5 thứ cạnh bếp dẫn lối Thần Chết, đẩy cả nhà vào nguy hiểm

Bếp gas tưởng chừng là nơi quen thuộc và an toàn trong mỗi căn bếp Việt, nhưng thực tế lại ẩn chứa nhiều nguy cơ mà nhiều người thường bỏ qua. Một phút bất cẩn thôi cũng có thể dẫn đến cháy nổ, thiệt hại không nhỏ.

Nhiều vụ tai nạn gia đình gần đây đều xuất phát từ những vật tưởng chừng “bình thường” được đặt cạnh bếp gas, như điện thoại, bật lửa, bình xịt vệ sinh hay hộp nhựa. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn hình dung và phòng tránh.

1. Bật lửa

Bật lửa là vật dụng nhỏ, tiện lợi, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm khi để gần bếp gas. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, bật lửa sẽ phát nổ, gây nguy cơ cháy lan. Nhiều trường hợp bật lửa nổ ngay trên kệ bếp, mảnh vỡ bắn ra xung quanh, may mà không có người bị thương nhưng đồ đạc thì hư hại nặng. Giải pháp đơn giản là cất bật lửa vào hộp sắt riêng, tránh xa nguồn nhiệt và tầm tay trẻ em.

2. Điện thoại

Nhiều người có thói quen vừa nấu ăn vừa xem video hướng dẫn nấu ăn, đặt điện thoại ngay cạnh bếp. Trong lúc chiên xào, dầu bắn lên điện thoại có thể khiến pin quá nhiệt, cháy nổ. Giải pháp là dùng giá đỡ cho điện thoại, đặt cách xa bếp gas, vừa an toàn vừa dễ theo dõi công thức nấu ăn.

3. Bình xịt vệ sinh, dung dịch dễ cháy

Các loại dung dịch xịt bếp, tẩy rửa hay sát khuẩn đều chứa khí đẩy dễ cháy. Nếu để cạnh bếp đang bật lửa, chỉ một tia lửa cũng có thể gây cháy. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra khi bình xịt ở trên kệ bếp bỗng nhiên bốc cháy. Cách tốt nhất là cất những bình này ở tủ bếp, xa nguồn nhiệt, dùng xong ngay lập tức cất vào vị trí an toàn.

4. Hộp nhựa, túi nilon, giấy

Hộp nhựa hay túi nilon dễ bắt lửa nếu tiếp xúc nhiệt độ cao từ bếp gas. Một vài vụ việc đã ghi nhận nhựa bốc cháy, khói đen nghi ngút, gây hoảng loạn trong gia đình. Hãy chuyển tất cả đồ nhựa, giấy sang khu vực khác, tốt nhất là sử dụng đồ thủy tinh hoặc gốm sứ chịu nhiệt trên bếp.

5. Dầu ăn lớn, chai lọ chứa dầu

Dầu ăn có điểm cháy cao, nhưng khí dầu bốc hơi dễ cháy. Nhiều gia đình để chai dầu lớn ngay cạnh bếp, trong lúc chiên rán, khí dầu bốc cháy gây ra hỏa hoạn. Giải pháp là chỉ để một bình nhỏ trên bếp, chai dầu lớn cất ở nơi mát, tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ cao.

Những thói quen an toàn cần hình thành

Để phòng tránh tai nạn, bạn có thể thực hiện một số nguyên tắc đơn giản:

- Vạch “vùng cấm” quanh bếp: Bán kính khoảng 1 mét từ bếp chỉ nên để nồi, chảo, gia vị cần thiết.

- Mỗi vật có “nhà riêng”: Bật lửa, điện thoại, bình xịt, hộp nhựa đều phải có vị trí cố định, tránh để lung tung.

- Kiểm tra trước khi bật bếp: Trước khi nấu, quét một lượt quanh bếp xem có vật gì nguy hiểm hay không.

- Trang bị thêm dụng cụ an toàn: Có bình chữa cháy mini hoặc chăn chống cháy gần bếp để xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố.