ĐỪNG DÍNH BẪY “NHÀ RẺ”: Cựu môi giới BĐS chỉ ra 4 kiểu căn hộ cực khó ở – rẻ mấy cũng không nên mua

Cô ấy bảo mình từng thấy quá nhiều người mua nhà rơi vào đúng chiếc bẫy “giảm giá”, “tặng nội thất”, “miễn phí chỗ đỗ xe”… để rồi vài năm sau muốn bán lại mà không ai ngó. Bởi vì có 4 kiểu bố trí căn hộ, dù rẻ mấy, bạn nên tránh xa. Chúng khó ở, khó sửa và đặc biệt là cực khó bán.

Câu cô ấy nói tôi nhớ mãi: “Nhà rẻ không phải là món hời – mà là thứ người ta muốn thoát cho nhanh”.

1. Căn hộ hình ống, hành lang dài, tối và bí

Nhiều chung cư cũ hoặc căn hộ thương mại cải tạo có thiết kế mở cửa ra là… hành lang dài và hẹp. Hai bên là phòng ngủ, bếp, nhà tắm xếp nối nhau.

Nghe thì gọn, nhưng thực tế sống rất bí:

- Ánh sáng tự nhiên thiếu trầm trọng, ban ngày vẫn phải bật đèn.

- Gió không lưu thông, mùa hè thì oi, mùa đông thì lạnh.

- Đồ đạc dễ mốc, phòng dễ có mùi ẩm quanh năm.

- Tường phần lớn là tường chịu lực nên gần như không thể cải tạo cho thoáng.

Dù decor đẹp đến mấy, cảm giác ngột ngạt không thể “giấu”. Và đến lúc bán, người xem nhà chỉ bước vào vài phút là muốn quay đầu ngay.

2. Căn hộ “vô nhân đạo”: Bếp – nhà tắm dính sát phòng ngủ

Bạn không nghe nhầm đâu. Thị trường vẫn tồn tại những căn hộ mà bếp nằm ngay cạnh phòng ngủ, hoặc phòng tắm mở cửa ra là giường.

Lý do: chủ đầu tư tối ưu diện tích hoặc cố nới thêm “một phòng”. Nhưng hệ quả là:

- Khói bếp bay thẳng vào phòng ngủ, chỉ cần hở một khe.

- Độ ẩm từ nhà tắm không thoát hết, khiến tường bong, cửa cong.

- Mùi cống mùa hè thì… khó nói thành lời. • Đóng kín cửa để tránh mùi thì nhà càng bí, càng dễ xuống cấp.

Nhân viên bán hàng có thể nói “nhỏ gọn – hợp lý”, nhưng đa phần khách xem nhà nhìn layout là lắc đầu đi luôn. Không phải không mua được – mà là không muốn sống trong cảnh đó.

3. Căn hộ “ba phòng ngủ giả”: Nhiều phòng nhưng… chật như hộp diêm

Xu hướng nhiều dự án hiện nay là quảng cáo “3 phòng ngủ” nhưng thực chất chỉ là “2+1”: họ chia nhỏ một góc phòng khách thành phòng ngủ mini, thậm chí không cửa sổ.

Nhìn sơ đồ mặt bằng thì thấy nhiều phòng, nhưng vào thực tế mới thấy:

- Phòng khách nhỏ tới mức đặt sofa là hết lối đi.

- Các phòng ngủ cách âm kém, nghe rõ tiếng sinh hoạt.

- Diện tích sử dụng thực nhỏ hơn rất nhiều so với diện tích sàn.

- Một căn 90 m² có khi chỉ dùng được… chưa tới 70 m².

Lúc mua nhiều người nghĩ: “Thêm 1 phòng là lời quá”. Nhưng lúc bán, đại lý bảo thẳng: “Căn này chỉ bán được khi cực rẻ, vì bất tiện quá”.

4. Căn hộ thiếu sáng, hướng xấu, không có nắng

Nhiều chủ đầu tư thích nói “đón gió Bắc, thoáng Nam”, nhưng nhận nhà mới biết cửa sổ Nam chỉ bằng đúng một ô thông gió nhỏ, cửa sổ Bắc thì nằm… sau bếp.

Những căn hộ này có đặc điểm:

- Mùa đông tối như hầm, bật đèn cả ngày.

- Sàn ẩm, tường dễ mốc.

- Chăn ga lúc nào cũng lạnh ngắt.

- Mùa hè thì nóng, bí và phải bật điều hòa gần như 24/7.

Người già và trẻ nhỏ sống ở đây rất dễ mệt và hay ốm. Chỉ cần khách xem nhà bước xuống sân đi một vòng để nhìn hướng, họ sẽ rút ngay không do dự.

Kết: Nhà không thể trả lại – nên đừng đánh cược bằng “giảm giá”

Quần áo không hợp còn đổi được, nhà thì không. Một căn hộ bạn thấy “đắt quá” đôi khi lại là căn tốt – còn căn quá rẻ thường đang phản ánh sai lầm của người trước đó.

Đừng bị lóa mắt bởi chiêu “giảm sâu – tặng vàng – tặng nội thất”. Nhà đáng mua không phải nhà rẻ nhất, mà là nhà giúp bạn sống yên tâm mỗi ngày.