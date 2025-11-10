11/11 sale "đỉnh nóc tung trần": Đồ skincare, makeup giảm giá chạm đáy, dự là sẽ sold out trong 1 nốt nhạc!

Merzy Puffer Velvet Tint 3.7g - em son kem lì Hàn Quốc đang làm mưa làm gió. Chất son mềm mượt như nhung, quẹt một lần là lên màu chuẩn, bám cả ngày mà môi vẫn mềm, không bị khô đâu nhé. Màu thì đủ kiểu, từ nude nhẹ nhàng đến đỏ rực rỡ, tha hồ mix & match cho mọi phong cách, từ đi học, đi làm đến hẹn hò buổi tối. Điểm thích nhất ở em này là khả năng chống lem, giữ lớp trang điểm luôn tươi tắn và tạo cảm giác môi căng mọng tự nhiên. Giá gốc 319k nhưng 11/11 sale tại Shopee Mall chỉ còn 164k, giảm gần một nửa, còn khuyến mãi khung giờ vàng nữa, nhanh tay kẻo “sold out” trong nháy mắt!

Garnier Water Gel – cái tên quá đỗi quen thuộc với các tín đồ mê skincare. Em kem dưỡng ẩm này có chất gel thấm nhanh, để lên da cảm giác mát mịn, không nhờn rít, cấp ẩm đến tận 48h, giúp da luôn mềm mại và căng mọng. Hơn nữa, em này còn hỗ trợ làm sáng da, dùng đều đặn là thấy da tươi tắn hơn hẳn. Giá gốc 209k nhưng 11/11 sale còn 157k, chị em đừng bỏ lỡ khung giờ vàng tại Shopee Mall của hãng. Mua ngay kẻo khi về giá cũ là khóc ròng đó!

Serum kiềm dầu ban đêm L’Oreal Paris - giải pháp cho da dầu và lỗ chân lông to. Với 2% Niacinamide, serum giúp kiểm soát dầu thừa, thu nhỏ lỗ chân lông, làm sáng và đều màu da, đồng thời nuôi dưỡng da mịn màng hơn mỗi sáng thức dậy. Chất serum lỏng nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, cực hợp dùng ban đêm để da “ngủ ngon” mà vẫn đẹp. Giá gốc 559k, 11/11 giảm còn 419k, lại còn tặng thêm 1 chai tẩy trang 95ml duy nhất dịp 11/11 này thôi mọi người ơi. Nhanh tay lên Shopee check deal siêu hời kẻo hết nè.

Dr.G Black Snail Cream - kem dưỡng chuyên sâu giúp da săn chắc và trẻ hóa. Với tinh chất ốc sên đen kết hợp keo ong, em này vừa cấp ẩm, vừa hỗ trợ giảm nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi, cho làn da mềm mịn, căng đầy sức sống. Chất kem nhẹ, thấm nhanh, không bết dính, dùng sáng tối đều ổn, thích hợp cho mọi loại da. Giá gốc 486k, 11/11 giảm còn 365k. Chưa bao giờ có giá tốt như thế này, nàng nhanh tay rinh ngay để trải nghiệm làn da tươi trẻ trước Tết thôi.

Phấn má hồng JUDYDOLL - món “bảo bối” cho đôi má tươi tắn suốt cả ngày. Chất phấn mịn lì, lên màu chuẩn, tự nhiên, bền màu đến 24h, dễ tán và không lo bị cakey. Bảng màu đơn sắc dễ chọn, phù hợp với mọi phong cách trang điểm, từ nhẹ nhàng đi học đến rực rỡ đi chơi. Giá gốc 209k, 11/11 sale còn 104k, duy nhất ngày này brand còn tặng quà chị em: mua 2 tặng 1 kèm cọ má hồng, nhanh tay kẻo hết hàng nàng ơi!

Sự kiện Mega Sale 11.11 của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 12.11, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Voucher Xtra giảm đến 11 triệu đồng, cơ hội trúng 111 điện thoại và Freeship 0Đ (*). Khám phá ngay tại: ⁦https://shopee.vn/m/11-11⁩

(*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee