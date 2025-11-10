11/11: Máy sấy Dyson, máy rửa bát Bosch giảm gần 50%, nồi chiên không dầu Philips chỉ hơn 1 triệu... rẻ đến ngã ngửa!

Mùa sale 11/11 trên Lazada đã đến, và đây là lúc tất cả tín đồ gia dụng bung lụa săn hàng giá sốc. Dyson, Bosch, Philips và hàng loạt sản phẩm xịn xò đang chờ bạn với mức giảm sâu đến mức khó tin, ưu đãi kèm voucher, freeship và trả góp 0% - rẻ hơn cả mua tại kho. Khung giờ vàng từ 20h ngày 10/11 đến 13/11 là lúc bạn không thể chần chừ, vì những món đồ hot sẽ “bay sạch” chỉ trong tích tắc.

Dưới đây là 5 sản phẩm gia dụng cực khủng đang tạo cơn sốt mà bạn nhất định phải lưu lịch săn sale ngay để rinh về nhà.

1. Máy Sấy Tóc Dyson Supersonic™ Origin HD08 Lite (Đen/Xám) - Xịn xò, giá hời

Máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Origin HD08 Lite là món gia dụng được săn đón nhất mùa sale Lazada. Với thiết kế tinh tế, nhỏ gọn, công nghệ Air Multiplier mạnh mẽ giúp tóc nhanh khô mà vẫn mềm mượt, hạn chế hư tổn. Đây là bản Dyson xịn, thường thấy giá cao ngất ngưởng nhưng 11/11 trên Lazada giảm cực sâu.

Cụ thể, từ giá gốc 9.990.000 đồng giảm 42,41% còn 5.753.400 đồng trong khung giờ 20h từ 10/11 đến 13/11. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu chiếc máy sấy tóc công nghệ cao được các salon tóc và tín đồ làm đẹp yêu thích mà không lo hời hụt.

2. Máy Rửa Chén Để Bàn 6 Bộ Bosch SKS62E38EU - Series 4 - Hàng chính hãng, tiện lợi tối đa

Máy rửa chén Bosch SKS62E38EU giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho việc rửa chén, tiết kiệm nước và điện. Kích thước 55cm phù hợp không gian bếp vừa và nhỏ, tích hợp nhiều chế độ rửa, hoạt động êm ái và bền bỉ.

Đi kèm chất lượng xịn là một mức giá khá cao của sản phẩm, cụ thể là giá gốc niêm yết 17.662.909 đồng. Tuy nhiên, bạn sẽ đỡ đau ví hơn rất nhiều khi có Lazada dịp 11/11 này sẽ được ưu đãi giảm tới 45,99%, sản phẩm sẽ chỉ còn 9.360.000 đồng. Ngoài ra, Lazada hỗ trợ Voucher Max 1,2 triệu, seller voucher lên tới 1,5 triệu, trả góp 0% và miễn phí vận chuyển, lắp đặt toàn quốc. Đây đúng là lúc để nâng cấp bếp nhà mà không tốn quá nhiều chi phí.

3. TV QLED Cao Cấp TCL 55Q6C - 55 inch, 4K Smart Google TV, HDR10 , Tần số quét 144Hz, Dolby Atmos

Màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, TCL 55Q6C là lựa chọn hoàn hảo cho trải nghiệm giải trí tại nhà. TV tích hợp Google TV, dễ dàng kết nối các ứng dụng và dịch vụ streaming, hỗ trợ HDR10 và tần số quét 144Hz giúp hình ảnh mượt mà.

Giá gốc 20.000.000 đồng giảm 36,8% còn 12.640.000 đồng trong khung giờ 20h từ 10/11 đến 13/11. Cộng thêm Lazada trợ giá, Voucher Max 1,6 triệu, Store Voucher 500k, trả góp 0% và freeship, đây là cơ hội vàng để nâng cấp phòng khách mà không lo đội giá.

4. Robot Hút Bụi Eufy Omni C20 - Tự động đổ bụi, giặt và sấy, lực hút 7.000 Pa

Robot Eufy Omni C20 là trợ thủ đắc lực cho việc dọn dẹp nhà cửa. Thân máy siêu mỏng 3,35 inch dễ dàng len lỏi dưới gầm, kết hợp hút bụi và cây lau nhà, tự động giặt và sấy cây lau. Lực hút mạnh 7.000 Pa giúp không gian nhà bạn luôn sạch bóng mà không mất công sức.

Giá gốc 10.990.000 đồng giảm 49,11% còn 5.593.000 đồng nhưng chưa phải là hết. Vì Lazada còn hỗ trợ giảm giá bằng xu 30%, voucher seller 1 triệu, voucher max và freeshipping. Đây chắc chắn là món đồ công nghệ đáng đồng tiền bát gạo mà gia đình nào cũng cần.

5. Nồi Chiên Không Dầu Philips NA230/00 - 13 trong 1, 6.2L, RapidAir, chín đều không lật trở

Nồi chiên không dầu Philips NA230/00 mang đến trải nghiệm nấu ăn tiện lợi, nhanh chóng và lành mạnh. Dung tích 6.2L, 13 chế độ nấu, công nghệ RapidAir giúp chín đều thực phẩm mà không cần lật trở.

Giá gốc 2.999.000 đồng giảm còn 1.680.656 đồng trong khung giờ 20h từ 10/11 đến 13/11. Ai là tín đồ của Philips thì phải tranh thủ dịp này. Bởi nếu chần chừ thì rất khó để có cơ hội mua em nồi chiên không dầu xịn xò với giá hời cỡ này.

Lưu ngay lịch sale "đại chiến" 11.11 trên Lazada! Từ 1 – 9/11: Sale Đếm ngược D11 khởi động với loạt ưu đãi cực hời: - Mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu đến 40% - Giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu - Hàng trăm thương hiệu lớn cùng góp mặt, đặc biệt là các "ông lớn" ngành sữa, điện tử gia dụng và thời trang Từ 20h ngày 10 – 13/11: Đại tiệc Sale Siêu Đỉnh 11.11 chính thức nổ tung: - Trợ giá đến 11 triệu đồng - Deal chớp nhoáng, giảm chỉ còn 11K mỗi ngày - Voucher thương hiệu giảm đến 15% - Săn sản phẩm giảm 50% tại trang Xu và deal giảm 25% trên LazLive Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại ĐÂY



