Máy giặt có "bí mật" này, 90% người Việt không biết

Máy giặt là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp công việc giặt giũ trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, nhiều người chủ quan chỉ lau ngoài, cho quần áo vào giặt và bật máy mà không biết bên trong máy giặt tồn tại những “ổ vi khuẩn” cực kỳ nguy hiểm. Những bộ phận tưởng chừng đơn giản như lồng giặt, gioăng cao su hay ngăn chứa bột giặt thực chất là nơi tích tụ bụi bẩn, tóc rụng, cặn bột giặt và nấm mốc. Nếu không vệ sinh định kỳ, quần áo giặt xong vẫn có mùi hôi, máy giặt dễ hỏng và chi phí sửa chữa sẽ tăng cao.

Bộ lọc rác: nơi tích tụ tóc và cặn bẩn

Bộ lọc rác của máy giặt là nơi nhiều người thường bỏ qua. Khi giặt, tóc rụng, lông thú cưng hay những mảnh vụn nhỏ sẽ bị giữ lại ở bộ lọc. Nếu không tháo ra vệ sinh, nước không thoát hết và những cặn bẩn này sẽ quay lại quần áo, khiến quần áo giặt xong vẫn còn bẩn hoặc có mùi lạ. Mỗi tháng, bạn nên tháo bộ lọc, rửa sạch dưới vòi nước và loại bỏ hết tóc, sợi vải hay mảnh vụn mắc kẹt. Đây là bước đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để quần áo luôn sạch thơm.

Gioăng cao su quanh cửa: ổ nấm mốc tiềm ẩn

Gioăng cao su quanh cửa máy giặt thường xuyên ẩm ướt và chính là nơi nấm mốc dễ sinh sôi. Sau mỗi lần giặt, hãy dùng khăn khô lau sạch gioăng và mở cửa máy để thông thoáng. Mỗi tháng một lần, bạn nên lật từng lớp gioăng lên và dùng bàn chải mềm chải sạch những mảng bẩn, nấm mốc bám sâu. Những bước này sẽ giúp quần áo giặt xong không còn mùi ẩm và bảo vệ da tay nhạy cảm khỏi tiếp xúc với vi khuẩn.

Ngăn chứa bột giặt và nước xả: nơi tích tụ cặn lâu ngày

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đổ bột giặt vào là xong, nhưng các cặn bột giặt và nước xả sẽ bám lại trong ngăn chứa theo thời gian, tạo thành mảng bẩn và mùi hôi. Tháo ngăn chứa ra, ngâm nước ấm, dùng bàn chải hoặc khăn mềm cọ sạch là cách đơn giản để quần áo giặt xong đều sạch và thơm hơn. Nếu bỏ qua bước này, bột giặt không hòa tan hết và quần áo dễ bị đọng mùi khó chịu.

Chương trình tự làm sạch của máy giặt

Hầu hết các máy giặt đời mới đều có chế độ tự làm sạch lồng giặt. Chế độ này kết hợp với vệ sinh bộ lọc, gioăng cao su và ngăn chứa bột giặt sẽ giúp máy giặt vận hành trơn tru, tiết kiệm điện nước và nâng cao tuổi thọ. Một lần mỗi tháng bật chương trình này sẽ làm sạch những nơi máy giặt khó vệ sinh bằng tay, loại bỏ nấm mốc và cặn bẩn còn sót lại.

Thói quen sử dụng hàng ngày

Ngoài việc vệ sinh định kỳ, thói quen sử dụng máy giặt cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giặt và tuổi thọ máy. Không giặt quá tải, sử dụng đúng lượng bột giặt, tránh dùng bột giặt quá nhiều gây tích tụ cặn. Sau khi giặt xong, hãy mở cửa máy cho thông thoáng, không đóng kín ngay lập tức, để lồng giặt và gioăng cao su khô ráo, tránh tạo môi trường ẩm cho nấm mốc sinh sôi.

Lợi ích rõ rệt khi vệ sinh máy giặt định kỳ

Chỉ cần 10 đến 15 phút mỗi tháng để kiểm tra và vệ sinh những bộ phận này, máy giặt sẽ hoạt động hiệu quả hơn, quần áo giặt xong sạch thơm, không còn mùi ẩm, giảm hỏng hóc và tiết kiệm điện nước. Những bước tưởng nhỏ nhưng nếu bỏ qua, quần áo giặt xong vẫn hôi, máy nhanh xuống cấp, chi phí sửa chữa tăng lên và đôi khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình.

Vệ sinh máy giặt không phải việc khó khăn nhưng nhiều người lại bỏ qua vì thấy máy vẫn giặt được. Thực tế, máy giặt cũng giống như một vật dụng sống, cần được chăm sóc định kỳ. Dành ra ít phút mỗi tháng để kiểm tra, lau chùi và thông thoáng, bạn sẽ nhận thấy quần áo luôn sạch thơm, máy giặt vận hành êm ái, bền lâu và cuộc sống hằng ngày cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Theo Sohu