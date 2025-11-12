Item pastel cân trọn cả ngọt ngào lẫn cá tính, thu hút Gen Z dịp mua sắm cuối năm

Nếu bạn lướt mạng xã hội vài hôm nay mà chưa thấy chiếc vali màu pastel xuất hiện dày đặc trên feed, có lẽ bạn đang "out trend" mất rồi. Cái tên khiến hội Gen Z "rần rần" trong mùa sale 11/11 vừa qua không phải điện thoại hay sneaker, mà là Lumi Space – chiếc vali "đẹp từng centimet", vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Lumi Space mang tinh thần của "Sắc màu hành trình".

Từ lễ hội săn sale đến hiện tượng vali của Gen Z

Ngày 11/11 vốn là dịp mà ai cũng đổ xô săn deal: người đợi điện thoại giảm giá, người canh đồ thời trang, mỹ phẩm. Thế nhưng giữa hàng nghìn mặt hàng hot, Lumi Space lại chiếm trọn "spotlight" khi lọt top tìm kiếm và bán chạy trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop.

Ngay từ sáng, lượt tìm kiếm "vali Lumi Space" tăng vọt; các clip unbox, check-in phủ sóng khắp TikTok, với điểm chung là chiếc vali pastel đi cùng outfit cực hợp "vibe" của Gen Z.

Các creator như Chengtom, Minh Tuyền, Dodoris Hồng Ngọc, Bế Hoàng Mai, Linh Cam Daily,... đều khoe Lumi Space trong video của mình. Có người còn đùa: "Chưa kịp book vé máy bay, đã kịp book vali!". Nghe vui mà thật, vì chỉ trong 3 tiếng mở bán đầu tiên, Lumi Space đã thu hút lượng đặt hàng lớn trên Shopee, trở thành một trong những sản phẩm lifestyle được săn nhiều nhất mùa sale 11/11.

Chỉ sau vài giờ mở bán, Lumi Space đã ghi nhận hơn 1.000 đơn đặt mua trên Shopee.

Vì sao giới trẻ "mê" Lumi Space?

Không khó để hiểu sức hút của Lumi Space khi nhìn vào ngoại hình: thiết kế tối giản, đường nét bo cong mềm mại, kết hợp bảng màu pastel ngọt ngào như hồng, be, xanh, tím lavender hay đen, bạc thời thượng. Dòng vali có ba kích thước gồm: 20, 24 và 28 inch phù hợp cho cả chuyến đi ngắn lẫn dài, vừa gọn nhẹ, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ khi mang theo.

Về trải nghiệm, Lumi Space mang đến cảm giác sử dụng êm ái và hiện đại: bánh xe xoay 360° mượt mà, tay cầm nhẹ, vỏ chống trầy. Điểm nhấn nằm ở cổng sạc USB và khay đựng nước – hai chi tiết nhỏ nhưng "đắt giá", khiến những người trẻ năng động, thích di chuyển phải thốt lên "đúng thứ mình cần!".

Lumi Space màu hồng pastel ngọt ngào.

Không chỉ để kéo đi du lịch, Lumi Space còn được xem như một phụ kiện thời trang. Không quá khi nói đây là "chiếc vali hợp với mọi outfit", khi từ váy liền, áo sơ mi đến đồ thể thao, chiếc vali pastel đều khiến tổng thể trông gọn gàng, tinh tế hơn hẳn.

Ngọc Quyên, 25 tuổi, Hà Nội chia sẻ: "Lúc đầu mình chỉ định xem cho vui, ai ngờ thấy màu be xinh quá nên đặt luôn. Dùng rồi mới thấy thích thật, vali nhẹ, kéo êm, đi du lịch không bị ồn. Mình còn để ý thấy lên hình rất đẹp, cứ chụp ở sân bay là auto có ảnh ưng ý."

Hà Thu, 20 tuổi, sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội bày tỏ: "Mình ở trọ, hay về quê nên cần vali vừa gọn vừa dễ mang. Lumi Space đúng kiểu làm cho người trẻ, nhìn đơn giản mà tinh tế. Cái mình thích nhất là có cổng sạc USB, tiện cực kỳ khi đi xa."

Minh Trang, 27 tuổi, nhân viên Marketing cho biết: "Mình từng dùng vài loại vali đắt tiền nhưng Lumi Space cho cảm giác nhẹ hơn nhiều. Màu sắc thì quá xinh, cứ để trong khung hình là nổi bật ngay. Với mình, nó không chỉ là vali, mà là món đồ thể hiện phong cách sống vừa tiện, vừa có gu."

Sức hút của Lumi Space không chỉ đến từ thiết kế hay tính năng, mà còn nằm ở cách Bamozo – thương hiệu vali Việt đứng sau sản phẩm hiểu và bắt đúng nhịp thế hệ trẻ. Thay vì làm vali theo lối truyền thống, hãng chọn tạo ra một sản phẩm có gu, đủ tinh tế để trở thành một phần của phong cách sống.

Bảng màu mang tinh thần trẻ trung của Lumi Space.

Lumi Space có thể không phải chiếc vali đắt nhất, nhưng lại là chiếc vali chạm được cảm xúc – trẻ trung, tiện dụng và khiến mỗi chuyến đi trở nên thú vị hơn. Có lẽ, đó mới là lý do thật sự khiến nó "sốt xình xịch": bởi với thế hệ Gen Z, hành lý không chỉ để đựng đồ, mà còn là cách thể hiện chính mình.

Nếu bạn vẫn còn tiếc vì lỡ đợt sale vừa rồi, đây có lẽ là lúc để "bắt trend" kịp Gen Z khi chiếc vali đang phủ sóng khắp mạng xã hội này đã trở lại trên Shopee, TikTok Shop và website chính thức của Bamozo.

