Mua nhà có sân thượng, tôi tưởng sẽ sống như quý cô - ai ngờ chỉ toàn dọn dẹp, tưới cây và lau bụi

01. Giấc mơ “sân thượng ngập nắng” nhanh chóng tan biến

Khi mua nhà, nhiều người bị thuyết phục bởi hình ảnh lung linh: một buổi sáng cà phê, một buổi chiều đọc sách, một buổi tối nướng BBQ dưới ánh trăng. Nhưng thực tế sau khi dọn về, họ nhận ra: đó là một “công việc toàn thời gian” không lương.

Từ việc chống thấm, lát gạch, kéo nước, lắp mái che, đến chuyện tưới cây, dọn lá, rửa bụi, mỗi ngày lại phát sinh thêm một việc nhỏ khiến bạn không thể “buông tay”.

Một cư dân chia sẻ thẳng:

“Tôi từng nghĩ có sân thượng sẽ sống như tiểu thư – ai ngờ mỗi sáng đều phải quét lá, dọn chậu, tưới nước như nông dân chính hiệu”.

Còn những ai thích trồng cây, thì chỉ cần một trận mưa to hoặc nắng gắt là biết thế nào là “tình yêu có điều kiện”. Chậu cây úng, lá gãy, đất bắn tung tóe – bạn vừa đi làm về đã phải lao ngay ra dọn, chẳng còn chút sức mà tận hưởng.

02. Chống thấm – “lời nguyền” của mọi căn có sân thượng

Dù có làm kỹ đến đâu, sân thượng luôn tiềm ẩn nguy cơ thấm nước, nứt mái hoặc rò rỉ. Nhiều người kể: sau khi cải tạo tốn kém, chỉ sáu tháng sau, nước lại rỉ qua tường, bong sơn, mốc trần.

Thực tế, chống thấm chỉ có “thời hạn”, không có “vĩnh viễn”. Nếu may mắn, bạn được vài năm yên ổn. Còn không, mỗi mùa mưa là mỗi mùa lo. Và nếu vật liệu kém, việc sửa chữa trở thành “chi phí định kỳ” như đóng bảo hiểm vậy.

03. Trải nghiệm sống: Đẹp thì có, yên thì không

Những căn hộ tầng thấp có sân thượng nghe thì hấp dẫn, nhưng thực tế lại kéo theo nhiều “hệ lụy khó nói”:

- Muỗi “tấn công” quanh năm: Cây xanh, nước đọng, độ ẩm cao – đủ điều kiện cho muỗi “định cư lâu dài”. Ở miền Nam, nhiều người đùa: “Ngồi ngoài sân 15 phút, muỗi hút còn nhiều hơn nước ép.”

- Vật thể lạ từ tầng trên: Giấy, rác, thậm chí đồ nhọn có thể rơi bất cứ lúc nào. Và camera thường chẳng ghi lại được.

- Ô nhiễm tiếng ồn: Gần đường, gần khu công cộng, bạn sẽ nghe rõ mọi âm thanh, kể cả khi muốn nghỉ ngơi.

Từ đó, “thiên đường sân thượng” nhanh chóng biến thành “bãi chiến trường của thực tế”.

04. Rắc rối pháp lý – quả bom hẹn giờ khó lường

Nhiều người lầm tưởng sân thượng là phần riêng của căn hộ, nhưng trên thực tế, phần này thường thuộc sở hữu chung hoặc bị hạn chế sử dụng. Nếu tự ý xây mái, lắp tường kính hay mở rộng diện tích, bạn có thể bị xem là xây dựng trái phép. Khi ban quản lý hoặc hàng xóm báo cáo, công trình có thể bị yêu cầu tháo dỡ, mất trắng toàn bộ chi phí.

05. Từ mơ mộng đến thực tế: “Ai siêng thì sống được, ai lười thì khổ”

Một cư dân ở Thâm Quyến chia sẻ sau 3 năm sống trong căn hộ có sân thượng:

“Tay tôi lúc nào cũng dính đất, quần áo toàn bụi. Mỗi cuối tuần đều biến thành ngày lao động công ích. Càng trang trí đẹp, càng cực”.

Dù sân thượng có thể giúp cuộc sống đẹp hơn, nhưng chỉ nên chọn khi bạn thật sự yêu việc chăm sóc, dọn dẹp, và có thời gian dành cho nó. Bởi nếu không, “thiên đường ngoài trời” sẽ nhanh chóng biến thành “xưởng làm việc trên không”.

Kết luận

Nhà có sân thượng không xấu – chỉ là không hợp với tất cả mọi người. Trước khi mua, hãy tự hỏi: Bạn muốn tận hưởng hay muốn làm việc? Nếu câu trả lời là “tận hưởng”, có lẽ một ban công nhỏ – nhưng dễ chăm và dễ sống – sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn nhiều.