Diệp Lâm Anh không hơn thua, Diệp Lâm Anh hơn hẳn

Ở tuổi U40 đã trải qua hai lần sinh nở, Diệp Lâm Anh vẫn khiến người ta phải ngước nhìn mỗi lần xuất hiện. Diệp Lâm Anh khiến mình nổi bật bằng nhan sắc ngày càng mặn mà, visual trẻ trung khó tin và phong cách thời trang sành điệu khỏi bàn. Từng đường nét, thần thái đến gout ăn mặc của Diệp Lâm Anh đều toát lên sự tự tin, hiện đại và tinh tế - đúng chuẩn hình mẫu phụ nữ mà ai cũng muốn trở thành.

Có thể nói, style của Diệp Lâm Anh hoàn toàn đủ sức trở thành “sách mẫu” cho hội chị em U40: vừa giữ được nét duyên của tuổi trưởng thành, vừa không thiếu sự trẻ trung và thời thượng.

Mới đây, Diệp Lâm Anh tung bộ ảnh khiến cư dân mạng chấn động thị giác bởi visual của cô. Trong bộ vest tông xám nhã nhặn phối cùng áo sơ mi kẻ và blazer phom rộng, Diệp Lâm Anh mang đến hình ảnh của một “nữ tổng tài” đích thực: vừa quyền lực, vừa cuốn hút. Cách cô chọn vest dáng suông phối cà vạt bản to tạo điểm nhấn mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, hiện đại. Mái tóc buông xõa tự nhiên, layout trang điểm nhẹ nhàng giúp tổng thể không bị “cứng” mà ngược lại, toát lên thần thái tự tin và khí chất của người phụ nữ thành đạt.

Set đồ này chính là gợi ý hoàn hảo cho hội chị em công sở U30 – U40: vừa thể hiện phong thái chuyên nghiệp nơi làm việc, vừa không mất đi sự nữ tính và thời trang.

- Gợi ý mua tương tự: Blazer , Set vest

Cách ăn mặc cũng là một trong những chiêu giúp Diệp Lâm Anh hack tuổi ngoạn mục. Với vóc dáng nuột nà, săn chắc sau hai lần sinh nở, cô không ngại chinh phục những outfit trẻ trung như áo croptop mix cùng quần jeans hoặc áo khoác jeans năng động. Set đồ tưởng chừng đơn giản nhưng qua cách phối tinh tế của cô lại trở nên cực kỳ thời thượng, vừa phóng khoáng lại vẫn giữ được nét sang. Nhìn Diệp Lâm Anh trong những khoảnh khắc đời thường ấy, khó ai nghĩ cô đã 36 tuổi bởi visual lẫn thần thái đều rạng rỡ, tươi tắn chẳng kém các cô nàng đôi mươi.

Body của Diệp Lâm Anh gần như “đóng băng theo năm tháng” - từ khi đôi mươi đến ngưỡng 40, vẫn săn chắc, nóng bỏng. Diện set bikini hai mảnh tông xanh tươi mát, cô khéo khoe đường cong nuột nà cùng làn da khỏe khoắn. Quá khó để tìm ra điểm chê khi mọi chi tiết, từ kiểu dáng bikini đến thần thái tự tin đều hoàn hảo. Gam màu xanh dịu mát mà cô chọn cũng là tông màu chuẩn mùa hè, giúp tôn da và mang lại cảm giác trẻ trung, tràn năng lượng. Đây chắc chắn là gợi ý hay ho cho hội chị em muốn tìm một kiểu bikini vừa tinh tế, vừa nổi bật khi đi biển.

Diệp Lâm Anh thường mang style năng động, cá tính và trẻ trung, nhưng thỉnh thoảng cô cũng hóa “bánh bèo” cực ngọt. Chiếc đầm trắng thướt tha này là ví dụ điển hình, vừa nữ tính vừa duyên dáng. Điều này càng chứng tỏ khả năng cân đồ đa phong cách của Diệp Lâm Anh. Nhìn cô là thấy style nào cũng hợp!

Váy da vốn là item “khó nhằn”, dễ khiến tổng thể nặng nề hoặc kén dáng. Nhưng với visual sắc nét, body chuẩn và phong thái tự tin, Diệp Lâm Anh đã biến nó thành outfit siêu chất. Chiếc đầm tôn lên nét mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn đầy quyến rũ của cô. Đây đúng là kiểu item hợp với những nàng cá tính, có khí chất như Diệp Lâm Anh.

Gu thời trang của Diệp Lâm Anh chưa từng có lần nào gây thất vọng. Lần này, cô diện set váy của local brand Việt ShebyHoaNguyen, tổng thể vừa sang chảnh vừa thanh lịch, tôn lên vẻ quyến rũ mà vẫn đầy khí chất. Bảo sao chị em lại mê mẩn style của cô đến vậy, mỗi lần xuất hiện đều là một “bản phối hoàn hảo” đáng học hỏi.