Khánh Vy quá "peak": Tự mua BĐS trải từ Nam ra Bắc!

Khánh Vy là một MC trẻ đầy triển vọng, nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, lối nói chuyện tự nhiên cùng phong cách dẫn dắt linh hoạt trên sóng truyền hình. Không chỉ ghi điểm với khán giả nhờ sự duyên dáng và chuyên nghiệp, cô còn khiến nhiều người bất ngờ bởi khối tài sản đáng nể. Năm 2023, Khánh Vy tự tậu xế hộp gần 3 tỷ đồng, và ở thời điểm 24 tuổi, cô đã sở hữu nhà riêng từ Bắc vào Nam, khẳng định sự nỗ lực, độc lập và gu sống tinh tế của bản thân.

Nhà ở Hà Nội

Năm 2022, Khánh Vy tậu căn hộ riêng rộng 100m² tại Hà Nội, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Sau khi hoàn thiện vào giữa tháng 5, không gian nhanh chóng gây chú ý bởi phong cách tối giản, lấy gam trắng làm chủ đạo, kết hợp nội thất tinh tế, gọn gàng. Việc sở hữu bất động sản giá trị khi còn rất trẻ khiến Khánh Vy càng được nhiều người ngưỡng mộ. Căn nhà cũng là nơi cô sinh sống và làm việc chính, thường xuất hiện trong các vlog với góc phòng khách sáng sủa, trang nhã.

Khánh Vy trong vlog khám nhà nhà Hà Nội

Không gian sống rộng rãi, có thiết kế phòng khách liền kề bếp

Đồ nội thất được bài trí hài hòa. Đằng sau khu vực phòng khách là ban công thoáng đãng, rộng rãi

Với tông trắng tối giản, căn bếp trong vô cùng sạch sẽ, gọn gàng

Khánh Vy trưng thêm vài chậu cây cảnh để không gian thêm tươi mát

Khu vực phòng khách rộng, thoáng là background lý tưởng để Khánh Vy quay vlog

Nhà ở TP.HCM

Đầu năm 2023, trong một vlog trên YouTube, Khánh Vy tiết lộ đã mua thêm căn nhà thứ hai tại TP.HCM. Nữ MC 9x chia sẻ rằng cô đã nỗ lực rất nhiều để có "một căn cứ" ở miền Nam.

Lần đầu tiên Khánh Vy đặt chân đến TP.HCM là khi còn học cấp hai, song khi ấy cô chưa thực sự ấn tượng với vùng đất mới mẻ này này. Đến năm 2022, Khánh Vy và bố mẹ quay trở lại trong một chuyến du lịch, lúc này cô cảm thấy vô cùng yêu thích khí hậu và thời tiết của TP.HCM. Cũng từ đó, Khánh Vy bắt đầu ấp ủ mong muốn có một chốn dừng chân để mỗi khi miền Bắc trở lạnh, cô có thể đưa bố mẹ vào Nam nghỉ ngơi.

Ngoài yếu tố gia đình, Khánh Vy cho biết công việc khiến cô thường xuyên phải di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM. Việc sở hữu một căn nhà riêng sẽ giúp cô chủ động hơn, thay vì phải loay hoay tìm chỗ ở mỗi lần công tác.

Hình ảnh Khánh Vy trong căn nhà tại TP.HCM cho thấy không gian sống hiện đại và tinh tế. Dù không tiết lộ quá nhiều chi tiết như tổ ấm ở Hà Nội, nhưng qua khung hình được chia sẻ, có thể thấy đây cũng là một căn hộ cao cấp, vẫn mang phong cách tối giản đặc trưng mà cô yêu thích.

