là một hóa chất phổ biến trong nhiều sản phẩm gia dụng, đặc biệt ở các mặt hàng rẻ tiền, kém chất lượng. Nó có thể gây kích ứng mắt, mũi, họng, và tiếp xúc lâu dài được xác định là có nguy cơ gây ung thư. Nhiều món đồ quen thuộc trong nhà đang âm thầm thải formaldehyde mỗi ngày, đặc biệt những sản phẩm giá rẻ hoặc không rõ nguồn gốc.

Dưới đây là 7 món đồ bạn cần cảnh giác:

1. Đồ gỗ công nghiệp

Các loại bàn ghế, tủ, kệ làm từ gỗ MDF, HDF hay ván ép giá rẻ thường được kết dính bằng keo chứa formaldehyde. Khi sử dụng lâu dài, đặc biệt trong điều kiện nóng ẩm hoặc phòng kín, khí formaldehyde sẽ bốc ra và tích tụ trong không khí, gây khó thở, đau đầu và mệt mỏi. Đặc biệt với trẻ nhỏ và người già, tiếp xúc thường xuyên có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Mẹo: Chọn đồ gỗ có chứng nhận E0 hoặc E1, tránh đồ gỗ giá rẻ, không nhãn mác. Luôn để sản phẩm ở nơi thoáng khí, mở cửa sổ thường xuyên và lau sạch bụi bám trên bề mặt.

2. Sơn và vecni nội thất kém chất lượng

Một số loại sơn và vecni nội thất rẻ tiền sử dụng formaldehyde để tăng độ bám dính, bóng bề mặt và chống mối mọt. Ngay cả khi sơn đã khô, khí formaldehyde vẫn tiếp tục bay ra trong nhiều tháng. Trong phòng kín, mùi sơn và formaldehyde có thể gây kích ứng mắt, họng, khó thở, và tăng nguy cơ các bệnh hô hấp lâu dài.

Mẹo: Sử dụng sơn gốc nước, không mùi, có chứng nhận thân thiện môi trường. Khi sơn, mở cửa phòng, bật quạt để thoát khí. Hạn chế ở lại phòng lâu ngay sau khi sơn xong.

3. Thảm trải sàn và rèm vải tổng hợp

Thảm trải sàn và rèm vải bằng sợi tổng hợp, đặc biệt loại rẻ tiền, thường được xử lý hóa chất chống nhăn, chống cháy, chống co rút, trong đó formaldehyde là chất phổ biến. Đây là món đồ gần như nhà nào cũng có, và là nguồn formaldehyde dễ tiếp xúc nhất, vì tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc hít khí trong phòng kín.

Mẹo: Giặt thảm, rèm trước khi sử dụng và định kỳ sau vài tuần. Phơi nắng để giảm tồn dư hóa chất. Ưu tiên sản phẩm từ sợi tự nhiên hoặc có chứng nhận an toàn. Tránh mua thảm ép keo giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

4. Giấy dán tường giá rẻ

Giấy dán tường kém chất lượng sử dụng keo tổng hợp chứa formaldehyde để tăng độ bám, giữ màu lâu hơn. Khi dán trong phòng kín, khí formaldehyde có thể bay ra và tích tụ theo thời gian, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ em và người già. Mức độ ô nhiễm tăng lên nếu giấy dán tường giá rẻ, mỏng và dễ ẩm mốc.

Mẹo: Chọn giấy dán tường thân thiện môi trường, chứng nhận không chứa formaldehyde. Luôn mở cửa phòng và sử dụng quạt thông gió để giảm tích tụ khí.

5. Quần áo, chăn ga gối ép keo hoặc vải tổng hợp

Nhiều quần áo, chăn ga gối làm từ vải tổng hợp, ép keo chống nhăn, chống co rút sử dụng formaldehyde để giữ hình dáng. Khi mặc hoặc nằm lâu ngày, cơ thể có thể hấp thụ hóa chất này qua da, gây kích ứng, dị ứng hoặc mùi khó chịu. Các sản phẩm giá rẻ càng tiềm ẩn nguy cơ cao vì kiểm soát hóa chất không nghiêm ngặt.

Mẹo: Giặt mới quần áo và chăn ga gối trước khi sử dụng, phơi nắng để giảm lượng hóa chất. Ưu tiên sản phẩm làm từ cotton, vải tự nhiên, hoặc có chứng nhận không chứa formaldehyde.

6. Sản phẩm giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh kém chất lượng

Một số loại giấy rẻ tiền được tẩy trắng hoặc xử lý chống mốc bằng formaldehyde. Khi sử dụng lâu dài, đặc biệt với trẻ nhỏ dùng nhiều khăn giấy, đây là nguồn tiếp xúc hóa chất âm thầm nhưng kéo dài. Formaldehyde trong giấy có thể gây kích ứng da, hô hấp, và tích tụ lâu dài có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Mẹo: Chọn giấy vệ sinh, khăn giấy có chứng nhận an toàn, không tẩy trắng bằng hóa chất độc hại. Giặt khăn vải mới hoặc khăn lót nhiều lần trước khi dùng để giảm lượng hóa chất.

7. Nhiều sản phẩm nhựa và đồ gia dụng không đạt tiêu chuẩn

Nhựa kém chất lượng, hộp đựng thực phẩm, đồ bếp, hoặc đồ trang trí rẻ tiền được làm từ nhựa tổng hợp có thể chứa formaldehyde. Khi tiếp xúc với nhiệt, nước nóng hoặc sử dụng lâu dài, formaldehyde sẽ bay ra không khí, hòa vào thực phẩm, hoặc tiếp xúc trực tiếp với da, gây nguy cơ cho sức khỏe. Các sản phẩm rẻ tiền không rõ nguồn gốc càng tiềm ẩn rủi ro cao.

Mẹo: Hạn chế dùng nhựa giá rẻ tiếp xúc trực tiếp với thức ăn nóng, ưu tiên nhựa an toàn đã được kiểm định. Không dùng đồ nhựa cũ, nứt hoặc biến dạng vì khả năng thải hóa chất cao.

Lưu ý chung khi sử dụng đồ vật trong nhà

Tiếp xúc lâu dài với formaldehyde có thể gây hại sức khỏe. Để giảm rủi ro, bạn cần:

- Luôn mở cửa, tạo thông thoáng không khí trong nhà

- Giặt giũ, phơi nắng các vật dụng vải, thảm, rèm, chăn ga

- Ưu tiên sản phẩm có chứng nhận an toàn, thân thiện môi trường

- Tránh mua đồ rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, đặc biệt đồ gỗ, sơn, nhựa, quần áo ép keo

Với những bước đơn giản, bạn vẫn có thể bảo vệ sức khỏe gia đình mà không cần loại bỏ tất cả đồ dùng trong nhà. Cảnh giác với đồ rẻ, kém chất lượng chính là cách phòng ngừa hiệu quả nhất.