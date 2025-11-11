SALE 11/11: 5 món đồ gia dụng rẻ kịch đáy, giá hời đến mức Google cạn từ khen

Mùa sale 11/11 năm nay đúng là đại tiệc săn deal hoành tráng nhất năm, và Lazada đang khiến dân tình phát sốt khi tung hàng loạt ưu đãi giảm sâu tới mức khó tin. Đặc biệt, đồ gia dụng năm nay chiếm sóng mạnh mẽ - từ nồi chiên không dầu, nồi cơm cao tần cho tới máy xay nấu đa năng, thương hiệu nào cũng thi nhau hạ giá “chạm đáy”. Nếu bạn đang ấp ủ ý định nâng cấp căn bếp hoặc muốn rinh quà thiết thực cho gia đình, thì loạt món dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn “chốt đơn trong một nốt nhạc”.

Nồi áp suất điện đa năng Kalite KPC6088 – giảm còn 1.099.000đ (giảm 17%)

Chiếc nồi áp suất đa năng của Kalite có công suất 950W, dung tích 6L, rất phù hợp cho gia đình 3–5 người. Nồi được trang bị 12 chế độ nấu chuyên sâu, giúp bạn nấu cháo, hầm xương, làm sữa chua hay hấp thực phẩm chỉ bằng vài thao tác. Lòng nồi phủ chống dính Teflon cao cấp, bền bỉ và an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra, tính năng kiểm soát nhiệt tự động giúp món ăn chín đều, không trào hay cháy. Giá gốc 1.330.000đ, nay còn 1.099.000đ, kèm voucher 200k độc quyền Lazada, freeship toàn quốc và voucher max đến 14%.

Máy xay nấu đa năng Kangaroo KGNM135B01 – giảm còn 1.090.000đ (giảm 39%)

Sở hữu chiếc máy này là bạn đã gom trọn nhiều thiết bị bếp trong một: xay sinh tố, nấu cháo, làm sữa hạt, thậm chí hâm súp. Dung tích 1.35L vừa đủ cho gia đình nhỏ, lưỡi dao sắc bén và motor mạnh giúp xay mịn nhanh, giữ nguyên dưỡng chất. Giá gốc 1.790.000đ, giảm còn 1.090.000đ, áp dụng thêm voucher Max, Laztrợ giá, brand voucher 17% và freeship toàn quốc.

Chảo nướng trứng và bánh pancake 4 lỗ XIANGYOUYOU – chỉ 225.250đ (giảm 69%)

Một món đồ nhỏ mà tiện vô cùng, đặc biệt với ai thích ăn sáng kiểu Nhật hoặc Hàn. Chảo có 4 lỗ tròn đều, chống dính tốt, giúp chiên trứng, làm bánh pancake hoặc bánh xèo mini nhanh gọn, đẹp mắt. Tay cầm chắc chắn, dễ vệ sinh, dùng được trên nhiều loại bếp. Từ 738.000đ nay chỉ còn 225.250đ, mức giá không thể rẻ hơn cho chiếc chảo xinh và tiện thế này.

Nồi kho hầm đa năng UNIE USC308 – giảm còn 935.000đ (sale gần 30%)

Dành cho những ai thích món hầm, súp hoặc chè nấu chậm. Nồi dung tích 3L, lòng nồi bằng gốm tử sa giúp giữ nhiệt tốt, nấu chín đều và giữ nguyên hương vị. Thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc ai muốn ăn lành mạnh. Giá gốc 1.330.000đ, giảm còn 935.000đ, có trợ giá trực tiếp 15%, freeship và voucher max đến 14%.

Nồi chiên không dầu Tefal Window White EY8211Y0 – giảm còn 1.453.540đ (giảm gần 60%)

Model này gây ấn tượng với thiết kế cửa sổ kính trong suốt, cho phép bạn quan sát món ăn khi nấu mà không cần mở nắp. Dung tích 6L, công nghệ chiên đối lưu 360 độ giúp món ăn chín đều, giòn ngoài mềm trong. Điều khiển điện tử tiện lợi, phù hợp cho mọi căn bếp hiện đại. Giá gốc 3.590.000đ, nay còn 1.453.540đ, áp dụng voucher 20% đơn từ 300k, freeship và voucher max.

Lưu ngay lịch sale "đại chiến" 11.11 trên Lazada! Từ 1 – 9/11: Sale Đếm ngược D11 khởi động với loạt ưu đãi cực hời: - Mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu đến 40% - Giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu - Hàng trăm thương hiệu lớn cùng góp mặt, đặc biệt là các "ông lớn" ngành sữa, điện tử gia dụng và thời trang Từ 20h ngày 10 – 13/11: Đại tiệc Sale Siêu Đỉnh 11.11 chính thức nổ tung: - Trợ giá đến 11 triệu đồng - Deal chớp nhoáng, giảm chỉ còn 11K mỗi ngày - Voucher thương hiệu giảm đến 15% - Săn sản phẩm giảm 50% tại trang Xu và deal giảm 25% trên LazLive Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại ĐÂY



