Bức ảnh chụp căn phòng kì lạ của cô gái 28 tuổi, ai nhìn cũng "cạn lời"

Nuôi một chú mèo đã đủ khiến nhà cửa lông lá khắp nơi, huống hồ là 8 "boss". Chuyện mèo rụng lông, cào đồ, chạy nhảy lộn xộn là cảnh khó tránh. Thế nhưng cách một cô gái 28 tuổi sống tại Tây An (Trung Quốc) xử lý bài toán này lại khiến cộng đồng yêu nhà - yêu mèo không khỏi trầm trồ. Bức ảnh chụp không gian sống của cô và những chú mèo vì thế mà nhanh chóng viral khắp cõi mạng Trung Quốc. Ai nấy đều tò mò về không gian sống của cô. Để rồi khi nhìn tận mắt, thì họ phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Thay vì để mèo tự do khắp nhà, cô gái tách hẳn phần ban công sát phòng khách để cải tạo thành một căn phòng mèo rộng khoảng 10m². Không gian này vừa đủ để 8 chú mèo sinh hoạt, chơi đùa, phơi nắng, tách biệt với khu vực sinh hoạt chung của con người.

Đó là chưa kể việc dồn toàn bộ sinh hoạt của mèo vào một căn phòng riêng giúp giải quyết gần như triệt để các vấn đề như lông rụng, mùi, cát vương vãi hay mèo cào phá đồ đạc trong nhà. Công việc dọn dẹp cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ cần tập trung vào một khu vực cố định.

Ngoài đồ chơi mua sẵn, chủ nhà còn làm một cây trụ cao từ sàn lên trần bằng thân cây thật quấn dây thừng. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đáp ứng được bản năng leo trèo, vận động hay cào móng của mèo. Nhờ đó, 8 chú mèo có thể chạy nhảy, chơi đùa thoải mái hơn mà không cần xâm lấn sang không gian của con người.

Với số lượng mèo lớn, khu vệ sinh cũng được chủ nhà sắp xếp cẩn thận. Ngoài các khay cát thường, chủ nhà còn bố trí thêm khay cát tự động để giảm bớt công dọn dẹp hằng ngày. Nhờ vị trí ban công, việc thông gió cũng rất thuận tiện khi chỉ cần mở cửa sổ là mùi được giải tỏa nhanh chóng, không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt bên trong.

Đồ dùng cho mèo như thức ăn, pate, snack, dầu cá hay cát được sắp xếp gọn gàng trong một góc lõm gần cửa ra vào. Khi không dùng đến, chủ nhà chỉ cần kéo rèm che lại là tổng thể vẫn gọn gàng, không bị rối.

Không chỉ dành riêng cho mèo, căn phòng tận dụng từ ban công này vẫn giữ được tinh thần thư giãn. Chỉ cần đặt thêm một chiếc ghế nhỏ, chủ nhà có thể ngồi đọc sách, ngắm cảnh thành phố, phơi nắng cùng mèo, tận hưởng khoảnh khắc "chill". Sự tách biệt vừa đủ giúp con người và thú cưng có không gian riêng, nhưng vẫn luôn ở trong tầm mắt của nhau.

