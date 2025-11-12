Hana Giang Anh bị chỉ trích thậm tệ

Mới đây, Hana Giang Anh - huấn luyện viên thể hình và nhà sáng tạo nội dung về sức khỏe nổi tiếng trên MXH, đã chia sẻ một đoạn video ngắn trong series Xây nhà cùng Hana, tập trung vào việc cô thiết kế cầu thang không lan can cho căn nhà của mình. Ngay sau khi đăng tải, video đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với hơn 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận tranh cãi về thiết kế táo bạo này.





Về quyết định làm cầu thang không có lan can, Hana Giang Anh cho biết nguyên nhân không đến từ việc tiết kiệm chi phí mà chỉ đơn giản là xuất phát từ sở thích cá nhân. Cô cảm thấy thiết kế không lan can sẽ giúp không gian trong nhà trở nên thoáng đãng hơn. "Cũng là cầu thang này, nhưng chỉ cần làm lan can lên là trông cầu thang bé lại, chỉ còn 1 chút xíu thôi à" - cô chia sẻ trong series Xây nhà cùng Hana.

Hana Giang Anh tiết lộ lý do thiết kế cầu thang không lan can

Cách thiết kế cầu thang không lan can của Hana Giang Anh hiện đang gây tranh cãi kịch liệt, nhận nhiều ý kiến trái chiều từ netizen, đa số là chỉ trích. Phần lớn cộng đồng mạng cho rằng thiết kế này tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm, bởi khó lường trước rủi ro khi sử dụng. Một số ý kiến thậm chí nhấn mạnh rằng với những căn nhà cầu thang không lan can, thường sẽ có thêm một tay vịn ở tường để bám vào phòng trường hợp mệt mỏi. Trong khi đó, cầu thang của nhà Hana lại thiếu yếu tố này, khiến nhiều người cảm thấy lo ngại về mức độ an toàn.

Một số bình luận của CĐM: - Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

- Nể tư duy luôn, sao dám làm lan can như vậy thế? - Không phải tự nhiên cầu thang cần có lan can đâu. - Cứ phải ngã 1 lần trong đời mới hiểu tầm quan trọng của an toàn sẽ cao hơn tất cả. - Không ai đang đi cầu thang mà xô đẩy nhau. Nhưng khi choáng váng trượt chân cần có lan can và tay vịn để bấu víu vào. - Thiết kế ngớ ngẩn thật sự.

Bên cạnh những ý kiến phản đối gay gắt, cũng có không ít người "nói đỡ" cho Hana Giang Anh và cho rằng mỗi gia chủ có một gu thiết kế riêng. Cầu thang không lan can không phải là điều quá mới lạ, miễn là phù hợp với sở thích của chủ nhà và được sử dụng một cách cẩn trọng. Yếu tố quan trọng vẫn là tự đảm bảo an toàn và duy trì sự cảnh giác khi di chuyển lên xuống.