Chuột lẻn vào nhà, điềm báo bạn không ngờ tới

Chuột là loài gặm nhấm quen thuộc, nhưng khi xuất hiện trong nhà, nhiều người không khỏi lo lắng. Theo quan niệm dân gian và phong thủy, chuột vào nhà thường được coi là điềm báo, có thể mang cả ý nghĩa tích cực lẫn tiêu cực tùy hoàn cảnh.

Chuột vào nhà điềm báo gì?

Trong quan niệm dân gian, chuột là loài vật tinh ranh, nhạy bén, sinh sản nhanh và thường tìm đến những nơi có nguồn thực phẩm dồi dào. Vì vậy, sự xuất hiện của chuột trong nhà được xem là điềm báo với nhiều khía cạnh.

1. Điềm xui, cảnh báo hao hụt tài sản

Chuột thường ăn trộm thức ăn, phá hỏng đồ đạc, tài liệu hay các vật dụng quan trọng. Do đó, nhiều người tin rằng khi chuột xuất hiện, gia chủ cần cẩn trọng trong quản lý tài sản, tiền bạc. Một số quan niệm còn cho rằng chuột vào nhà có thể báo hiệu hao hụt tiền của hoặc gặp phải những rắc rối nhỏ trong công việc.

2. Mang bệnh tật, cảnh báo vệ sinh

Chuột là loài vật có thể mang mầm bệnh nguy hiểm như leptospirosis, dịch hạch hay các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Khi chuột xuất hiện, đây là lời nhắc nhở gia chủ nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bảo quản thực phẩm kỹ càng và kiểm tra các khu vực ẩm thấp - nơi chuột thường sinh sống.

3. Biểu hiện cho sự tinh khôn và thay đổi

Trong một số quan niệm khác, chuột cũng được xem là biểu tượng của sự nhanh nhẹn, tinh ranh và khả năng thích nghi. Chuột xuất hiện có thể là dấu hiệu nhắc nhở gia chủ nên linh hoạt, khéo léo trong xử lý công việc, mối quan hệ hay những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống.

4. Điềm báo theo vị trí chuột xuất hiện

Nếu chuột xuất hiện gần bếp hoặc khu vực cất giữ thực phẩm, đây được coi là dấu hiệu liên quan đến tài lộc, gia chủ cần quản lý chi tiêu cẩn thận.

Nếu chuột xuất hiện gần phòng ngủ, nhiều người tin rằng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Chuột xuất hiện gần cửa ra vào hoặc cửa sổ có thể là cảnh báo về những rắc rối, xáo trộn trong công việc hoặc cuộc sống hàng ngày.

Cách đuổi chuột hiệu quả

Dù chuột vào nhà mang điềm xui hay không, việc xuất hiện của chúng vẫn ảnh hưởng đến vệ sinh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Vì vậy, kiểm soát và xua đuổi chuột kịp thời là điều cần thiết. Dưới đây là một số phương pháp an toàn, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả cao mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

1. Giữ nhà cửa sạch sẽ, loại bỏ thức ăn thừa

Chuột thường xuất hiện ở những nơi có nguồn thực phẩm dễ tiếp cận. Để hạn chế chúng, bạn nên cất giữ thực phẩm trong hộp kín, dọn dẹp vụn rác và vệ sinh khu vực bếp, phòng ăn thường xuyên. Khi không còn nguồn thức ăn dễ lấy, chuột sẽ khó có lý do để xuất hiện trong nhà.

2. Bịt kín các lối ra vào

Kiểm tra các khe hở, lỗ nhỏ trong tường, cửa, sàn nhà và ống dẫn nước. Sử dụng vật liệu chắc chắn như thép, gỗ hoặc silicon để bịt kín, tránh chuột chui vào nhà qua những lối nhỏ này.

3. Sử dụng bẫy chuột hoặc tinh dầu đuổi chuột

Đặt bẫy lò xo hoặc bẫy dính là phương pháp truyền thống nhưng rất hiệu quả để bắt và tiêu diệt chuột. Bên cạnh đó, các loại tinh dầu như bạc hà, sả hay hạt tiêu cũng có tác dụng xua đuổi chuột nhờ mùi hương khiến chúng khó chịu, từ đó tránh xa khu vực sinh sống của bạn.

4. Nuôi mèo

Nếu trong gia đình không ai bị dị ứng với lông mèo, việc nuôi mèo là cách tự nhiên và hiệu quả để đuổi chuột. Mèo không chỉ xua đuổi mà còn có thể săn bắt chuột trực tiếp. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh, bạn nên chăm sóc và làm sạch mèo thường xuyên, đặc biệt khi ôm, vuốt ve hoặc cho mèo ngủ cùng giường.

