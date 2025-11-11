Chính thức SALE 11/11

Mùa sale 11/11/2025 chính thức bùng nổ trên các sàn thương mại điện tử, và chưa bao giờ việc săn hàng giá hời lại dễ đến thế. Từ đồ gia dụng, thực phẩm, mỹ phẩm đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đâu đâu cũng là những deal giảm sâu, voucher chồng voucher, freeship toàn quốc và ưu đãi độc quyền. Chỉ cần mở app, nhấp vài thao tác là bạn đã có thể rinh về những món hàng chất lượng với mức giá khiến ai cũng “há hốc mồm”.

Thật sự, bây giờ là lúc không thể chần chừ, vì các sản phẩm hot sẽ “bay sạch” trong nháy mắt. Đại chiến săn sale 11/11 đã bắt đầu, và đây là thời điểm vàng để bạn bổ sung vào giỏ hàng những món hời nhất.

Mỹ phẩm chăm sóc da, đồ makeup

Chưa bao giờ kem lót dưỡng ẩm và nâng tông của Laneige lại có giá hời đến thế, chỉ 650k. Choáng nhất là mua 1 tặng 7 với loạt quà hấp dẫn đi kèm, từ dầu tẩy trang mặt nạ ngủ đến kem chống nắng. Đảm bảo vừa ngon – bổ – rẻ lại còn siêu xịn cho mọi cô nàng yêu làm đẹp.

Tinh chất keo ong cho da dầu CNP Propolis Rescue Ampule sau khi sale giá chỉ về đầu 4, cụ thể là 479k. Em này vừa giúp phục hồi da vừa hỗ trợ tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, là cơ hội hiếm để chị em nhanh tay chốt đơn và bổ sung “vũ khí vàng” cho chu trình skincare.

Nơi mua: CNP Laboratory

Kem mắt giảm nếp nhăn và quầng thâm Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Eye Cream siêu đỉnh, chưa bao giờ có giá tốt như này, 1.536.000 đồng nhưng đi kèm rất nhiều quà, tính ra vô cùng hời, vừa chăm mắt vừa tiết kiệm, đảm bảo đáng đồng tiền bát gạo.

Combo kem dưỡng ẩm Olay Super Collagen Peptides 45g và serum Olay Ultra Firming 30ml giúp da săn chắc và mịn màng hơn từ những ngày đầu tiên. 2 em này đang giảm 36%, thay vì giá gốc 804k giờ chỉ cần quẹt thẻ 514k là rinh về ngay, quá hời cho bộ đôi chăm da chống lão hóa chuẩn xịn.

Nước thần chống lão hóa thế hệ mới Secret Essence Advanced Treatment giảm còn 1.555.720 đồng, lại còn kèm quà tặng trị giá gần 2,5 triệu, nhìn là muốn hét lên vì quá hời, chắc chắn phải rinh ngay về chăm da thôi chị em ơi.

Đồ gia dụng, đồ điện tử

Robot hút bụi lau nhà Roborock Q10 VF với lực hút mạnh 10.000Pa đang giảm từ 7.990.000 còn 5.990.000 đồng, tiết kiệm 2 triệu – cơ hội quá hời để sở hữu trợ thủ dọn dẹp nhà cửa siêu xịn, vừa sạch vừa tiện lợi.

Bếp từ đôi Elmich ICE-3492 đang giảm giá sốc tại Lazada từ 16.900.000 xuống chỉ còn 10.647.000 đồng, ai đang nhắm em này thì nhanh tay chốt ngay kẻo lỡ cơ hội sở hữu bếp xịn giá hời.

Máy xay sinh tố cầm tay Lazychef 3in1 450ml là “trợ thủ” nhà bếp đa năng, vừa xay sinh tố, vừa xay thực phẩm và xay đá cực nhuyễn chỉ trong vài giây. Thiết kế nhỏ gọn, cầm tay tiện lợi, lưỡi dao bằng thép không gỉ siêu bén, đảm bảo nghiền mịn mọi loại nguyên liệu từ hoa quả, rau củ đến đá viên. Em này đang giảm từ 850k còn 564.299 đồng, tiết kiệm hơn 300k luôn đó. Phải chốt đơn thôi!

Cần nhất trong mùa đông này chính là Nồi lẩu điện mini, nấu mì 2 tầng kèm giá hấp đa năng, vừa nướng, luộc, chiên chống dính vừa đá tiện lợi, thích hợp cho gia đình hay hội bạn bè. Sản phẩm đang giảm từ 138.000 chỉ còn 69.000 đồng, quá hời để sở hữu một chiếc nồi đa năng vừa tiện lợi vừa giữ ấm mùa đông, chẳng có lý do gì để từ chối mua ngay.

Nơi mua: ZODAN Corporation



