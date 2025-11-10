5 lọ kem dưỡng dành cho da dầu, mùa đông cũng cần chọn đúng loại thì da mới căng đẹp mỗi ngày

Mùa đông là thời điểm mà không chỉ làn da khô mà ngay cả da dầu cũng cần được chăm sóc kỹ càng. Vào thời gian này, khí hậu hanh khô khiến da dễ mất nước, dù bạn có sở hữu loại da nào đi nữa, việc cung cấp độ ẩm cho da là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu không chọn đúng loại kem dưỡng, da dầu rất dễ bị bít tắc, gây mụn và cảm giác nhờn dính. Chính vì vậy, việc lựa chọn kem dưỡng phù hợp sẽ giúp da vừa đủ ẩm, vừa kiểm soát dầu hiệu quả.

Dưới đây là một số gợi ý về những kem dưỡng dành cho da dầu trong mùa đông, giúp da bạn luôn mịn màng và khỏe mạnh mỗi ngày.

Paula's Choice Invisible Finish Moisture Gel

Một trong những kem dưỡng được ưa chuộng nhất trong thời gian gần đây chính là Paula's Choice Invisible Finish Moisture Gel. Sở dĩ sản phẩm này được gọi là "Invisible" là vì kết cấu cực kỳ nhẹ, không hề có cảm giác bết dính khi thoa lên da. Với thành phần hyaluronic acid, kem dưỡng này cung cấp độ ẩm sâu mà không làm da bị bóng dầu, mang lại một làn da ẩm mọng nhưng ráo mịn suốt cả ngày. Sản phẩm này rất thích hợp để sử dụng vào buổi sáng, trước khi thoa kem chống nắng, hoặc vào ban đêm để phục hồi độ ẩm cho da.

The Inkey List Omega Water Cream

Niacinamide là một thành phần nổi bật trong việc kiểm soát dầu thừa trên da, vì vậy The Inkey List Omega Water Cream rất đáng để thử đối với những ai có làn da dầu. Không chỉ giúp giảm thiểu bã nhờn, sản phẩm này còn cung cấp độ ẩm sâu nhờ vào ceramide và betaine, giúp bảo vệ lớp màng ẩm tự nhiên của da. Khi thoa lên da, sản phẩm thẩm thấu nhanh chóng, mang lại cảm giác mịn màng, không nhờn dính. Đặc biệt, giá cả của sản phẩm này khá phải chăng, là sự lựa chọn hợp lý cho những ai muốn một kem dưỡng hiệu quả mà không cần phải chi quá nhiều tiền.

Nơi mua: Little London

Cosrx Hydrium Green Tea Aqua Soothing Gel Cream

Cosrx là một trong những thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da dầu, và Cosrx Hydrium Green Tea Aqua Soothing Gel Cream là một ví dụ điển hình. Với chiết xuất từ trà xanh, sản phẩm này giúp làm dịu da và cung cấp độ ẩm tức thì mà không để lại cảm giác nhờn dính. Bên cạnh đó, nhờ vào thành phần aloe vera, kem dưỡng này còn có tác dụng làm dịu và mát xa nhẹ nhàng cho da khi sử dụng, rất thích hợp cho những ai có làn da dễ bị kích ứng hoặc mẩn đỏ. Vào mùa đông, kem dưỡng này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để duy trì sự tươi mới và làn da khỏe mạnh.

Nơi mua: Vivita

Cetaphil Dermacontrol Oil Control Moisturizer SPF 30

Cetaphil Dermacontrol Oil Control Moisturizer SPF 30 là một sản phẩm vừa dưỡng ẩm lại vừa bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Thành phần cực kỳ lành tính và không gây kích ứng, sản phẩm này đặc biệt phù hợp với những ai có da nhạy cảm và da dầu. Với các thành phần như glycerin, dimethicone giúp dưỡng ẩm và silica, zinc gluconate giúp kiểm soát dầu, kem dưỡng này giúp làn da không chỉ ẩm mượt mà còn luôn khô thoáng. Hơn nữa, sản phẩm còn có khả năng chống nắng với SPF 30, bảo vệ da khỏi tia UV trong suốt cả ngày dài, mà không gây cảm giác bít tắc lỗ chân lông hay nổi mụn.

Nơi mua: Wowmart

Olay Regenerist Whip Face Moisturizer

Olay Regenerist Whip Face Moisturizer là một sản phẩm kem dưỡng với kết cấu đặc biệt, mang lại cảm giác nhẹ như không khí. Với công thức chứa peptides, sản phẩm này giúp tăng cường độ đàn hồi của da, làm mờ các nếp nhăn và mang lại làn da mịn màng, căng bóng. Mặc dù đây là một sản phẩm được thiết kế cho những ai có làn da khô, nhưng với kết cấu nhẹ nhàng và khả năng thẩm thấu nhanh chóng, sản phẩm này cũng rất phù hợp cho da dầu, đặc biệt là trong những ngày đông khô hanh. Kem dưỡng này không hề gây cảm giác nhờn dính mà vẫn mang lại làn da căng mịn, tươi trẻ.

