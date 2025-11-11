11/11: Ê hề đồ bếp sale rẻ kịch sàn, vậy mình nhắm mắt MUA luôn!

Một căn bếp hiện đại cần vừa tiện dụng, vừa gọn gàng, lại giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng. Từ chiếc bếp từ nhỏ gọn, nồi chiên không dầu đa năng cho đến máy xay, lò vi sóng, tất cả đều là "bảo bối" không thể thiếu giúp việc nấu nướng trở nên nhanh, gọn hơn hẳn. Đã là món đồ nên có, lại còn được Shopee trợ giá cực sâu vào dịp 11.11, vậy thì mình nhắm mắt chốt đơn thôi!

1. Bếp từ đơn Sunhouse SHD6803

Nhiều gia đình đã bỏ hẳn bếp ga để chuyển sang dùng bếp từ vì sự gọn nhẹ, hiệu quả. Bạn ở nhà nhiều thành viên hay sống riêng, ở trọ đều có thể dùng được.

Với công suất 2000W, 8 chế độ nấu đa dạng (từ lẩu, chiên, hầm đến nấu cháo) và bảng điều khiển cảm ứng điện tử siêu nhạy, Sunhouse SHD6803 là sự lựa chọn tiện dụng, dễ vệ sinh, đến từ thương hiệu có tiếng nên càng uy tín. Bếp có thiết kế mặt kính đen bóng sang trọng, chịu nhiệt tốt và chống xước. Thêm vào đó là chế độ tự ngắt an toàn khi quá tải hoặc không có nồi nên bạn hoàn toàn an tâm khi dùng trong căn hộ nhỏ hay phòng trọ. Em này đang được sale hơn 20%, giá chỉ còn gần 1 triệu đồng, đúng là "quá rẻ cho một cuộc tình".

Nơi mua: SUNHOUSE GROUP JSC - Giá: 920.000đ

2. Nồi chiên không dầu Philips 4.2L NA120/00

Nếu bạn đang tập sống healthy, chiếc nồi chiên Philips này chắc chắn là "trợ thủ đắc lực". Với dung tích 4.2 lít và công nghệ Rapid Air độc quyền, nồi chiên giúp món ăn chín đều, giòn rụm bên ngoài mà vẫn mềm bên trong, hoàn toàn không cần hoặc chỉ cần rất ít dầu.

Điểm cộng lớn là thiết kế nhỏ gọn, dễ vệ sinh và bảng điều khiển cơ đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Philips luôn nổi tiếng về độ bền, và model NA120/00 chính là lựa chọn chuẩn "ăn ngon, sống khỏe" của mọi căn bếp hiện đại. Em này cũng đang đưuọc trợ giá đến 30% nhân dịp sale 11.11 trên Shopee.

Nơi mua: Philips by Giga - Giá: 1.399.000đ

3. Lò vi sóng Toshiba 20L

Chiếc lò vi sóng 20L Toshiba MWP-MM20P là lựa chọn chuẩn chỉnh cho những ai thích sự tối giản nhưng vẫn cần đủ tính năng. Với công suất 700W, lò có thể hâm nóng, rã đông hoặc nấu nhanh các món đơn giản chỉ trong vài phút.

Sản phẩm có thiết kế 3 núm xoay cơ học dễ dùng cùng khoang lò chống gỉ giúp việc lau chùi trở nên dễ dàng. Dung tích 20L vừa đủ cho gia đình 2 - 4 người, đặc biệt hữu ích vào buổi sáng bận rộn. Giá sau giảm trên Shopee chỉ còn 1.364.000đ.

Nơi mua: TSB by eGURU - Giá: 1.364.000đ

4. Máy xay thịt Sunhouse 1.8L

Không chỉ xay thịt, chiếc máy này còn "cân" được cá, rau củ hay làm nhân bánh. Dung tích 1.8L và công suất 300W giúp xay nhuyễn thực phẩm chỉ trong vài chục giây. Điểm đáng giá là cối thủy tinh dày, lưỡi dao inox 4 cánh siêu bén, dễ vệ sinh và không bám mùi. Máy còn có 3 tốc độ xay, phù hợp cho từng loại thực phẩm khác nhau nên rất tiện cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người thích nấu nướng thường xuyên. Sản phẩm cũng đang được sale lớn đến 32% trên Shopee Mall.

Nơi mua: SUNHOUSE GROUP JSC - Giá: 395.000đ

5. Bình đun siêu tốc COMET 1.5L

Bình đun siêu tốc là "must-have" trong mọi căn bếp và chiếc COMET 1.5L CM8215 là lựa chọn không cần đắn đo thêm. Với công suất mạnh mẽ, tự ngắt khi sôi, bình giúp bạn có nước nóng chỉ sau vài phút mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thiết kế thân inox 2 lớp, giữ nhiệt tốt và hạn chế bỏng khi chạm tay. Dung tích của em này 1.5L vừa đủ dùng cho cả gia đình, từ pha cà phê, nấu mì đến hãm trà buổi sáng. Sau chiết khấu, giá sản phẩm chỉ còn hơn 100K.

Nơi mua: Comet Official Store - Giá: 116.000đ