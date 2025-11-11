5 món đồ đáng lẽ phải bị cấm trong bếp, quá buồn là nhiều người vẫn dùng

Ai cũng muốn bếp nhà mình vừa gọn gàng vừa tiện lợi, nhưng nhiều vật dụng tưởng bình thường lại đang âm thầm tấn công sức khỏe và an toàn của cả gia đình. Có những món bạn dùng hàng ngày mà không ngờ chúng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, cháy nổ hoặc làm mất đi chất dinh dưỡng trong món ăn. Dưới đây là 5 món đồ mà bạn nên xem xét loại bỏ hoặc thay thế ngay, kèm hướng dẫn để bếp vừa an toàn vừa hiệu quả.

Thứ nhất: Bát, đĩa và cốc nhựa kém chất lượng

Nhiều người vẫn dùng nhựa mỏng để đựng thức ăn nóng hoặc hâm trong lò vi sóng. Khi gặp nhiệt, loại nhựa này dễ giải phóng các hóa chất độc hại như BPA và phthalates, ảnh hưởng lâu dài tới hệ nội tiết và sức khỏe. Đặc biệt với thức ăn nóng, dầu mỡ, hoặc thực phẩm có tính axit như cà chua, nguy cơ hóa chất nhiễm vào thức ăn càng cao.

Cách tránh: Chọn nhựa chịu nhiệt rõ ràng, có chứng nhận an toàn hoặc thay bằng thủy tinh, gốm sứ. Không hâm thực phẩm trong nhựa mỏng, đặc biệt là trong lò vi sóng.

Thứ hai: Chảo chống dính trầy xước

Chảo chống dính tiện lợi nhưng chỉ khi lớp chống dính còn nguyên. Khi lớp này bong tróc hoặc trầy xước, các hợp chất PFOA và PTFE có thể nhiễm vào thức ăn. Hơn nữa, thực phẩm dễ dính khiến bạn phải dùng nhiều dầu, mất đi hương vị nguyên bản.

Cách xử lý: Kiểm tra bề mặt chảo định kỳ, nếu thấy trầy thì thay mới. Lựa chọn chảo gang, inox hoặc ceramic là an toàn hơn, giữ nhiệt đều và bền.

Thứ ba: Nồi nhôm mỏng, trầy xước

Nhiều gia đình dùng nồi nhôm giá rẻ để nấu canh chua, kho cá hoặc muối dưa. Nhôm mỏng dễ phản ứng với thực phẩm chứa axit, giải phóng ion nhôm – có thể tích tụ lâu dài trong cơ thể và ảnh hưởng đến thần kinh. Nồi nhôm trầy xước còn dễ gỉ, làm thức ăn có mùi kim loại.

Cách khắc phục : Chọn nồi nhôm dày hoặc nhôm anodized, hoặc chuyển sang inox 304/316 - vừa bền vừa an toàn, dễ vệ sinh.

Thứ tư: Dụng cụ gỗ lâu ngày không xử lý

Thớt, thìa, muỗng gỗ dùng lâu mà không bảo quản đúng cách sẽ tích tụ vi khuẩn, nấm mốc. Đây là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là khi chế biến thịt sống hoặc hải sản.

Cách bảo vệ: Rửa sạch sau mỗi lần sử dụng, phơi khô nơi thoáng khí, định kỳ xử lý với dầu thực vật hoặc thay mới nếu bề mặt rạn nứt, trầy xước.

Thứ năm: Hộp kim loại mỏng cho lò vi sóng

Hâm thực phẩm trong hộp kim loại là một trong những sai lầm nguy hiểm nhất. Kim loại gây tia lửa điện, dễ làm hỏng lò và thậm chí gây cháy nổ. Thực phẩm trong hộp kim loại cũng có nguy cơ nhiễm kim loại nặng nếu hâm nhiều lần.

Cách thay thế: Chỉ dùng hộp thủy tinh hoặc nhựa chịu nhiệt rõ ràng, có nhãn microwave safe.