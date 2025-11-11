11/11: Lock&Lock, Toshiba, Tefal... rủ nhau sale sập giá, cầm 500k mua được nồi chiên không dầu!

Cơn bão sale 11/11 đang lan tỏa khắp Lazada, đặc biệt là ở mảng đồ gia dụng, nơi các thương hiệu lớn như Lock&Lock, Tefal, Sunhouse, Toshiba... cùng nhau “chơi lớn” với mức giảm giá lên đến hơn 60%. Nếu bạn đang tính sắm thêm trợ thủ cho căn bếp thì đừng chần chừ, vì đây chính là thời điểm "vàng" để xuống tay nhé.

Simplus Nồi chiên không dầu 4L KQZG007 – chỉ 549.000đ (giảm 50%)

Mẫu nồi chiên 4L của Simplus là lựa chọn hoàn hảo cho những căn bếp nhỏ. Thiết kế tinh tế, sang trọng, hoạt động bằng công nghệ làm chín không dầu, giúp món ăn giòn rụm mà vẫn tốt cho sức khỏe. Bảng điều khiển cơ dễ thao tác, có thể chiên, nướng, hâm, làm bánh nhanh gọn. Giá gốc 1.099.000đ, nay giảm một nửa còn 549.000đ, chưa kể giảm thêm 20% bằng xu, voucher max và freeship toàn quốc. Bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 - quá hời cho một chiếc nồi xịn thế này.

Tefal Rice Master Max RK819868 – nồi cơm cao tần giảm còn 2.687.000đ (giảm 32%)

Nếu bạn là “tín đồ cơm ngon”, thì chiếc nồi cơm cao tần của Tefal chắc chắn sẽ khiến bạn mê. Dung tích 1.8L đủ cho cả gia đình, công nghệ IH 3D tỏa nhiệt đều giúp từng hạt cơm chín dẻo và thơm. Ngoài ra, nồi còn có chế độ hẹn giờ và bảng điều khiển hiện đại, dễ sử dụng. Giá gốc 3.990.000đ, nay chỉ còn 2.687.050đ, kèm voucher max, freeship, và giảm thêm 5% cho đơn từ 100k.

Lock&Lock Super Jumbo EJF296BLK 7.2L – giảm 61%, còn 2.163.000đ

Dành cho ai thích nấu nướng đại tiệc tại nhà, chiếc nồi chiên dung tích 7.2L của Lock&Lock là lựa chọn đáng đồng tiền. Tỏa nhiệt đối lưu 360 độ, có 7 chế độ nấu linh hoạt, đi kèm khay bánh để bạn tha hồ thử tài làm bánh tại nhà. Giá gốc 5.625.000đ, giảm mạnh còn 2.163.000đ, tặng thêm voucher thương hiệu 500k, LazTrợ giá và freeship. Mức giảm sâu nhất từ trước đến nay – không nhanh tay là tiếc đấy.

Toshiba RC-18IP1PV – nồi cơm cao tần công nghệ Nhật giảm còn 3.689.000đ (sale 25%)

Chiếc nồi cơm cao tần từ Toshiba luôn nằm trong top sản phẩm được yêu thích nhất. Trang bị công nghệ IH 1300W nhiệt 3D, cơm chín đều, thơm dẻo mà không bị nhão. Lòng nồi dày 3mm phủ chống dính cao cấp, dễ vệ sinh, có thể tùy chỉnh độ mềm cơm theo khẩu vị. Giá gốc 4.933.000đ, giảm còn 3.689.000đ, áp dụng voucher max, LazTrợ giá, brand voucher 10% cùng freeship. Bảo hành chính hãng 12 tháng, an tâm dùng lâu dài.

Sunhouse SHD4030 – nồi chiên không dầu 6.5L giảm còn 1.250.000đ (sale 34%)

Một lựa chọn khác cực kỳ đáng tiền là Sunhouse SHD4030. Dung tích lớn 6.5L, công nghệ Rapid Air giúp chiên giòn đều, tiết kiệm điện và hạn chế mỡ thừa. Kiểu dáng hiện đại, bảng điều khiển cảm ứng nhạy, phù hợp với mọi căn bếp gia đình. Giá gốc 1.910.000đ, nay chỉ còn 1.250.000đ, kèm voucher thương hiệu 25%, LazTrợ giá, voucher max và freeship toàn quốc.

Lưu ngay lịch sale "đại chiến" 11.11 trên Lazada! Từ 1 – 9/11: Sale Đếm ngược D11 khởi động với loạt ưu đãi cực hời: - Mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu đến 40% - Giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu - Hàng trăm thương hiệu lớn cùng góp mặt, đặc biệt là các "ông lớn" ngành sữa, điện tử gia dụng và thời trang Từ 20h ngày 10 – 13/11: Đại tiệc Sale Siêu Đỉnh 11.11 chính thức nổ tung: - Trợ giá đến 11 triệu đồng - Deal chớp nhoáng, giảm chỉ còn 11K mỗi ngày - Voucher thương hiệu giảm đến 15% - Săn sản phẩm giảm 50% tại trang Xu và deal giảm 25% trên LazLive Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại ĐÂY



