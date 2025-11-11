8 mẫu áo sơ mi sale căng đét 11/11

Chỉ với một chiếc áo sơ mi, bạn hoàn toàn có thể biến mix mach thành đủ kiểu outfit vừa ấm áp, vừa sang chảnh, lại chuẩn trend trong mùa lạnh. Nhưng phối sơ mi cũng là cả 1 nghệ thuật vì nếu không khéo sẽ dễ khiến bạn bị dìm dáng, luộm thuộm, mà chỉ mặc riêng lẻ thì lại không đủ ấm.

Dưới đây là những mẹo nhỏ để bạn tham khảo cách "hack" sơ mi mùa đông mà các fashionista thường áp dụng để có outfit thời thượng. Và vì áo sơ mi luôn là món đồ kinh điển trong mọi tủ đồ nên dịp 11.11 này, sàn thương mại điện tử cũng sale lớn hàng loạt item local brand cực xinh cho bạn dễ ràng tậu về để "F5" tủ đồ mùa lạnh thật phong cách.

1. Layer cùng áo len hoặc gile

Một trong những cách "hack" sơ mi dễ áp dụng nhất là layer với áo len mỏng hoặc gile. Bạn có thể để phần cổ áo sơ mi lấp ló trên cổ áo len để tạo chiều sâu cho outfit, tạo tổng thể thanh lịch, thời thượng. Còn mix với gile thì là công thức "cũ nhưng vàng", từ dáng croptop đến oversized, chỉ cần phối dùng 1 chiếc váy ngắn là đủ xinh đẹp để đi chơi, đi làm.

Nếu muốn tăng sự thú vị, hãy chọn len họa tiết hoặc gam màu đối lập với sơ mi. Thêm đôi boots cao cổ là bạn đã có ngay outfit chuẩn style mùa lạnh mà không cần cầu kỳ.

2. Mix cùng chân váy và áo khoác dáng dài

Áo sơ mi cũng cực kỳ hợp với chân váy mini hoặc midi, kết hợp cùng áo khoác dáng dài trong mùa lạnh thì đúng chuẩn fashionista. Set đồ này nữ tính mà cá tính, hiện đại, lại giúp giữ ấm cho những ngày se lạnh tốt. Bạn có thể chọn áo khoác dạ oversized để tạo vibe street style sành điệu, hoặc blazer form vừa để chuẩn công sở. Phối cùng tất cao cổ hoặc boots thấp, outfit sẽ trông hoàn thiện và thời thượng hơn hẳn.

3. Mix cùng sweater

Nếu chỉ mặc sweater không thôi thì hơi đơn giản nhưng khi layer cùng áo sơ mi, outfit sẽ trông "Hàn Quốc" hơn hẳn. Muốn năng động, bạn có thể chọn sweater oversized phối cùng sơ mi trắng basic và quần jeans ống đứng. Còn nếu muốn nhẹ nhàng, thanh lịch hơn, thử sweater pastel mix sơ mi kẻ caro và chân váy mini là đủ vừa ấm, vừa sang.

4. Mix cùng áo da

Nếu sweater mang lại cảm giác casual thì áo da sẽ khiến outfit của bạn thêm "cool". Với ngày lạnh nhẹ, chỉ cần một chiếc sơ mi trắng hoặc xanh nhạt mix cùng áo da và quần jeans tối màu, bạn đã có set đồ "chất chơi" mà vẫn tinh tế. Còn nếu muốn điệu hơn, thử mix cùng chân váy da mini và boot cao cổ, hoặc cà vạt, bạn sẽ có set đồ trông ấn tượng mà có chút nổi loạn đầy thu hút.

5. Mix cùng cardigan

Còn nếu bạn thích phong cách ấm áp và hơi vintage một chút thì cardigan chính là "chân ái" để mix cùng áo sơ mi. Khi layer cùng nhau, hai item này tạo nên tổng thể dịu dàng nhưng không hề nhạt nhòa. Thử mix sơ mi trắng, pastel hoặc kẻ sọc bên trong cardigan dáng ngắn, kết hợp chân váy chữ A hoặc quần jeans ống suông là bạn đã có outfit đơn giản mà có gu để diện ra ngoài.

Mua áo sơ mi đẹp mà giá vừa túi không hề khó. Local brands hiện nay bán đồ cực xinh mà vân chỉn chu, chất lượng, đủ mẫu mã, màu sắc cho bạn lựa chọn. Dịp 11.11 này cũng được Shopee trợ giá hấp dẫn, bạn hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm để nâng cấp gu thời trang mùa thu đông của mình.

Dưới đây là những item đang được sale cho bạn tham khảo:

Nơi mua: GILLEE Official - Giá: 389.000đ (giảm 20%)

Nơi mua: MONO TALK - Giá: 399.000đ (giảm 20%)

Nơi mua: Dalla Saigon - Giá: 157.000đ (giảm 30%)

Nơi mua: bycamcam - Giá: 165.000đ (giảm 30%)