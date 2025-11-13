Loại bã đồ uống ai cũng bỏ đi lại là "bảo bối" của chuyên gia: Đặt 1 nắm vào góc nhà sẽ thấy thay đổi ngay

Trong cuộc sống, có không ít thứ tưởng như vô dụng và bị vứt bỏ mỗi ngày, nhưng nếu biết cách tận dụng, chúng lại có thể trở thành “trợ thủ đắc lực” trong chính ngôi nhà của bạn. Một trong số đó là bã cà phê – phần còn lại sau mỗi tách cà phê sáng, tưởng chỉ là phế phẩm, nhưng thực ra lại ẩn chứa nhiều công dụng bất ngờ trong việc khử mùi, làm sạch và làm mới không gian sống.

Ảnh minh họa

“Vũ khí khử mùi” tự nhiên có sẵn trong bếp

Theo chuyên trang Healthline, bã cà phê chứa hàm lượng nitơ cao, có khả năng loại bỏ khí lưu huỳnh – thành phần gây nên mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh, giày dép hoặc thùng rác. Khi kết hợp với cacbon, nitơ trong cà phê sẽ hấp thụ và trung hòa các phân tử gây mùi, thay vì chỉ tạm thời “che lấp” chúng.

Nhờ cấu trúc hạt xốp, bã cà phê còn hoạt động như một “miếng bọt biển khử mùi” tự nhiên – theo phân tích của The Spruce. Người dùng chỉ cần phơi khô bã cà phê, cho vào chén hoặc túi vải nhỏ rồi đặt trong tủ lạnh, tủ giày, nhà vệ sinh hay trong xe ô tô. Sau vài giờ, mùi hôi gần như biến mất, thay bằng hương cà phê nhẹ dịu, dễ chịu.

Nhiều gia đình còn đun sôi bã cà phê để hương thơm lan tỏa nhanh hơn. Một người dùng tại TP.HCM từng chia sẻ rằng, sau khi chiếc tủ đông trong nhà bị rút điện và bốc mùi, cô đã đặt bã cà phê vào bên trong tủ và đun thêm một nồi nhỏ trên bếp. Chỉ vài giờ sau, mùi khó chịu biến mất hoàn toàn, căn bếp lại thơm như quán cà phê sáng.

Lấy bã cà phê cho vào túi nhỏ hoặc đặt ở góc nhà, mùi hôi khó chịu sẽ được khử 1 cách hoàn toàn tự nhiên, không cần hóa chất (Ảnh minh họa)

Cọ rửa nồi chảo, làm sạch bếp – không cần hóa chất

Ngoài khả năng khử mùi, bã cà phê còn được nhiều chuyên gia, trong đó có Martha Stewart, khuyên dùng như chất tẩy rửa nhẹ cho nhà bếp. Các hạt cà phê có độ mài mòn tự nhiên, giúp đánh bật các vết bẩn cứng đầu trên nồi, chảo hay bếp kim loại mà không làm trầy xước bề mặt.

Cách làm rất đơn giản: Trộn 2 thìa bã cà phê với vài giọt nước rửa bát và một ít nước ấm, sau đó dùng miếng bọt biển mềm chà nhẹ. Với chảo chống dính, chỉ nên thao tác nhẹ tay để không làm hỏng lớp phủ. Cuối cùng, rửa lại bằng nước sạch và lau khô.

Với thớt gỗ, dao hay bát đĩa có mùi tanh, người dùng cũng có thể rắc ít bã cà phê, chà đều rồi rửa sạch. Không chỉ làm sạch, bã cà phê còn có tính kháng khuẩn nhẹ, giúp hạn chế vi khuẩn sinh sôi trên bề mặt trong môi trường ẩm.

Vì sao bã cà phê lại có tác dụng làm sạch?

Theo Homes & Gardens, bã cà phê chứa axit hữu cơ nhẹ và hợp chất phenol, có khả năng phân giải dầu mỡ và vết bẩn. Đồng thời, các hạt cà phê mịn hoạt động như chất mài tự nhiên – tương tự baking soda nhưng dịu hơn, an toàn hơn cho da tay.

Bên cạnh đó, cà phê còn chứa tannin và chất chống oxy hóa, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Chính nhờ sự kết hợp giữa tính xốp, nitơ và axit nhẹ, bã cà phê không chỉ khử mùi hiệu quả mà còn có thể làm sạch, làm sáng nhiều bề mặt trong nhà.

Tóm lại, từ tủ lạnh, bếp, giày dép cho đến xe ô tô – chỉ một nắm bã cà phê nhỏ cũng đủ khiến không gian sống trở nên trong lành và dễ chịu hơn. Không cần đến nước hoa xịt phòng hay chất tẩy rửa mạnh, chỉ với phần “bã bị bỏ quên” sau tách cà phê mỗi sáng, bạn đã có thể giữ ngôi nhà của mình luôn thơm sạch và thân thiện với môi trường.