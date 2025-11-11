Biệt thự 3 tầng của Ella Trần Gia Hoa (S.H.E): Không hào nhoáng nhưng có 1 chi tiết mê hoặc ai nhìn vào cũng nói "nhà phải như thế này"!

"Nhà phải như thế này mới đúng là nhà!" - Đó là nhận xét chung của netizen khi chiêm ngưỡng biệt thự ba tầng của Ella Chen (Trần Gia Hoa). Sau những màn trình diễn bùng nổ tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng", người hâm mộ càng thêm tò mò về cuộc sống đời thường của nữ nghệ sĩ. Và khi không gian sống của cô được chia sẻ, mọi người đều phải thốt lên: "Thật ấm cúng và đầy ắp yêu thương!".

Ngôi nhà tọa lạc tại khu Nội Hồ (Đài Bắc), với diện tích rộng rãi lên tới 330m2 theo thiết kế phức hợp ba tầng. Điều đặc biệt là, dù là nhà của một ngôi sao hạng A, không gian này lại hoàn toàn không chạy theo xu hướng xa hoa, hào nhoáng. Thay vào đó, nó mang một vẻ đẹp mộc mạc, thư thái, được nhận xét là "căn nhà có mùi hương của cuộc sống" - nơi mọi thứ đều được bày biện gọn gàng, sạch sẽ, nhưng không hề thiếu đi những dấu vết của sinh hoạt gia đình.

Từ phong cách thiết kế đến cách chọn nội thất, mọi chi tiết trong nhà Ella dường như đang tuyên bố: "Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc!". Hãy cùng "soi" từng góc nhỏ để xem có gì đáng học hỏi từ tổ ấm siêu thoải mái của Ella nhé!

1. Cầu thang xoắn ốc lãng mạn và khung cảnh mở đón ánh sáng

Ấn tượng đầu tiên và cũng là chi tiết "mê hoặc" nhất của căn biệt thự chính là chiếc cầu thang xoắn ốc bằng sắt nghệ thuật nằm ngay giữa phòng khách. Đây không chỉ là lối đi mà còn là điểm nhấn lãng mạn, thu hút mọi năng lượng tốt, được gia đình Ella chọn làm nơi thường xuyên tụ tập.

Toàn bộ ngôi nhà sử dụng tông màu xám trắng kết hợp với màu gỗ tự nhiên làm chủ đạo. Sự kết hợp này mang lại cảm giác như đang bước vào một "hộp gỗ" ấm áp, sạch sẽ và vô cùng nhẹ nhàng.

Với trần nhà được thiết kế cao, kết hợp cùng hệ thống cửa sổ kính lớn sát sàn (landing window), không gian sống luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, dù ở nhà lâu cũng không hề có cảm giác bức bối, ngột ngạt.

2. Triết lý thiết kế "sống thật" và "gia đình là số 1"

Ella đã chọn phong cách tối giản kết hợp với chất mộc tự nhiên, tạo nên một không gian vừa mộc mạc, vừa hiện đại.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế mở hoàn toàn, liên thông giữa phòng khách, phòng ăn và bếp. Đặc biệt, khu vực này tạm biệt chiếc bàn trà cồng kềnh, thay vào đó là một tấm thảm lớn ấm cúng. Việc này tạo ra không gian vui chơi tự do, an toàn và rộng rãi tuyệt đối cho con trai (bé Daniel) và thú cưng.

Khu vực dành cho trẻ em được bố trí sát cửa sổ, nơi có ánh sáng tốt nhất. Đây là khu vực đặt bàn ghế trẻ em, giá sách và cả một "bức tường nghệ thuật" trưng bày những bức vẽ ngộ nghĩnh của bé. Mọi thứ đều ưu tiên cho sự phát triển của con cái.

Nhà bếp lấy vật liệu gỗ làm nền tảng, nhưng khéo léo sử dụng gạch hoa văn để phân định ranh giới với phòng ăn. Màu xanh lá cây của gạch ốp tường tạo nên một vẻ đẹp nội tâm, kín đáo. Dù là một ngôi nhà lớn, căn bếp vẫn giữ được sự ấm áp, gần gũi, đúng nghĩa là nơi "giữ lửa" gia đình.

3. Những chi tiết nhỏ làm nên hạnh phúc lớn

Điều khiến nhà Ella "gây thương nhớ" chính là sự hiện diện của cuộc sống thực.

Ngôi nhà được bày biện nhiều vật dụng cá nhân như cây xanh, gấu bông, và những món đồ lưu niệm, khiến không gian không bị lạnh lẽo. Như lời nhận xét của netizen: "Dù đồ vật nhiều, nhưng mọi thứ vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, thể hiện sự chăm chút của chủ nhân".

Lối vào nhà được trang trí bằng một bức tường ảnh hình trái tim, trưng bày những khoảnh khắc yêu thương của gia đình. Trên tủ chứa đồ còn có một bể cá nhỏ, mang lại sự sống động và năng lượng tích cực ngay từ khi bước chân vào nhà.

Ella còn là một "tín đồ" của các loại ghế. Việc cô lựa chọn những chiếc ghế với kiểu dáng khác nhau nhưng cùng tông màu mộc mạc cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế và sự đầu tư cho không gian thư giãn cá nhân.

Từ hình ảnh một "tomboy" nổi loạn khi mới ra mắt, Ella ngày nay đã lột xác thành một người phụ nữ thanh lịch, từ tốn và đầy quyến rũ. Chính tổ ấm ấm áp, thư thái và đầy ắp tiếng cười này là nguồn dưỡng chất lớn nhất cho sự chuyển mình ấy.

Trên sân khấu, cô có thể là một nữ hoàng đầy sức hút; nhưng khi về nhà, cô là một người vợ, người mẹ đảm đang, tự tay vào bếp lo bữa cơm gia đình. Ngôi nhà của Ella chính là hình ảnh phản chiếu chân thật nhất của cô: Nhiệt huyết, sáng tạo, nhưng luôn đặt sự chân thành và tình cảm gia đình lên trên hết.

Căn biệt thự không chỉ là tài sản mà là thành quả của một cuộc sống hôn nhân và gia đình viên mãn, nơi mỗi chi tiết nhỏ đều đang hạnh phúc "khoe" rằng: "Chúng tôi thật sự rất yêu nhau và yêu mái nhà này!".