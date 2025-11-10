Cụ bà 82 tuổi hàng ngày vẫn đắp mặt nạ giấy mỗi tối, dưỡng ẩm với HA, trị nám với vitamin C

Làn da đẹp không phải tự nhiên mà có, và vì thế các chị em đừng lười chăm sóc bản thân nhé. Đến cụ bà người Hàn ngoài 80 tuổi còn khiến ai cũng ngỡ ngàng: mỗi ngày cụ vẫn tỉ mỉ thực hiện đầy đủ các bước skincare từ làm sạch, dưỡng ẩm đến đắp mặt nạ giấy đều đặn. Nhìn làn da tuổi ngoài 80 vẫn mịn màng, không một vết nám của cụ mà ai cũng phải trầm trồ.

Cận cảnh làn da tuổi ngoài 80 của cụ bà người Hàn - bà của beauty blogger Yuril (kênh TikTok @Skinfluencer với hơn 35 triệu người yêu thích).

Những khoảnh khắc skincare thường ngày của cụ được cháu gái Yuril ghi lại, cô chia sẻ rằng chính vì bà chăm dưỡng da như vậy nên cô cũng học theo, chăm chỉ dưỡng da và chăm chút bản thân mỗi ngày. Những clip chia sẻ quy trình skincare của bà cụ cả triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận, ai nấy đều ngưỡng mộ làn da tuổi ngoài 80 của cụ.

Và dưới đây là những bước chăm sóc da mà bà cụ vẫn thực hiện mỗi ngày. Tất cả đều góp phần làm nên một làn da mịn màng, khỏe mạnh ở tuổi ngoài 80 của cụ.

1. Làm sạch da xong là dùng toner

Nhiều chị em bỏ qua bước dùng toner nhưng bà của Yuril vẫn thực hiện đầy đủ. Bà chọn một sản phẩm toner dạng xịt để xịt lên da ngày sau bước làm sạch. Toner sẽ giúp làm sạch sâu, dưỡng ẩm và giữ ẩm cho làn da để da không bị mất nước sau khi rửa mặt.

* Gợi ý sản phẩm:

- Comfort Zone Remedy Toner

- Clinique Moisture Surge Face Spray Thirsty Skin Relief

- Thayers Toner Facial Mist

2. Dưỡng ẩm với HA

Hyaluronic Acid (HA) là một trong những thành phần quan trọng trong chu trình dưỡng da, có công dụng duy trì độ ẩm, giữ lại vẻ ngoài căng bóng trẻ trung cũng như chống lại các dấu hiệu lão hoá.

Làn da được cấp ẩm đầy đủ có thể cải thiện rất nhiều vấn đề lão hóa như: da thô ráp, lỗ chân lông to, nếp nhăn... Hiểu tầm quan trọng của việc dưỡng ẩm cho da, nên bà của Yuril luôn duy trì đầy đủ bước cấp ẩm với thành phần HA.

Tuy nhiên HA chỉ phát huy hiệu quả dưỡng ẩm và cấp ẩm trên nên da đang ẩm, vậy nên trước khi dùng HA, bà luôn xịt thêm một lớp toner lên da.

* Gợi ý sản phẩm:

- L'Oréal Paris Revitalift 1.5% Pure Hyaluronic Acid Serum

- La Roche-Posay Hyalu B5 Pure Hyaluronic Acid Serum for Face

- Neutrogena Hydro Boost Hyaluronic Acid Gel-Cream

3. Dưỡng trắng, trị nám với vitamin C

Vitamin C luôn là thành phần phổ biến trong quy trình skincare, mang lại hiệu quả dưỡng trắng và trị nám thông qua cơ chế ức chế sản xuất melanin, chống oxy hóa và kích thích sản sinh collagen. Vitamin C làm sáng da, đều màu da, giảm thâm nám, tàn nhang và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

* Gợi ý sản phẩm:

- Skin1004 Centella Brightening Capsule Serum

- Numbuzin No.5+ Concentrated Serum

- Ooznary Vita3 Serum For Blemish Care

4. Không quên đắp mặt nạ mỗi tối

Mặt nạ giấy có công dụng chính là cung cấp độ ẩm, làm sáng da, hỗ trợ chống lão hóa và làm dịu da, giúp làn da được thư giãn sau một ngày dài. Bà của Yuril rất chăm đắp mặt nạ giấy vào buổi tối, thậm chí bà còn vừa đắp vừa xem tivi. Bà còn tận dụng dưỡng chất còn dư thừa trong túi mask để xoa lên khuỷu tay, đầu gối hay gót chân... để dưỡng ẩm thêm những vùng da ấy.

5. Dùng lô cuốn tóc để tạo độ bồng bềnh cho mái tóc

Sáng nào bà cũng chia tóc thành nhiều lọn nhỏ và cuộn lô để tạo sóng tóc. Cách này hơi mất thời gian vào buổi sáng nhưng lại giúp bà có một mái tóc bồng bềnh. Có hôm bà còn cuộn lô từ tối hôn trước và nằm ngủ, sáng hôm sau dậy mới tháo tóc ra.

Bà cũng chọn lược tròn mềm vừa chải tóc vừa massage nhẹ nhàng, mà vẫn bảo vệ da đầu, chứ không dùng lược nhựa cứng để chải tóc. Có thể thấy mái tóc tuổi ngoài của bà vẫn bồng bềnh, mềm mại nhờ tip đơn giản này.

Cũng nhờ học những tip chăm sóc da từ bà mà Yuril đã trở thành một beauty blogger chuyên chia sẻ những bí kíp hữu ích đến các chị em. Yuril và bà cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc dưỡng da cùng nhau, khiến cư dân mạng lại được dịp xuýt xoa trước làn da của hai bà cháu.