11/11 SALE sập sàn: 5 món đồ nhà nào cũng cần, không mua là tiếc từ giờ đến hết năm

Mùa sale 11/11 đang nóng hơn bao giờ hết, đặc biệt trên Lazada, hàng loạt deal khủng giảm sâu, voucher ngập tràn cùng khung giờ vàng 20h từ 10.11 - 13.11 đang khiến dân tình “đứng ngồi không yên”. Từ nhu yếu phẩm đến đồ ăn uống thiết yếu, tất cả đều có giá hời không tưởng. Dưới đây là 5 món đồ nhà nào cũng cần, đang được săn lùng mạnh nhất - chỉ cần nhanh tay là bạn có thể rinh về với mức giá siêu tiết kiệm.

1. Thùng 24 Chai Sữa Nước Ensure Gold Abbott Hương Vani 237ml - Bổ sung dinh dưỡng cho cả nhà

Một trong những sản phẩm “best-seller” mùa sale chính là sữa nước Ensure Gold Abbott - dòng sữa nổi tiếng giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt cho người lớn tuổi, người mới ốm dậy hoặc cần bổ sung năng lượng mỗi ngày. Sản phẩm có thành phần giàu protein, vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể phục hồi nhanh, duy trì sức khỏe dẻo dai. Hương vani thơm nhẹ, dễ uống, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Ưu đãi hot: Voucher MAX freeship toàn quốc

- Mua 1 giảm 90.000đ

- Mua 2 giảm 180.000đ

Giá gốc: 1.500.000đ → Chỉ còn 960.000đ

Khung giờ vàng: 20h ngày 10.11 – 13.11

Đây là cơ hội hiếm có để dự trữ sữa dinh dưỡng cao cấp cho cả gia đình trong mùa cuối năm.

2. Dầu Màng Gạo Chin-Su Chai 750ml - Lựa chọn vàng cho bữa ăn lành mạnh

Dầu màng gạo Chin-Su là dòng dầu ăn cao cấp được nhiều gia đình tin chọn vì chứa nhiều vitamin E và gamma-oryzanol, giúp chống oxy hóa, giảm cholesterol xấu và tốt cho tim mạch. Sản phẩm có hương vị nhẹ, dễ chế biến, đặc biệt phù hợp cho các món chiên, xào, trộn salad hay nấu súp. Bao bì thiết kế tiện dụng, giúp bảo quản dầu luôn tươi mới.

Ưu đãi khủng:

- Voucher 18% đơn từ 199k

- Mua 3 tặng 1 fullsize

- Voucher MAX Freeship toàn quốc

Giá gốc: 236.000đ → Còn 172.000đ

Khung giờ vàng: 20h ngày 10.11 – 13.11

Với mức giá này, đây chắc chắn là “deal vàng” cho những ai quan tâm đến sức khỏe và muốn nâng tầm bữa ăn gia đình.

3. Thùng 48 bịch Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường 220ml - Dinh dưỡng chuẩn cho cả nhà

Không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt, sữa tươi Vinamilk 100% là lựa chọn lý tưởng cho trẻ em, người lớn và cả người cao tuổi. Sản phẩm được làm từ 100% sữa tươi nguyên chất, cung cấp đầy đủ canxi, đạm và vitamin A, D3 cần thiết cho xương chắc khỏe, tăng sức đề kháng. Với 48 bịch tiện lợi, bạn có thể dùng cho bữa sáng, bữa phụ hay mang đi học, đi làm đều rất tiện.

Ưu đãi cực hấp dẫn:

- Giảm đến 20%

- Voucher giảm thêm 15%

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Giá gốc: 494.000đ → Còn 395.000đ

Một deal “siêu hời” dành cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người bận rộn muốn dự trữ sữa chất lượng mà vẫn tiết kiệm.

4. Combo 2 Túi Gạo ST25 Lúa Tôm - Gạo ngon chuẩn vua gạo Việt Nam

Nếu bạn đang tìm loại gạo dẻo thơm, chuẩn hương vị Việt, thì gạo ST25 Lúa Tôm chính là lựa chọn hoàn hảo. Đây là loại gạo đạt giải “Ngon nhất thế giới”, được trồng theo mô hình lúa – tôm sạch, an toàn và giàu dinh dưỡng. Khi nấu, hạt cơm dẻo, mềm, thơm dịu tự nhiên, để nguội vẫn ngon. Gạo phù hợp cho cả người lớn, trẻ nhỏ và người ăn kiêng nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao, ít tinh bột xấu.

Giá gốc: 480.000đ → Chỉ còn 376.000đ

Khung giờ vàng: 20h ngày 10.11 – 13.11

Combo 2 túi 5kg là lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình muốn đảm bảo bữa cơm ngon – sạch - an toàn.

5. Combo Bánh Gạo Cuộn Want Want 170g - Món ăn vặt giòn ngon, cực “gây nghiện”

Kết thúc danh sách là một món ăn vặt “hot hit” trên Lazada: Bánh gạo cuộn Want Want – giòn tan, thơm béo, cực kỳ tiện lợi. Bánh được làm từ gạo chọn lọc, lớp phủ vị mặn ngọt hài hòa, ăn hoài không ngán.

Sản phẩm này phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ, có thể dùng khi xem phim, làm việc hay mang theo du lịch. Bao bì nhỏ gọn, dễ bảo quản, hạn sử dụng dài.

Giá gốc: 90.000đ → Chỉ còn 42.000đ (giảm 53%)

Ưu đãi thêm: Freeship Voucher giảm thêm theo khung giờ

Một món snack quốc dân vừa ngon vừa tiết kiệm, dự là sẽ “cháy hàng” trong đợt sale này!

Lưu ngay lịch sale "đại chiến" 11.11 trên Lazada! Từ 1 – 9/11: Sale Đếm ngược D11 khởi động với loạt ưu đãi cực hời: - Mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu đến 40% - Giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu - Hàng trăm thương hiệu lớn cùng góp mặt, đặc biệt là các "ông lớn" ngành sữa, điện tử gia dụng và thời trang Từ 20h ngày 10 – 13/11: Đại tiệc Sale Siêu Đỉnh 11.11 chính thức nổ tung: - Trợ giá đến 11 triệu đồng - Deal chớp nhoáng, giảm chỉ còn 11K mỗi ngày - Voucher thương hiệu giảm đến 15% - Săn sản phẩm giảm 50% tại trang Xu và deal giảm 25% trên LazLive




