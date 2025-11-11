CHIN-SU lên kệ Costco – chuỗi siêu thị bán lẻ hàng đầu tại Mỹ

Hòa quyện trong những món ăn "rất Mỹ"

Với công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tại thị trường Mỹ, CHIN-SU đang xuất hiện trên bàn ăn của nhiều gia đình trên khắp thế giới, tạo nên loại tương ớt vừa đậm đà, vừa tinh tế, phù hợp với mọi món ăn từ châu Á đến Âu – Mỹ. Với tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt, bao bì hiện đại và hương vị đặc trưng, tương ớt CHIN-SU đang dần chinh phục khẩu vị quốc tế bằng tinh thần "Cay chuẩn vị Việt, lan tỏa toàn cầu".

Tại Mỹ, người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy CHIN-SU trên kệ của nhiều chuỗi siêu thị và cửa hàng châu Á. Nhưng không chỉ cộng đồng người Việt yêu thích, mà ngày càng nhiều thực khách Mỹ cũng chọn CHIN-SU để thêm hương vị mới lạ cho pizza, hamburger, khoai tây chiên hay món nướng. Họ gọi đó là "Vietnamese-style hot sauce" - vị cay ấn tượng, khác biệt được kết hợp tự nhiên từ những trái ớt chín đỏ cùng vị mặn ngọt hài hòa, dễ dàng trở thành gia vị không thể thiếu với các món ăn của người bản địa.

Dù là người Việt xa quê hay một tín đồ ẩm thực trên khắp thế giới, thích khám phá, trải nghiệm ẩm thực phong phú, tinh tế, chỉ cần một vài giọt CHIN-SU, bạn sẽ cảm nhận ngay hơi thở Việt Nam trong từng món ăn – ấm nồng, đậm đà và đầy cảm xúc.

Giới trẻ hào hứng review trên kênh mạng xã hội

Ngay sau khi xuất hiện trên kệ Costco tại Mỹ, tương ớt CHIN-SU từ Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt từ cộng đồng người trẻ. Nhiều bạn trẻ Việt đang sinh sống và làm việc tại Mỹ đã chia sẻ hình ảnh "check-in" bên kệ hàng, xem đó như một khoảnh khắc tự hào khi sản phẩm tương ớt "quốc dân" của Việt Nam bất ngờ hiện diện tại một thị trường quốc tế lớn. Không chỉ đăng tải hình ảnh, họ còn hào hứng giới thiệu đến cộng đồng người yêu ẩm thực tại đây, những gợi ý kết hợp tương ớt CHIN-SU với các món Việt như Phở, Mì hay Bánh Xèo... đưa những cách thưởng thức đúng điệu, "chuẩn Việt" đến bạn bè thế giới.

Điều đáng nói là sự hào hứng này không chỉ đến từ người Việt xa quê. Nhiều bạn trẻ quốc tế cũng nhanh chóng bày tỏ sự thích thú, xem việc tìm thấy tương ớt Việt trên kệ Costco như một trải nghiệm đáng chia sẻ. Trên các bài đăng, họ gọi đây là "loại sốt cay yêu thích", "gia vị không thể thiếu" và hào hứng khoe rằng giờ đã có thể mua ngay tại Mỹ.

Tài khoản tên Thesteaklad để lại bình luận khi xem đoạn video kết hợp tương ớt CHIN-SU với mayonnaise: "Xem đến cuối video chỉ để nghe phần sốt được kết hợp thôi cũng thấy đáng". Trong khi một tài khoản khác bày tỏ sự thích thú: "Đậm vị thật sự" và thậm chí có người dí dỏm để lại lời nhắn "Chạy ra Costco mua liền!". Một người dùng khác cũng chia sẻ CHIN-SU là loại nước chấm yêu thích và "lần này sẽ dùng với món gà kiểu Hainanese. Nhiều bạn trẻ, không chỉ tò mò thử hương vị mới, mà còn vui vẻ đưa ra cách kết hợp món ăn theo khẩu vị riêng.

Tại thị trường trong nước, CHIN-SU đã gắn bó với người tiêu dùng Việt suốt hơn hai thập kỷ và được nhận diện rộng rãi như một trong những thương hiệu gia vị quen thuộc. Việc sản phẩm xuất hiện tại hệ thống bán lẻ lớn ở Mỹ cho thấy bước đi tiếp theo trong nỗ lực lan tỏa hình ảnh ẩm thực Việt trên thị trường quốc tế. Từ những căn bếp Việt Nam đến kệ hàng siêu thị tại Mỹ, hành trình của CHIN-SU phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt: các sản phẩm ẩm thực bản địa có cơ hội tiếp cận nhiều người dùng hơn khi chất lượng được kiểm chứng và văn hóa ẩm thực Việt nhận được sự quan tâm ngày một lớn trên thế giới.

Sự góp mặt của CHIN-SU tại hệ thống siêu thị lớn nhất thế giới – Costco Mỹ không chỉ là câu chuyện của một sản phẩm, một thương hiệu mà còn là niềm tự hào của hàng Việt nói chung trên bản đồ thế giới.