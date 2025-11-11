Tổ ấm của "phú bà" Dương Thái Ngọc gây sốt: Đồng hồ cổ, tranh triệu đô như bảo tàng thu nhỏ nhưng đắt giá nhất lại là thứ này!

Dương Thái Ngọc luôn được biết đến với vẻ ngoài rạng rỡ, khí chất thanh lịch, và phong cách thời trang chuẩn "gái Pháp". Không gian sống của cô được tạp chí AD (Architecture Digest) công bố, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Ngôi nhà chính là sự phản ánh chân thực nhất về con người cô: Sự dịu dàng, rạng rỡ, nhưng ẩn chứa một chiều sâu đáng ngưỡng mộ.

Nhà của diễn viên Dương Thái Ngọc không chỉ là nơi ở, mà là nơi cô thỏa sức cắm hoa, vẽ tranh, và sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Mọi ngóc ngách đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa các món đồ nội thất thiết kế hiện đại, tinh hoa thủ công truyền thống, và đặc biệt là vô số món đồ xa xỉ từ các thương hiệu hàng đầu như Dior Maison.

Quả thật, người ta phải nghi ngờ rằng "Thượng Đế đã mở mọi cánh cửa sổ" cho cô gái này. Hãy cùng chiêm ngưỡng tổ ấm "trong mơ" của nữ diễn viên và khám phá những chi tiết đắt giá, đáng học hỏi để nâng tầm không gian sống của bạn!

Phòng khách: Từ bàn viết cổ đến ghế sofa trăm triệu

Không gian sinh hoạt chung của Dương Thái Ngọc chính là nơi thể hiện rõ nhất gu thẩm mỹ tinh tế và sự giàu có về kiến thức nghệ thuật của cô. Tâm điểm của phòng khách chính là góc làm việc và đọc sách yêu thích của nữ diễn viên.

Cô sở hữu một chiếc bàn viết kiểu Anh từ những năm 1870 (thế kỷ 19) theo phong cách Victoria. Chiếc bàn được làm từ gỗ gụ cao cấp, bề mặt được trang trí bằng các chi tiết dập lá vàng tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật cực cao. Đây là nơi cô thường xuyên viết lách, đọc sách và đặc biệt là cắm hoa - một sở thích giúp cô giữ được sự an nhiên, tự tại. Ngay trên bàn viết, một bức tranh trừu tượng bằng giấy của nghệ sĩ Lâm Thọ Vũ cho thấy sự yêu thích của cô đối với nghệ thuật tối giản, đối lập với bức tranh "Móc Câu Cá" đầy ý nghĩa của Yoan Capote ở góc tường.

Các vật dụng trên bàn viết đều đến từ thương hiệu xa xỉ Dior Maison, từ bình hoa thủy tinh, ấm nước (dùng làm bình cắm hoa) cho đến bộ tách cà phê in họa tiết Jouy.

Phòng khách cũng là nơi trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật đắt giá của Dương Thái Ngọc. Bộ sofa SAINT HONORE 320 được thiết kế bởi Pierre Augustin Rose, mang lại sự thoải mái tuyệt đối nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Dòng sofa của nhà thiết kế này có giá từ 350 triệu đồng trở lên. Tùy vào mẫu kích thước sofa, sẽ dao động từ 350 triệu đồng đến khoảng 850 triệu đồng.

Phía sau sofa là tác phẩm nghệ thuật "Ten Shots" (Thập Thị) của nghệ sĩ nổi tiếng Đinh Ất (Ding Yi). Bên cạnh đó, bức tranh "devotion" của nghệ sĩ Nhật Bản Kiyo Hasegawa cũng được treo trang trọng trên tường.

Bàn trà giữa phòng do Ian Felton thiết kế, với mặt bàn làm từ thủy tinh đúc, tạo ra bề mặt mờ nhám độc đáo. Bên cạnh đó là chiếc đèn Ridley bằng gỗ óc chó đen (Black Walnut) do Vincent Poscik thiết kế.

Góc ban công hóa "xưởng vẽ mini"

Dương Thái Ngọc không chỉ là người sưu tầm, mà còn là người sáng tạo. Ngôi nhà của cô dành một không gian đặc biệt để nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ.

Khu vực ban công tại phòng khách đã được biến thành "phòng vẽ mini" ngoài trời của cô. Đây là nơi cô tìm thấy ánh sáng tốt nhất để vẽ tranh, thể hiện những cảm xúc dịu dàng và màu sắc tươi sáng của một cô gái. Ngay cả trong không gian làm việc, cô vẫn khéo léo đặt tượng đồng hình thỏ của Robert Kuo, một tác phẩm điêu khắc tinh tế có giá khoảng 3900 đô (khoảng 100 triệu đồng) bên cạnh những chiếc ghế đơn OBJ+ hiện đại.

Bàn ăn đầy điểm nhấn kiến trúc

Phòng ăn và khu vực làm việc phụ cũng thể hiện rõ sự đầu tư về tầm nhìn:

Bàn ăn được thiết kế bởi Giorgio Bonaguro, thuộc bộ sưu tập "Amazon". Sự độc đáo nằm ở việc kết hợp khéo léo giữa mặt đá cẩm thạch và chi tiết mây, tre đan (cane/rattan), lấy cảm hứng từ thiên nhiên phong phú của Brazil. Ngay cả đĩa trên bàn ăn cũng sử dụng đĩa đựng súp Toile de Jouy của Christian Dior giá khoảng 13 triệu đồng.

Cạnh bàn ăn là một chiếc bình phong Nhật Bản từ thời kỳ Minh Trị, với phong cách Huê Thái (Hua Cai Pai) rực rỡ, mang lại chiều sâu và giá trị lịch sử cho không gian.

Ngôi nhà của diễn viên Dương Thái Ngọc không chỉ là một nơi ở sang trọng, mà còn là một tuyên ngôn về lối sống. Sự lựa chọn tỉ mỉ từ chiếc bàn viết thế kỷ 19, tác phẩm của các họa sĩ hàng đầu, cho đến từng chiếc ly, tách Dior Maison, đều khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và niềm đam mê vô tận của cô đối với cái đẹp và tri thức.

Khí chất thanh lịch, rạng rỡ của Dương Thái Ngọc không phải tự nhiên mà có, mà được dưỡng nuôi từ chính không gian sống đầy nghệ thuật, nơi cô có thể tự do cắm hoa, vẽ tranh và chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Đây là một bài học đắt giá: Tiền bạc có thể mua được nội thất đắt tiền, nhưng chỉ có gu thẩm mỹ và tri thức mới tạo nên được một không gian sống "có hồn" và đẳng cấp vượt thời gian như thế này.