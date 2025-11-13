Chưa đến Tết nhưng áo dài đã hot mọi mặt trận: Chị em tranh thủ mua hậu 11/11 để săn giá hời

Dù chưa đến Tết nhưng xu hướng áo dài năm nay đã sôi động khắp các sàn thương mại điện tử. Nhiều mẫu áo mới lên kệ đã nhanh chóng lọt top tìm kiếm khi hội chị em rục rịch sắm đồ đi lễ, đi chơi và chụp ảnh Tết sớm. Dịp sale 11/11 trên Lazada đang là cơ hội vàng để mua áo dài với giá hời, đặc biệt hôm nay là ngày cuối cùng của đợt ưu đãi nên ai chưa kịp săn cần nhanh tay.

Một trong những thiết kế được tìm kiếm nhiều nhất là mẫu áo dài cổ yếm ren hoa Liên Dung và Lạc Anh. Thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính, tạo cảm giác thanh thoát khi mặc. Form ôm vừa vặn, phần cổ yếm giúp tôn bờ vai và phần cổ cao, cực hợp khi diện trong dịp lễ Tết hay chụp ảnh xuân. Mẫu áo này đang được giảm còn 790.000 đồng, kèm voucher gian hàng 10 phần trăm và freeship toàn quốc, áp thêm voucher Max là có thể tiết kiệm thêm kha khá.

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch, trẻ trung, áo dài cách tân gấm tơ in hoa nhí của Mieso Store đang là lựa chọn rất đáng chú ý. Chất liệu gấm tơ mềm mịn, họa tiết hoa nhỏ xinh phù hợp khi đi chùa, dự tiệc hay chụp ảnh Tết. Sản phẩm hiện đang giảm gần 44 phần trăm, từ hơn 535.000 đồng còn khoảng 300.000 đồng, kèm voucher gian hàng 15 phần trăm và freeship toàn quốc.

Với những ai chuộng kiểu dáng sang trọng, có thể chọn áo dài voan tơ Thanh Yến khảm lông vũ của thương hiệu Havana. Thiết kế phối cúc bọc tinh tế, in họa tiết hoa mùa xuân rực rỡ và có đủ size lớn cho nhiều dáng người. Set áo kèm quần satin, đang được giảm còn khoảng 345.000 đồng, thêm voucher gian hàng 10 phần trăm cùng freeship toàn quốc.

Để mặc áo dài thật tôn dáng, chị em cũng đừng quên sắm thêm phụ kiện đi kèm. Combo 2 áo ngực Misaki mút mỏng M0108 đang được nhiều người lựa chọn vì form vừa vặn, có lớp đệm độc đáo giúp áo dài ôm dáng mà vẫn thoải mái. Giá chỉ còn khoảng 374.000 đồng sau khi giảm hơn 37 phần trăm, kèm voucher gian hàng 15 phần trăm và freeship toàn quốc.

Muốn tạo điểm nhấn cho outfit Tết thêm hiện đại, một chiếc kính mát sành điệu sẽ khiến set áo dài trở nên nổi bật hơn. Mẫu kính Ray-Ban RB4441D 667787 với dáng gọng hiện đại, tông màu trung tính dễ phối cùng mọi kiểu áo dài, đang được giảm mạnh 30 phần trăm, từ hơn 4,2 triệu chỉ còn 2,996 triệu đồng. Sản phẩm có voucher gian hàng 18 phần trăm và freeship toàn quốc, rất đáng để đầu tư.

Lưu ngay lịch sale "đại chiến" 11.11 trên Lazada! Từ 1 – 9/11: Sale Đếm ngược D11 khởi động với loạt ưu đãi cực hời: - Mua 2 tặng 1, voucher thương hiệu đến 40% - Giảm thêm 10% khi thanh toán bằng xu - Hàng trăm thương hiệu lớn cùng góp mặt, đặc biệt là các "ông lớn" ngành sữa, điện tử gia dụng và thời trang Từ 20h ngày 10 – 13/11: Đại tiệc Sale Siêu Đỉnh 11.11 chính thức nổ tung: - Trợ giá đến 11 triệu đồng - Deal chớp nhoáng, giảm chỉ còn 11K mỗi ngày - Voucher thương hiệu giảm đến 15% - Săn sản phẩm giảm 50% tại trang Xu và deal giảm 25% trên LazLive Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại ĐÂY



