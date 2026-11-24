Win William - người tạo trend “iPhone Kupi” có mặt tại TP.HCM mấy ngày vừa qua, xôn xao khắp mạng xã hội.

Những ngày gần đây, chuyện Win William - người nổi tiếng tạo trend “iPhone Kupi” tới TP.HCM viral khắp mạng xã hội.

Win William tặng iPhone ở Việt Nam gây chú ý

Trong loạt clip đăng tải nhân dịp đến Việt Nam, ngoài những nội dung trên đường phố và các màn tặng quà, nam TikToker này còn chia sẻ hai video ghi lại bữa ăn tại một hàng quán vỉa hè ở TP.HCM.

Win William đăng hẳn 2 clip chia sẻ cảnh thưởng thức món ăn này, khen ngon

Theo đó, món ăn mà anh lựa chọn là bánh canh cua, và một ly nước ép dưa hấu tại một tiệm thuộc phường Chợ Quán, TP.HCM. Đây là món ăn quen thuộc và nổi tiếng ở TP.HCM. Một tô bánh canh cua thường có nước dùng sánh, kết hợp cùng sợi bánh canh, thịt cua và các loại topping tùy quán. Địa điểm ăn uống cũng mang hình ảnh rất đặc trưng của hàng quán vỉa hè, với bàn ghế nhựa xanh đỏ, không gian bình dân và cách phục vụ gần gũi.

Cận cảnh bàn ăn

Nam TikToker hào hứng chia sẻ thêm (tạm dịch): “Tất cả những gì mình ăn trong chuyến đi Việt Nam lần này đều ngon cực”.

Riêng với món bánh canh cua này được Win William đăng tải tới hai lần. Tổng lượt xem của hai clip đã vượt mốc 10 triệu, thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng Việt Nam. Vốn là người nổi tiếng trên mạng xã hội, và cũng có lượng người hâm mộ nhất định ở Việt Nam nên chuyện nhà sáng tạo nội dung này ăn gì, đi những đâu nhận về nhiều sự quan tâm là điều dễ hiểu.

Tối 23/11, trên trang Facebook cá nhân có khoảng 17 triệu người theo dõi, Win William cũng đăng tải bài viết gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam và hứa hẹn sẽ sớm quay trở lại. Anh viết (tạm dịch): “Gửi tất cả mọi người ở Việt Nam,

Mình rất vui vì đã có cơ hội dành thời gian tại đất nước xinh đẹp của các bạn. Mình có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp qua cách mọi người chào đón mình. Sự tử tế ấy thực sự chạm đến trái tim mình.

Mình hứa sẽ sớm quay trở lại. Mình rất mong được chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ với mọi người và cho cả thế giới thấy Việt Nam tuyệt vời đến nhường nào.

Cảm ơn từ tận đáy lòng vì tất cả những nụ cười mà mọi người đã dành cho mình”.

Win William chia sẻ thêm ảnh chụp tại TP.HCM

Cho những ai chưa biết, Win William còn được biết đến với biệt danh “King of Live” hay “Vua livestream”, là nhà bán hàng online kiêm doanh nhân gốc Lào, hiện hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Thái Lan. Anh được nhiều cư dân mạng Việt Nam biết đến nhờ trend “iPhone Kupi”. Những video sử dụng giai điệu này để unbox iPhone từng phủ sóng TikTok, được nhiều người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng.

Hiện tại, livestream là một trong những hoạt động kinh doanh nổi bật của nam doanh nhân. Tài khoản TikTok của anh có hơn 30,6 triệu người theo dõi cùng hàng trăm triệu lượt thích. Các phiên livestream thường có quy mô lớn, bán nhiều mặt hàng và thu hút lượng người xem đông đảo.

Trên mạng xã hội, Win William thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống xa hoa, từ những chuyến du lịch, trang phục hàng hiệu, trang sức, kim cương đến siêu xe và chuyên cơ riêng. Anh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tặng quà giá trị cho người xem trong những phiên livestream.

Hiện chưa có con số chính thức về tổng tài sản ròng của Win William. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động livestream, các thương hiệu riêng và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, anh được xem là một trong những nhà sáng tạo nội dung kiêm doanh nhân có sức ảnh hưởng đáng chú ý tại thị trường Đông Nam Á.

Ảnh: FBNV, TikTok NV