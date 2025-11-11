8 sữa rửa mặt chống khô da SALE hời nhất 11/11

Mùa hanh khô luôn là ác mộng của làn da khi mỗi lần rửa mặt xong lại cảm thấy khó chịu vì khô căng, bong tróc và mất đi độ mịn màng tự nhiên. Một trong những nguyên nhân có thể là sản phẩm bạn dùng đã lấy đi lớp ẩm tự nhiên của da. Để tránh tình trạng này, bước đầu tiên vô cùng quan trọng chính là chọn một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, làm sạch tốt mà vẫn giữ ẩm.

Và dưới đây là 8 "cứu tinh" giúp da bạn mềm mại, ẩm mịn suốt mùa lạnh mà không lo khô căng sau khi rửa. Quan trọng là nhân dịp sale 11.11, các brand chơi lớn với nhiều deal hời, bạn dễ dàng mua được với giá ưu đãi hơn hẳn ngày thường.

1. SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule Foam

Là một trong những best-seller của SKIN1004, Madagascar Centella Ampoule Foam có kết cấu kem đặc, chỉ một lượng nhỏ đã tạo được lớp bọt mịn bông giúp cuốn trôi bụi bẩn, bã nhờn mà vẫn để lại cảm giác mềm mướt. Thành phần chủ đạo là chiết xuất rau má Madagascar 33% - "signature" của hãng giúp làm dịu, phục hồi và củng cố hàng rào ẩm, kết hợp cùng betaine và chiết xuất dừa tăng khả năng dưỡng ẩm và giảm khô căng sau khi rửa mặt.

Điểm cộng nữa là độ pH chuẩn 5.5, không chứa cồn, hương liệu hay paraben nên sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho da khô, nhạy cảm hoặc dễ kích ứng trong mùa lạnh. Quan trọng là em này đang được sale gần 100K trên Shopee, quá rẻ để chốt đơn nhé.

2. COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser

Sữa rửa mặt đình đám nhà COSRX cũng là 1 item được lòng nhiều chị em. Em này có giá bình dân nên dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng, đó là chưa kể đang được Shopee sale tận 50% cho đợt 11.11 này.

Với độ pH 5.0 - 6.0, sữa rửa mặt của COSRX giúp làm sạch nhẹ nhàng mà vẫn duy trì hàng rào ẩm tự nhiên, không gây khô rát. Công thức chứa tinh dầu tràm trà hỗ trợ kháng khuẩn, giảm viêm mụn và chiết xuất tự nhiên từ thực vật giúp da thông thoáng, mềm mịn sau khi rửa, cực kỳ lý tưởng cho da nhạy cảm hoặc da dễ mất nước trong mùa hanh khô.

Nơi mua: COSRX Official Store - Giá: 65.000đ

3. Eucerin PH5 Facial Cleanser Sensitive Skin

Sữa rửa mặt Eucerin PH5 Facial Cleanser Sensitive Skin nghe tên là đã biết được thiết kế đặc biệt cho làn da nhạy cảm, dễ kích ứng. Em này có công thức không Paraben, không cồn, không hương liệu, không xà phòng, từ đó làm sạch nhẹ nhàng mà da vẫn không bị mất nước. Nhờ Panthenol và hệ đệm pH5 độc quyền, sản phẩm còn giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, mang lại cảm giác mềm mịn, dễ chịu sau khi rửa mặt, rất hợp dùng cho mùa khô hanh.

Nơi mua: EUCERIN GIAN HÀNG CHÍNH HÃNG - Giá: 260.000đ

4. Dear Klairs Rich Moist Foaming Cleanser

Klairs Rich Moist Foaming Cleanser là sữa rửa mặt tạo bọt mịn lành tính với Amino Acid thay cho chất tẩy rửa, giúp làm sạch sâu mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên của da. Một trong những lý do em này không làm khô da còn là nhờ công thức chứa Hyaluronic Acid, Ceramide 3 và Panthenol củng cố hàng rào bảo vệ da, cấp ẩm và làm dịu tức thì. Kết cấu bọt mềm mịn len lỏi vào từng lỗ chân lông, cuốn bay bụi bẩn và bã nhờn mà không gây khô căng, phù hợp với cả làn da nhạy cảm nhất. Dịp Mega Sale, Shopee cũng đang trợ giá sản phẩm đến 30% để vừa túi tiền hơn đấy.

5. Eau Thermale Avene Cleanance Cleansing Gel

Tiếp theo, sữa rửa mặt Eau Thermale Avene Cleanance Cleansing Gel cũng được sale 15% để chị em đỡ xót ví. Em này nổi bật với nước khoáng Avene, chất gel trong tạo bọt nhẹ giúp làm dịu và giảm kích ứng cho da khô nhạy cảm. Công thức chứa Zinc Coceth Sulfate và các chất làm sạch dịu nhẹ giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn mà không làm mất độ ẩm tự nhiên của da. Vì độ an toàn, lành tính mà em này phù hợp cho cả trẻ em, người lớn tuổi và làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Avene Official Store - Giá: 451.000đ

6. Bioderma Sensibio Gel Moussant

Bioderma Sensibio Gel Moussant cũng là "cứu tinh" cho da khô nhạy cảm, làm sạch dịu nhẹ mà vẫn giữ da mềm mượt. Công thức với chiết xuất Ginkgo Biloba, kẽm và đồng, cùng các chất cấp ẩm giúp giảm khô căng, hạn chế kích ứng. Sản phẩm còn ngăn vi khuẩn, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da khỏe từ bên trong. Chọn em này, làn da vừa sạch vừa mịn để chuẩn bị sẵn sàng cho các bước dưỡng tiếp theo. Sản phẩm hiện đang được sale 14%.

Nơi mua: Bioderma Official Store - Giá: 387.000đ

7. Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash

Nếu nói đến sữa rửa mặt “quốc dân” của hội skincare, chắc chắn không thể thiếu Kiehl’s Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Em này nổi tiếng với chiết xuất hoa cúc - thành phần trứ danh giúp làm dịu da, giảm sưng viêm và làm sạch sâu mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Kết cấu dạng gel trong, tạo bọt mịn, rửa xong da không hề khô căng mà ngược lại còn mềm mướt, thoáng sạch kiểu “vừa spa xong”. Dân da dầu, da nhạy cảm mà muốn da sạch nhưng vẫn êm thì đây chính là chân ái đáng tiền nhất của nhà Kiehl’s.

Đặc biệt, duy nhất mùa sale 11/11 trên Shopee, khi mua 1 sản phẩm fullsize bạn sẽ được tặng thêm 3 chai minisize 30ml và 1 bông mút rửa mặt - combo cực hời, không săn là tiếc đứt ruột.

8. Lait-Crème Moussant Embryolisse

Tiếp nối danh sách những sữa rửa mặt “đáng đồng tiền bát gạo”, Lait-Crème Moussant Embryolisse là lựa chọn khiến dân skincare mê mẩn. Em này đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Pháp đình đám, nổi tiếng với khả năng làm sạch sâu mà vẫn nhẹ dịu, không hề làm mất đi lớp ẩm tự nhiên của da. Kết cấu dạng kem sữa mềm, tạo bọt vừa đủ, rửa xong da mịn như nhung, mềm mướt đúng kiểu “fresh mà sang”. Hiện sản phẩm đang giảm 28% từ 485.000 còn 350.000 đồng, lại còn được tặng thêm minisize khi mua, nên nếu bạn đang tìm một sữa rửa mặt vừa êm vừa xịn thì đây là cơ hội quá hời để rinh ngay.

Nơi mua: Embryolisse Vietnam - Giá: 350.000đ



