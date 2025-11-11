5 con đường rắn bò vào nhà mà bạn có thể không ngờ tới

Việc rắn xuất hiện trong nhà không chỉ khiến con người hoảng sợ mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm nếu bị rắn tấn công, đặc biệt đối với những loài rắn độc. Trong khi đó, rắn vốn là loài bò sát ẩn mình giỏi, có thể luồn lách qua những khe hở nhỏ để tìm thức ăn hoặc nơi trú ngụ. Theo các chuyên gia diệt và kiểm soát côn trùng tại Mỹ, rắn có thể xâm nhập vào nhà bằng nhiều con đường khác nhau mà nhiều người trong chúng ta không ngờ tới.

Bất ngờ với 5 con đường rắn có thể bò vào nhà

1. Qua các vết nứt và khe hở xung quanh cửa

Rắn có thể vào nhà bằng nhiều con đường khác nhau (Ảnh: Shutterstock).

Chuyên gia diệt côn trùng người Mỹ Paul Osborne cho biết: “Khe hở giữa gara và cửa gara là một trong những điểm rắn dễ chui vào nhất”. Chỉ cần một khoảng hở nhỏ, chúng có thể luồn qua để tìm nơi đẻ trứng hoặc truy đuổi con mồi như chuột, nhái. Ngoài ra, các vết nứt trên tường, quanh cửa hoặc ống dẫn nước cũng là lối vào lý tưởng của rắn. Vì vậy, gia chủ nên thường xuyên kiểm tra, trám kín mọi khe hở quanh nhà để ngăn rắn xâm nhập.

2. Kẽ hở giữa gạch và tường ốp

Chuyên gia Osborne cảnh báo thêm rằng, những vết nứt hoặc kẽ hở giữa các viên gạch, hoặc khoảng trống giữa tường gạch và lớp ốp ngoài bằng gỗ hay đá, đều có thể trở thành lối vào nhà cho rắn. Không chỉ giúp rắn chui lọt, các khe hở này còn giữ ẩm, tạo môi trường lý tưởng cho chúng trú ngụ. Do đó, gia chủ cần chú ý trám vữa, thay lớp ốp bị bong để tránh cả ẩm mốc lẫn rắn trú ẩn.

3. Chậu cây lớn

Những chậu cây có thể là chỗ trú ẩn của rắn (Ảnh: iStock).

Một trường hợp khiến nhiều người giật mình được tạp chí Family Handyman ghi lại: Một phụ nữ mua chậu cây cảnh lớn đặt trong phòng khách, không ngờ vài tiếng sau lại phát hiện rắn bò ra từ gốc cây đó. Dù không ai biết nó chui vào chậu từ khi nào, nhưng câu chuyện cho thấy rắn có thể ẩn trong chậu đất, đặc biệt là khi ta mang cây từ ngoài hiên vào nhà trong mùa lạnh.

Các chuyên gia khuyên mọi người nên kiểm tra kỹ gốc cây, lớp đất trước khi di chuyển chậu cây vào không gian kín.

4. Gác mái

Nhiều công ty diệt côn trùng ở Mỹ cho biết, rắn tìm lên gác mái là chuyện không hiếm. Theo chuyên gia Osborne, phần lớn rắn bị thu hút bởi mùi chuột hoặc tổ của chúng. Một khi chuột đã leo lên gác mái, rắn sẽ theo dấu để săn mồi. Giữ nhà sạch, không để thức ăn vụn, đồng thời bít kín lỗ thông gió hay khe hở ở mái nhà sẽ giúp giảm nguy cơ này.

5. Bồn cầu

Nhiều người hoảng hốt khi thấy rắn trong bồn cầu (Ảnh: National Geographic).

Theo chuyên gia, rắn thực sự có thể xuất hiện trong bồn cầu. Tuy nhiên, chúng không bò lên từ hệ thống cống mà thường rơi xuống qua phần nắp hoặc đường ống thông khí. Dù hiếm gặp, trường hợp này vẫn đủ khiến bất kỳ ai hoảng hốt nếu không cảnh giác.

Cẩn trọng vào mùa rắn “di cư”

Bà Nicole Carpenter, Chủ tịch công ty Black Pest Prevention (Mỹ), cho biết rắn thường tìm cách vào nhà vào mùa xuân (khi đói và đi săn) và mùa thu (khi cần nơi ấm áp để trú đông).

Để phòng tránh rắn vào nhà, bà Carpenter khuyến cáo người dân nên giữ sân vườn gọn gàng, dọn sạch gỗ mục, cỏ rậm và rác thải. Bởi đó là nơi trú ngụ của chuột và côn trùng, nguồn thức ăn hấp dẫn rắn. Ngoài ra, nên bịt kín toàn bộ khe hở quanh cửa, móng nhà, đường ống và lỗ thông gió bằng vật liệu chống rắn như cao su, keo silicon hoặc lưới kim loại mắt nhỏ.

“Rắn có thể chui qua những khe rất hẹp. Nhưng một khi nhà bạn không còn nơi trú ẩn và không có mồi, chúng sẽ chẳng còn lý do để ghé thăm”, bà Carpenter nói.

Nguồn: Family Handyman