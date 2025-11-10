Quá khó để chê Rosé BLACKPINK

Rosé vừa làm dậy sóng cộng đồng mạng khi liên tiếp ghi dấu ấn trong sự nghiệp với 3 đề cử tại Grammy - một thành tích "đỉnh nóc" giúp cô khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Không chỉ là giọng ca chính của BLACKPINK với âm nhạc chạm đến hàng triệu trái tim, cô còn khiến fan ngưỡng mộ bởi nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút, luôn tỏa sáng ở mọi nơi xuất hiện.

Sức hút của Rosé không chỉ gói gọn trên sân khấu hay thảm đỏ, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang. Từ street style xuống phố đến những bộ cánh dự sự kiện, mỗi set đồ của cô đều gây ấn tượng mạnh mẽ. Đặc biệt, những bộ trang phục thu đông của nàng "bông hồng nước Úc" càng tôn lên gu thẩm mỹ tinh tế và thời thượng, khiến ai nhìn cũng muốn học cách mix match theo phong cách riêng của cô nàng.

Khám phá tủ đồ thu đông của Rosé, chắc chắn bạn sẽ mê mẩn những công thức phối đồ vừa đơn giản vừa sành điệu.

Bằng cách mix áo hoodie cùng chân váy dài, kết hợp với boot lông UGG, Rosé có ngay outfit sân bay đảm bảo tiêu chí thoải mái và thời thượng. Cô nàng thường thêm phụ kiện như túi xách hay kính râm để hoàn thiện tổng thể, khiến set đồ trông chỉn chu và hút mắt hơn. Đây có thể xem là một công thức street style mà ai cũng dễ dàng học theo, vừa hợp mốt vừa tiện lợi khi di chuyển.

Rosé ghi điểm tuyệt đối với outfit thu đông tối giản mà cuốn hút: áo thun đen kết hợp jacket nâu và quần suông đen. Tổng thể vừa tinh tế, vừa phóng khoáng, dễ ứng dụng cho mọi dịp - từ dạo phố đến đi học, đi làm. Dù đều là những item cơ bản, lại chẳng thêm thắt phụ kiện cầu kỳ nhưng Rosé vẫn toát lên nét sành điệu rất riêng.

Khi thời tiết chuyển lạnh, áo dạ dài chính là vũ khí giúp Rosé giữ ấm mà vẫn giữ vững phong độ mặc đẹp. Cô nàng ưu tiên công thức đơn giản: quần jeans basic, áo dạ dáng dài và một chiếc khăn choàng xinh xắn. Sự kết hợp hài hòa từ những món đồ cơ bản là đủ để tạo nên combo mặc đẹp mặc ấm cho Rosé.

Blazer luôn là món đồ "must-have" trong tủ đồ thu đông. Rosé chọn phiên bản màu nâu nhạt, khéo léo layer cùng áo khoác dáng ôm màu xanh, quần jeans màu xanh và giày nâu xinh sang. Bảng phối màu vừa nổi bật vừa hài hòa, mang đến tổng thể trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của cô nàng.

Vào những ngày thu dịu mát, chị em hoàn toàn có thể học Rosé cách lên đồ đơn giản mà vẫn chuẩn trend: áo thun croptop mix cùng cardigan khoác ngoài. Cô nàng chọn quần suông để tôn dáng và khoe đôi chân dài. Đôi sneaker trắng trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp tổng thể "cây đen" trông vừa năng động vừa thời thượng.

Nơi mua: Cardigan

Ai yêu thích style tối giản có thể học ngay cách Rosé lên đồ. Cô chọn sweater xám phối cùng quần suông đen - combo quen thuộc nhưng luôn toát lên vẻ chỉn chu, thời thượng. Chỉ với hai món cơ bản, outfit vẫn đầy tinh tế, gọn gàng mà không cần chi tiết cầu kỳ.

Nơi mua: Sweater

Nhắc đến Rosé thì không thể không nhắc đến áo da - món trang phục yêu thích trong tủ đồ của "bông hồng nước Úc". Cô nàng có nhiều cách mix với áo da, nhưng nổi bật nhất vẫn là cách phối cùng quần suông đen đơn giản. Để outfit thêm sinh động, Rosé khéo léo layer với sơ mi trắng bên trong, vừa tạo điểm nhấn vừa mang hiệu ứng thị giác hút mắt.