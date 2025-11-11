Bùng nổ 11/11: Loạt hàng chính hãng đang sale đồng giá 11K trên Lazada – nhanh tay chốt đơn kẻo tiếc

Mùa sale 11/11 năm nay, Lazada "chơi lớn" khi phủ sóng ưu đãi trên mọi mặt trận – từ hàng quốc tế đình đám đến từ Gmarket, Tmall đến thương hiệu nội địa nổi tiếng quen thuộc. Tất cả đều đang "cháy sàn" với loạt khuyến mãi cực khủng: trợ giá lên tới 11 triệu, giảm sốc đến 50%, voucher thương hiệu đến 15%, săn thêm khuyến mãi tại phiên LazLive, săn thêm Xu để giảm giá hay chơi minigame "Đập trứng trúng quà" mang về quà xịn cực vui tay.

Đặc biệt, tâm điểm của đại tiệc năm nay chính là chương trình đồng loạt đồng giá 11K – nơi hàng trăm sản phẩm chính hãng từ công nghệ, thời trang, làm đẹp đến gia dụng đang có giá cực sốc.

Khung giờ "vàng" săn deal 11K 20h-0h, ngày 10/11

Đêm 10/11 hứa hẹn là "phát súng mở màn" cho mùa sale 11.11 khi Lazada tung khung giờ vàng đầu tiên 20h–0h với loạt deal đồng giá 11K cực hot. Hàng loạt thương hiệu đình đám góp mặt, giảm sâu không tưởng, biến tối thứ Hai này thành "đại hội chốt đơn" với các sản phẩm cực chất sau:

Nếu đang tìm bàn phím và chuột thì bạn không thể bỏ qua B.O.W- thương hiệu phụ kiện máy tính "gây nghiện" của Gen Z với phong cách cute-tech khiến bàn phím, chuột hay miếng lót đều hóa món decor cực xinh. Các sản phẩm của B.O.W còn có thiết kế rất thông minh mang lại độ nảy mạnh mẽ mà vẫn êm ru và êm tay khi gõ cả ngày cho dân văn phòng. Ngoài sản phẩm tấm lót bàn phím đang sale chớp nhoáng 11k thì các sản phẩm khác của B.O.W đang giảm sốc đến 50%++.

"Làm mưa làm gió" với loạt cốc giữ nhiệt và nồi chảo pastel quốc dân, bát đũa, những vật dụng nấu ăn xinh xắn từ chất liệu bảo vệ sức khỏe, CAROTE là thương hiệu nhà bếp nổi tiếng ở xứ Trung, wishlist của hội yêu bếp. Dịp D11 này, CAROTE đang sale khủng từ nồi, chảo đến bình giữ nhiệt. Góp mặt trong sale chớp nhoáng 11k, hãng "chơi lớn" khi đưa siêu phẩm cốc cà phê du lịch cách nhiệt lớp gốm xịn mịn với giá ngày thường gần 200K. Thêm giỏ hàng ngay, đến giờ vàng là chốt deal!

Da tay khô ráp, nứt nẻ mỗi khi trở trời? Giờ là lúc "cứu cánh" mang tên SHUIMUHUACAO lên ngôi – thương hiệu dưỡng da đình đám từ Trung Quốc được giới trẻ mê mẩn nhờ concept "spa tại gia" sang xịn mịn. Các sản phẩm của hãng luôn khiến hội skincare mê mẩn nhờ texture mịn mượt, mùi hương sang và packaging cực xinh. Trong đó, bộ quà tặng kem dưỡng ẩm & làm trắng da tay từng có giá gần 150 cành, vào ngày 11.11 chỉ còn 11K trong đại tiệc Lazada 11.11. Một cú deal "sốc" đúng nghĩa – giúp bạn chăm da sang xịn, mà giá chưa tới một ly trà sữa!

Giờ cao điểm bùng nổ – chốt đơn 11k xuyên đêm: 0h - 12h, 12h–20h, 20h - 0h ngày 11/11

Không nằm ngoài dự đoán, ngày 11.11, Lazada bật chế độ săn sale cả ngày với loạt deal 11K cực sốc đổ bộ cùng các sản phẩm hot hit sau:

Trong giới thể thao tại nhà, Umay Sports được mệnh danh là "ông hoàng" của những món đồ tập chất lượng cao từ máy chạy, dây kháng lực đến thảm yoga chống trượt siêu êm. Thương hiệu nổi tiếng nhờ chất liệu bền, đàn hồi tốt và thiết kế tối giản, giúp dân văn phòng hay mẹ bỉm đều dễ dàng biến góc nhà thành phòng gym mini. Lần này, Umay chính thức "đánh úp" sàn Lazada khi đưa siêu phẩm thảm yoga dày chống ồn, chống trượt – giá gốc 125K – vào chương trình đồng giá 11K và giảm sốc 50%++ rất nhiều mặt hàng khác. Hội mê yoga đâu rồi, còn chần chừ gì mà không săn liền tay!

Nhà bừa bộn, đồ đạc chất đống? Đã đến lúc "ra tay" cùng Youqin – thương hiệu gia dụng nội địa Trung đình đám, chuyên các sản phẩm lưu trữ thông minh giúp biến không gian sống từ lộn xộn thành gọn gàng chỉ trong tích tắc. Với thiết kế tối giản, chất liệu nhựa cao cấp bền đẹp và tính tiện dụng cao, Youqin được mệnh danh là "trợ thủ đắc lực" của hội mê decor và sống tối giản. Hộp đựng đồ là một trong những item best seller của Youqin với giá ngày thường hơn 100k sẽ tham gia đại tiệc sale chớp nhoáng 11k của Lazada. Muốn nhà gọn – vibe xịn – deal hời, thì chốt đơn ngay!

Điện thoại xịn mà không có ốp "chuẩn gu" thì thật phí. Nếu bạn đang tìm một chiếc ốp vừa mỏng nhẹ, ôm khít máy vừa sang và bền, thì YOUSIDUN chính là lựa chọn đáng tiền nhất mùa sale này. Đây là thương hiệu phụ kiện điện thoại đang gây sốt khắp cộng đồng mê đồ công nghệ nhờ đa dạng mẫu mã, trendy và giá hạt dẻ đặc biệt là mẫu ốp lưng iPhone 17 Series chống trượt màu cam hot hit này, nay chỉ còn 11K, mở bán độc quyền trong khung giờ vàng ngày 11/11.

Gu ăn mặc đơn giản nhưng vẫn phải "chất"? Vậy thì SUSHOUWANGE chính là brand bạn không thể bỏ qua. Đây là thương hiệu thời trang nội địa Trung đang "làm mưa làm gió" trên TikTok nhờ phong cách minimal streetwear chuẩn Hàn. Đơn cử, mẫu áo thun tay ngắn form rộng 100% cotton từng được săn đón với giá 135K, nay chính thức góp mặt trong đại tiệc đồng giá 11K, khung giờ 12h–20h ngày 11/11 trên Lazada. Giá "rẻ giật mình" chỉ trong vài giờ vàng, nhanh tay chốt đơn kẻo trôi mất cơ hội có 1-0-2 này.

Còn chưa hết đâu! Hàng trăm deal 11K khác các ngày 12 và 13/11 đang "nằm chờ" bạn chốt ngay tại đây! Giá hời thế này mà không mua ngay thì chờ đến bao giờ? Đại tiệc 11.11 của Lazada đang nóng từng phút với loạt deal đồng giá 11K khiến dân săn sale xỉu up xỉu down. Hàng xịn, giá rẻ, khung giờ vàng đã điểm, mở app ngay và sắm liền tay.