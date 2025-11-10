Shopee phủ sóng tháng 11 với chuỗi hoạt động giải trí: Lưu ngay lịch xem sân khấu âm nhạc, livestream và series video mới

Từ phiên bản nâng cấp của những show quen thuộc cho đến series mới toanh vừa ra mắt, Shopee tiếp tục nâng tầm trải nghiệm của người dùng với chuỗi chương trình giải trí kết hợp mua sắm hoành tráng chỉ có trong tháng 11.

Bùng nổ cả visual lẫn vocal với "Sao Live Đỉnh Chóp"

Những tâm hồn yêu âm nhạc chắc chắn không thể bỏ lỡ "Sao Live Đỉnh Chóp" lần này của Shopee khi đêm nhạc hội tụ những ca sĩ đình đám của làng giải trí Việt như Noo Phước Thịnh, Karik, Anh Tú cùng host Neko Lê. Điểm nhấn đặc biệt nhất lần này chính là sân khấu 6D Hologram - công nghệ trình chiếu hiện đại giúp ánh sáng, âm thanh và hình ảnh hòa quyện tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn.

Dàn line-up chắc chắn khiến khán giả thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn.

Sân khấu 6D Hologram đem đến cho khán giả sẽ những màn trình diễn độc đáo chưa từng có!

Với visual và vocal chất lượng từ dàn nam nghệ sĩ khách mời, "Sao Live Đỉnh Chóp" sẽ là một điểm hẹn vừa thưởng thức âm nhạc, vừa săn deal giá tốt không thể bỏ lỡ với các "tín đồ" sàn Cam. Những siêu nào sẽ được cất lên trên sân khấu lần này? Đặt lịch hẹn lúc 20H ngày 10.11 trên Shopee Live và cùng chờ đón loạt hit đình đám tại "Sao Live Đỉnh Chóp" tháng 11!

Jun Phạm, Duy Khánh và Isaac đụng độ nảy lửa tại "Sao Thì Sao"

Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc "Sao Live Đỉnh Chóp", "Sao Thì Sao" hứa hẹn mang đến những phút giây hài hước cùng vô vàn tiểu phẩm từ bộ ba Jun Phạm, Isaac và Duy Khánh.

Trong "Sao Thì Sao" tháng 11, gia chủ Jun Phạm sẽ phải mở rộng cửa "khu tự chịu" để đón tiếp "tri kỷ thiếu thời" Isaac, hé lộ những khoảnh khắc đụng độ thú vị của cặp bạn thân này. Liệu Isaac có soán ngôi chủ nhà và biến "khu tự chịu" thành "khu chịu trận" hay Jun Phạm sẽ cùng Duy Khánh bắt tay phản công? Tất cả câu trả lời sẽ có trong "Sao Thì Sao", được phát sóng vào lúc 12H ngày 11.11.

"Gia nô" Duy Khánh sẽ về phe ai hay sẽ bị cặp bạn thân hợp tác "đàn áp"?

Không khí lễ hội còn được nối dài với chuỗi livestream diễn ra lúc 20H ngày 10.11 và 11.11 trên Shopee Live với sự góp mặt của Hoa hậu Ngọc Châu, Hannah Olala, Sam, Tuấn Dương và Lucie... Theo dõi livestream lớn diễn ra vào sự kiện Mega Sale 11.11 đợt này, người dùng sẽ có cơ hội săn ưu đãi giảm đến 4.000.000 đồng và voucher giảm tới 25% từ các thương hiệu yêu thích kèm Freeship 0Đ (*).

"Bữa Cơm Haha" - series phái sinh của "Gia Đình Haha" chính thức lên sóng Shopee Video

Shopee Video vừa khiến dân mạng đứng ngồi không yên khi ra mắt series phái sinh mang tên "Bữa Cơm Haha" với các khoảnh khắc đáng yêu, vui nhộn từ chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng "Gia đình Haha". Người dùng Shopee và các fan của chương trình sẽ được gặp lại dàn cast "Gia đình Haha" ngay trên ứng dụng Shopee.

Những tình huống và góc bất ngờ sẽ được hé mở trong series phái sinh "Bữa Cơm Haha" trên Shopee Video.

Ngay khi vừa lên sóng vào ngày 1.11, "Bữa Cơm Haha" đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội với những màn tung hứng cực ăn ý và độ "lầy" của các thành viên. Với 30 tập phát sóng lúc 20h mỗi ngày, series "Bữa Cơm Haha" chắc chắn là một làn gió mới, mang đến cho người dùng Shopee trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí trọn vẹn và nhiều niềm vui.

Lưu lịch và "check-in" app Shopee ngay để du hành vào vũ trụ mua sắm giải trí!

Thông tin ưu đãi:

Sự kiện Mega Sale 11.11 của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 12.11, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Voucher Xtra giảm đến 11 triệu đồng, cơ hội trúng 111 điện thoại và Freeship 0Đ (*). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/11-11

(*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee