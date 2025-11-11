Dã man SALE 11/11: Nhìn đâu cũng thấy deal hời, chỉ muốn nhắm mắt mua luôn

Mùa sale 11/11 đã chính thức nổ tung trên Lazada, và đúng nghĩa “mở app là thấy deal”, năm nay sàn thương mại điện tử này mang đến loạt ưu đãi hời đến mức chỉ muốn nhắm mắt bấm mua. Từ đồ gia dụng, nhu yếu phẩm đến thực phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, đâu đâu cũng giảm sâu, voucher chồng voucher, freeship toàn quốc và hàng loạt deal độc quyền khung giờ vàng. Ai từng lỡ “đại chiến ngày đôi” thì lần này chắc chắn phải vào Lazada ngay, vì 11.11 năm nay đúng chuẩn “săn đâu cũng thấy hời”.

Dưới đây là 5 deal hot nhất mà bạn không nên bỏ lỡ trong khung giờ 20h từ 10/11 đến 13/11.

1. Combo 2 nước giặt cửa trước ARIEL ngăn lem màu, quần áo siêu thơm 3.7kg

Sản phẩm quốc dân trong mọi gia đình nay đang giảm cực mạnh - từ 712.000 đồng chỉ còn 481.000 đồng, giảm tới 32,44%. Chưa hết, còn voucher đến 15%, giảm thêm 20% nếu thanh toán bằng coin và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Dòng nước giặt này nổi tiếng nhờ khả năng ngăn lem màu cực tốt, giúp quần áo giữ được độ sáng và thơm lâu hơn cả sau nhiều lần giặt. Với mức giá này, nói không ngoa là “deal thơm” đúng nghĩa đen lẫn bóng.

2. Thùng 24 gói Mì Thịt Thật VIFON

Đại diện “vàng” cho hội mê mì gói. VIFON mang đến combo thùng 24 gói chỉ còn 236.000 đồng, giảm 33,89% so với giá gốc 357.000. Cộng thêm voucher 15%, bạn có thể tích trữ thoải mái cho mùa lạnh mà ví vẫn nhẹ tênh. Mì Thịt Thật là dòng mì cao cấp với sợi dai, nước súp đậm vị, topping đầy đặn – ăn no ngon như nấu tại nhà.

3. Khăn giấy lụa đa năng PREMIER VinaTissue - Mua 5 tặng 1

Món đồ tưởng nhỏ nhưng giảm “khủng” nhất bảng: từ 186.000 chỉ còn 101.000 đồng, giảm 45,7%. Đặc biệt, mua 5 tặng 1, miễn phí vận chuyển và giảm thêm 8% đơn từ 169K. Khăn giấy lụa 2 lớp làm từ 100% bột giấy nguyên thủy, không chất tẩy, siêu mềm mịn và an toàn cho da. Nếu bạn là người “nghiện” dùng khăn giấy trong nhà bếp hay phòng khách, deal này đúng là quá hời để gom sỉ.

4. Thùng 24 chai nước điện giải thể thao Revive (500ml/chai)

Thức uống quen thuộc cho mọi buổi tập thể thao nay cũng sale cực mạnh – từ 280.000 chỉ còn 207.000 đồng. Kèm theo đó là voucher Max, freeship toàn quốc, voucher nhà bán hàng 5% và flash sale trợ giá thêm 5%. Revive giúp bổ sung ion và khoáng chất nhanh, giữ cơ thể luôn tràn năng lượng. Mua thùng tích sẵn trong nhà, vừa tiết kiệm vừa tiện lợi cho cả gia đình.

5. Thùng 30 chai Glucerna uống liền 220ml - dinh dưỡng cho người tiểu đường và ăn kiêng

Sản phẩm dinh dưỡng của Abbott luôn được tin dùng, và đợt 11.11 này lại càng hấp dẫn hơn khi giảm 13,13% từ 1.600.000 xuống còn 1.390.000 đồng, lại còn miễn phí vận chuyển và giảm thêm 190K khi mua combo 1 thùng. Glucerna chứa công thức cân bằng giúp kiểm soát đường huyết, bổ sung năng lượng lành mạnh và tiện mang theo mọi nơi.

Lưu ngay lịch sale "đại chiến" 11.11 trên Lazada! Từ 1 – 9/11: Sale Đếm ngược D11 khởi động với loạt ưu đãi cực hời: - Mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu đến 40% - Giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu - Hàng trăm thương hiệu lớn cùng góp mặt, đặc biệt là các "ông lớn" ngành sữa, điện tử gia dụng và thời trang Từ 20h ngày 10 – 13/11: Đại tiệc Sale Siêu Đỉnh 11.11 chính thức nổ tung: - Trợ giá đến 11 triệu đồng - Deal chớp nhoáng, giảm chỉ còn 11K mỗi ngày - Voucher thương hiệu giảm đến 15% - Săn sản phẩm giảm 50% tại trang Xu và deal giảm 25% trên LazLive Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại ĐÂY



