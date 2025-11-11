11/11 mua gì cũng rẻ kinh hoàng

Có thể nói ngày sale 11.11 là thời điểm được mong chờ nhất trong năm đối với các tín đồ mua sắm online. Lúc này, hàng loạt thương hiệu sẽ đồng loạt tung ưu đãi khủng, giảm giá sâu cho đủ mọi mặt hàng từ mỹ phẩm, thời trang đến đồ gia dụng. Chỉ với vài cú click, bạn đã có thể săn được vô số món đồ yêu thích với mức giá cực hời, lại còn được giao tận nơi nhanh chóng. Hãy cùng khám phá ngay những deal siêu hot để có thêm nhiều lựa chọn và rinh về thật nhiều sản phẩm chất lượng với "rổ giá" nhẹ ví nhất!
Ngày đôi 11.11 chính là thời điểm vàng để săn những deal sale tung trời cho mặt hàng làm đẹp. Các thương hiệu mỹ phẩm và skincare đình đám thi nhau giảm giá sâu, cùng với đó là tung loạt quà tặng xịn xò. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn tậu serum, kem chống nắng, sữa rửa mặt, cushion hay thỏi son yêu thích với giá vô cùng hạt dẻ.
Nơi mua: The Face Shop - Giá sale: 199.000đ
Nơi mua: Jumiso - Giá sale: 303.000đ
Nơi mua: Lilybyred - Giá sale: 155.000đ
Nơi mua: Sulwhasoo - Giá sale: 1.080.000₫
Bên cạnh đồ làm đẹp, các tín đồ shopping đừng bỏ lỡ cơ hội "lên đời" phong cách với hàng loạt ưu đãi thời trang hấp dẫn dịp 11.11. Nhiều thương hiệu giảm giá sâu cho áo khoác, áo len, váy, quần jeans, boots và phụ kiện - giúp bạn tha hồ mix & match chuẩn trend thu đông. Đây là thời điểm lý tưởng để F5 tủ đồ và lựa chọn những item mới mẻ - vừa sành điệu vừa tiết kiệm.
Nơi mua: WHO.A.U - Giá sale: 1.187.000đ
Nơi mua: Jeep Spirit - Giá sale: 269.000đ
Nơi mua: Vascara - Giá sale: 1.115.000đ
Nơi mua: adidas - Giá sale: 1.596.000đ
Tín đồ nghiện bếp chắc chắn cũng sẽ mê mẩn loạt deal hấp dẫn dịp sale ngày đôi. Từ nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, nồi cơm điện đến bộ chén dĩa, dao kéo, tất cả đều đang được giảm giá sâu đến khó tin. Dịp này là cơ hội vàng để bạn nâng cấp không gian bếp, sắm thêm những thiết bị tiện ích giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng và thú vị hơn.
Nơi mua: Simplus - Giá sale: 579.000đ
Nơi mua: Smart Cook - Giá sale: 220.000đ
Nơi mua: Sunhouse - Giá sale: 210.000đ
Nơi mua: Lock&Lock - Giá sale: 1.460.000đ