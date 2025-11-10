11/11: Cô đơn biến mất, tiền bay đi, 1,4 tỷ dân Trung náo loạn

Ngày 11 tháng 11 hằng năm, cả Trung Quốc bỗng như bước vào một lễ hội khổng lồ. Ngày Độc thân vốn là ngày dành cho những người chưa có đôi giờ đã trở thành ngày tiêu tiền khiến hàng trăm triệu người xếp hàng trên các nền tảng mua sắm trực tuyến. Từ những sinh viên ở Nam Kinh tụ tập ăn mừng cô đơn cho đến người tiêu dùng khắp Trung Quốc, 11.11 giờ đây là dịp vung ví không khoan nhượng, nơi mọi thứ từ đồ gia dụng, thời trang, điện tử đến mỹ phẩm đều được săn đón.

Ngày bắt đầu từ một trò vui nay thành cơn sốt toàn cầu

Ban đầu, 11.11 xuất phát từ Đại học Nam Kinh vào năm 1993, khi một nhóm sinh viên chọn bốn số 1 đứng cạnh nhau làm biểu tượng cho tình trạng độc thân. Họ tự tặng quà cho nhau hoặc tụ tập ăn uống để vơi đi cảm giác cô đơn.

Chỉ sau vài năm, ngày này đã được Alibaba biến thành chiến dịch mua sắm trực tuyến vào năm 2009, từ một ngày vui nhỏ đã trở thành sự kiện thương mại khổng lồ. Chỉ trong vài năm, giá trị giao dịch tăng chóng mặt, năm 2019 đạt hơn 268 tỷ nhân dân tệ, khoảng 38,4 tỷ USD, thiết lập kỷ lục cho thương mại điện tử toàn cầu.

Khi con số biết nói

Đến năm 2024, tổng giá trị giao dịch trực tuyến trong mùa 11.11 đạt khoảng 1,44 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 202 tỷ USD, tăng 26,6% so với năm trước. Hai ông lớn JD.com và Alibaba đều ghi nhận lượng người mua tăng mạnh. JD.com cho biết số người mua tăng hơn 20%, trong khi Alibaba báo cáo nhiều thương hiệu lớn như Apple, Xiaomi, Nike trên Tmall mỗi thương hiệu đạt doanh số trên 1 tỷ nhân dân tệ. Chỉ trong 8 phút đầu tiên, tổng doanh số đã vượt 1,4 tỷ USD.

Ngày hội mua sắm này giờ không còn gói gọn trong 24 giờ. Nhiều nền tảng mở màn khuyến mãi từ giữa tháng 10, thậm chí kéo dài vài tuần, biến cả tháng 11 thành một sân chơi mua sắm lớn chưa từng có.

Thay đổi cách mua sắm thói quen mới

Người Trung Quốc ngày nay không còn chỉ chạy theo giảm giá sâu. Họ ưu tiên chọn sản phẩm uy tín, thương hiệu quen thuộc và trải nghiệm mua sắm thuận tiện. Ngành điện tử, đồ gia dụng và làm đẹp vẫn dẫn đầu, chiếm phần lớn doanh số. Năm 2023, ngành thiết bị gia dụng và điện tử đạt khoảng 152,6 tỷ nhân dân tệ.

Ngày 11.11 giờ đây còn là thước đo tâm lý tiêu dùng toàn quốc và năng lực vận hành của thương mại điện tử, logistics và công nghệ. Xử lý hàng trăm triệu đơn hàng, vận chuyển nhanh chóng, thanh toán tức thời trong vài giờ là bài kiểm tra sức mạnh hệ thống. Mặc dù tăng trưởng có phần chậm lại, lễ hội vẫn chứng tỏ sức hút khổng lồ và ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế.

Số liệu doanh số 11.11 qua các năm

Năm Tổng giá trị giao dịch trực tuyến GMV Ghi chú nổi bật 2015 91 tỷ nhân dân tệ Lần đầu vượt 90 tỷ, thiết lập chuẩn mới cho thương mại điện tử 2016 120 tỷ nhân dân tệ Lượng đơn hàng tăng 30% so với năm trước 2017 168 tỷ nhân dân tệ Doanh số Alibaba chiếm hơn 80% tổng GMV 2018 213 tỷ nhân dân tệ Ngành điện tử, thời trang và mỹ phẩm dẫn đầu 2019 268 tỷ nhân dân tệ Doanh số kỷ lục 38 tỷ USD 2020 498 tỷ nhân dân tệ Thời kỳ bùng nổ thương mại điện tử sau đại dịch, livestream bùng nổ 2021 540 tỷ nhân dân tệ Tăng chậm nhưng ổn định, thị trường bão hòa nhẹ 2022 616 tỷ nhân dân tệ Xu hướng mua sắm thông minh, ưu tiên thương hiệu 2023 1,15 nghìn tỷ nhân dân tệ Flash sale kéo dài nhiều ngày, logistics vận hành tối đa 2024 1,44 nghìn tỷ nhân dân tệ Lượng người tham gia kỷ lục, doanh số trực tuyến đạt khoảng 202 tỷ USD

GMV là tổng giá trị hàng hóa giao dịch trực tuyến, bao gồm các sản phẩm tiêu dùng, điện tử, đồ gia dụng, thời trang và mỹ phẩm. Con số phản ánh xu hướng mua sắm và sức mạnh của thương mại điện tử Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh logistics, thanh toán online và marketing livestream phát triển.

Ảnh hưởng tại Việt Nam

Không chỉ Trung Quốc, 11.11 còn lan sang châu Á trong đó có Việt Nam. Nhiều sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế đều triển khai chương trình giảm giá mạnh, biến tháng 11 thành mùa săn sale lớn. Người tiêu dùng Việt quen với việc đặt lịch nhắc, so sánh giá, chuẩn bị phương thức thanh toán để không bỏ lỡ phút giờ vàng.

Người mua nên bật thông báo từ các sàn để theo dõi mã giảm giá và flash sale. So sánh giá thật sau khi giảm để tránh mua hớ. Kiểm tra kỹ chính sách đổi trả và vận chuyển. Quan trọng nhất là cân nhắc giữa cần và muốn, đảm bảo chi tiêu lành mạnh và mua sắm thông minh.

Ngày 11.11 đã biến từ biểu tượng cô đơn thành ngày tiêu tiền của hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc. Với quy mô không ngừng mở rộng và sức tiêu thụ khổng lồ, nó không chỉ là dịp giảm giá mà còn là bản đồ hành vi tiêu dùng hiện đại và sức bật của công nghệ thương mại điện tử. Tại Việt Nam, đây cũng là thời điểm vàng để chuẩn bị mua sắm với tinh thần sành điệu và có kế hoạch. Hãy sẵn sàng, vì mùa sale đã đến.