11/11 mua gì cũng rẻ kinh hoàng

Có thể nói ngày sale 11.11 là thời điểm được mong chờ nhất trong năm đối với các tín đồ mua sắm online. Lúc này, hàng loạt thương hiệu sẽ đồng loạt tung ưu đãi khủng, giảm giá sâu cho đủ mọi mặt hàng từ mỹ phẩm, thời trang đến đồ gia dụng. Chỉ với vài cú click, bạn đã có thể săn được vô số món đồ yêu thích với mức giá cực hời, lại còn được giao tận nơi nhanh chóng. Hãy cùng khám phá ngay những deal siêu hot để có thêm nhiều lựa chọn và rinh về thật nhiều sản phẩm chất lượng với "rổ giá" nhẹ ví nhất!

Mỹ phẩm

Ngày đôi 11.11 chính là thời điểm vàng để săn những deal sale tung trời cho mặt hàng làm đẹp. Các thương hiệu mỹ phẩm và skincare đình đám thi nhau giảm giá sâu, cùng với đó là tung loạt quà tặng xịn xò. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn tậu serum, kem chống nắng, sữa rửa mặt, cushion hay thỏi son yêu thích với giá vô cùng hạt dẻ.

Gel dưỡng Jeju Aloe Fresh Soothing Gel giảm 50% từ 398.000đ còn 199.000đ. Em này có tác dụng phục hồi độ ẩm trên da, có thể sử dụng làm mặt nạ dưỡng ẩm



Nơi mua: The Face Shop - Giá sale: 199.000đ

Toner của Jumiso tung deal mua 1 toner tặng 1 serum cực hời. Chẳng những thế giá còn được giảm sâu, chỉ 303.000đ là bạn đã có thể rinh được

Nơi mua: Jumiso - Giá sale: 303.000đ

11.11 Lilybyred tung sale khủng, son kem bóng Bloody Liar Coating Tint giảm 56% chỉ còn 155.000đ

Nơi mua: Lilybyred - Giá sale: 155.000đ

Sulwhasoo Perfecting Cushion sale còn 1.080.000đ cùng với đó là bộ quà tặng 3 món hấp dẫn. Em cushion này nhận được nhiều lời khen với 4.9 sao lượt đánh giá trên Shopee

Nơi mua: Sulwhasoo - Giá sale: 1.080.000₫

Thời trang

Bên cạnh đồ làm đẹp, các tín đồ shopping đừng bỏ lỡ cơ hội "lên đời" phong cách với hàng loạt ưu đãi thời trang hấp dẫn dịp 11.11. Nhiều thương hiệu giảm giá sâu cho áo khoác, áo len, váy, quần jeans, boots và phụ kiện - giúp bạn tha hồ mix & match chuẩn trend thu đông. Đây là thời điểm lý tưởng để F5 tủ đồ và lựa chọn những item mới mẻ - vừa sành điệu vừa tiết kiệm.

Mẫu áo cardigan WHO.A.U mua dịp 11.11 này sẽ giúp bạn tiết kiệm được cả trăm nghìn. Thiết kế xinh yêu có đến 6 gam màu cho bạn tha hồ lựa

Nơi mua: WHO.A.U - Giá sale: 1.187.000đ

Áo khoác gió của thương hiệu Jeep Spirit giảm 51% từ 548.000đ còn 269.000đ. Thiết kế xinh xịn này có thể mặc hàng ngày hoặc thích hợp cho những buổi leo núi, dã ngoại

Nơi mua: Jeep Spirit - Giá sale: 269.000đ

Vascara tung voucher 60k cho ngày sale 11.11, bạn đang cần tìm mua túi xách xinh - sang - xịn thì đừng vội bỏ qua thương hiệu này

Nơi mua: Vascara - Giá sale: 1.115.000đ

Tín đồ của adidas chắc chắn sẽ thích mê chiếc deal hời giảm từ 2.100.000đ còn 1.596.000đ cho đôi giày da lộn có thiết kế xám phối hồng. Bên cạnh đó còn có vô vàn ưu đãi đang chờ đợi bạn khám phá trong ngày 11.11

Nơi mua: adidas - Giá sale: 1.596.000đ

Đồ gia dụng

Tín đồ nghiện bếp chắc chắn cũng sẽ mê mẩn loạt deal hấp dẫn dịp sale ngày đôi. Từ nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, nồi cơm điện đến bộ chén dĩa, dao kéo, tất cả đều đang được giảm giá sâu đến khó tin. Dịp này là cơ hội vàng để bạn nâng cấp không gian bếp, sắm thêm những thiết bị tiện ích giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng và thú vị hơn.

Nồi chiên không dầu 4L của Simplus tung deal giảm 36% còn 579.000đ. Sản phẩm bảo hành 1 năm

Nơi mua: Simplus - Giá sale: 579.000đ

Chảo chống dính Smart Cook giảm 24% còn 220.000đ. Em này có hơn 3.000 lượt đánh giá tích cực trên Lazada

Nơi mua: Smart Cook - Giá sale: 220.000đ

Nồi inox bếp từ 5 đáy của Sunhouse giảm kịch trần 40% chỉ còn 210.000đ. Em này được làm từ inox cao cấp, đảm bảo không bị oxy hoá, bền đẹp theo thời gian sử dụng. Tương thích trên mọi loại bếp: bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại,...

Nơi mua: Sunhouse - Giá sale: 210.000đ

Thay vì tốn 2.781.000₫, mua dịp sale ngày đôi 11.11 bạn chỉ cần chi 1.460.000₫ là có thể sở hữu nồi cơm điện Electric Rice Cooker của thương hiệu "quốc dân" Lock&Lock