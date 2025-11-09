Bác sĩ bật mí 6 cách dưỡng trắng da đơn giản, ai cũng có thể làm được

Có một làn da sáng khỏe là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng không phải ai cũng biết cách chăm sóc da đúng cách để đạt được điều đó. Theo các chuyên gia da liễu, để có làn da rạng rỡ và đều màu, bạn cần kết hợp nhiều yếu tố trong thói quen chăm sóc da hàng ngày. Dưới đây là 6 cách dưỡng sáng da đơn giản mà bác sĩ khuyên bạn nên áp dụng để có làn da khỏe mạnh, sáng mịn.

Bôi kem chống nắng mỗi ngày

Kem chống nắng là bước không thể thiếu trong chu trình dưỡng da của bạn, và nó là "vũ khí" hiệu quả nhất để bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Bác sĩ da liễu Kenneth Mark tại New York cho biết: "Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày là lời khuyên tốt nhất mà tôi dành cho những ai muốn có làn da sáng đẹp." Kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa lão hóa sớm và giữ cho sắc tố da đều màu.

"Tia UV không chỉ gây nám, tàn nhang mà còn có thể làm da bị lốm đốm và tăng nguy cơ ung thư da," bác sĩ Mark nhấn mạnh. Một số loại kem chống nắng còn có công thức tạo hiệu ứng sáng nhẹ, mang đến cho bạn làn da lấp lánh như vừa thoa highlight mà không cần trang điểm.

Ngủ đủ giấc

Chắc hẳn bạn đã nghe qua câu nói "ngủ là thời gian để cơ thể tự phục hồi," và thực tế, giấc ngủ có ảnh hưởng rất lớn đến làn da của bạn. Bác sĩ Serena Mraz tại California chia sẻ: "Khi chúng ta ngủ, cơ thể sẽ tự 'dọn dẹp' các chất thải và tái tạo lại da." Trong lúc ngủ, làn da thực hiện quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào. "Không thể có làn da sáng khỏe lâu dài nếu thiếu thói quen sống lành mạnh, đặc biệt là giấc ngủ đủ và chất lượng," bác sĩ Mraz khẳng định.

Cung cấp độ ẩm đầy đủ

Khi da khô và thiếu ẩm, bạn sẽ khó có được làn da rạng rỡ. Do đó, việc cấp ẩm cho da là điều vô cùng quan trọng. Bác sĩ Mark cho biết: "Kem dưỡng ẩm giúp da săn chắc, bảo vệ lớp biểu bì khỏi tình trạng khô nứt và ngăn ngừa mất nước qua da." Ngoài ra, kem dưỡng ẩm còn giữ ẩm, làm căng da và mang đến vẻ ngoài mịn màng, sáng bóng. Bác sĩ Mraz cũng cho biết một số loại kem dưỡng còn kích thích sự sản sinh hyaluronic acid, giúp da duy trì độ ẩm lâu dài và làm sáng da.

Tẩy tế bào chết đều đặn

Tẩy tế bào chết là một trong những bước quan trọng để duy trì làn da sáng khỏe. Khi lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da, nó sẽ khiến da bạn trông xỉn màu và kém rạng rỡ. Bác sĩ Marisa Garshick tại New York giải thích: "Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ lớp da chết, làm lộ ra làn da mới, khỏe mạnh, đồng thời cải thiện kết cấu và màu sắc của da." Bạn không nhất thiết phải dùng các loại scrub vật lý mạnh, thay vào đó có thể sử dụng các sản phẩm chứa salicylic acid (AHA) để giúp làm sạch da mà không gây kích ứng.

Sử dụng serum vitamin C

Vitamin C là một thành phần không thể thiếu trong chu trình dưỡng da nếu bạn muốn có làn da sáng khỏe và đều màu. Bác sĩ Mark cho biết: "Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp làm sáng da và bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường." Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da thêm đàn hồi và giảm nếp nhăn. Đây cũng là một loại axit nhẹ giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, mang lại làn da sáng mịn hơn.

Thêm retinol vào quy trình dưỡng da

Retinol (vitamin A) là một trong những thành phần chăm sóc da được nhiều bác sĩ khuyên dùng nhất để làm sáng và cải thiện kết cấu da. Bác sĩ Mark cho biết: "Retinol là thành phần được khoa học chứng minh hiệu quả nhất để kích thích collagen và giảm nếp nhăn." Ngoài ra, retinol còn giúp làm sáng da, cải thiện màu sắc da không đều và làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

Tuy nhiên, retinol có thể gây kích ứng cho những người có làn da nhạy cảm. Nếu bạn không thể sử dụng retinol, bác sĩ Mark khuyên bạn có thể thay thế bằng các sản phẩm chứa peptides, chúng sẽ giúp cải thiện da mà ít gây kích ứng hơn.

Ảnh: Sưu tầm