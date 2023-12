BTS nhập ngũ vẫn khiến fan "bỏng mắt": 4 thành viên "bán nude", Jungkook khoe hình xăm hay V cạo râu quyến rũ hơn?

Tất cả các thành viên BTS hiện đã đi nhập ngũ và dành 1 cái hẹn tái hợp đầy đủ với fan vào năm 2025. Dù đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng nhưng các chàng trai nhà HYBE vẫn biết cách hâm nóng tên tuổi khi từng thành viên tung ra các sản phẩm solo hay mới đây nhất, cuốn sách ảnh của cả nhóm cũng vừa được phát hành.

BTS hiện đã đi nhập ngũ

" BEYOND THE STAGE’ BTS DOCUMENTARY PHOTOBOOK : THE DAY WE MEET" là tên cuốn sách ảnh mới nhất của BTS được phát hành trên hệ thống cửa hàng của Weverse. Những ấn phẩm đầu tiên đã được gửi đến fan vào ngày 15/12 vừa qua.

Dự kiến cuốn sách ảnh này sẽ khiến các ARMY (tên FC của BTS) rơi nước mắt vì nhớ về những hoài niệm cùng nhóm nhưng thay vào đó lại là... Một số fan đã thật sự "hú hồn" khi phúc lợi mà BTS gửi đến quá nóng bỏng.

Trưởng nhóm RM là người ít ảnh "mát mẻ" nhất

Tận 4 thành viên xuất hiện trong cuốn sách trong tình trạng "bán nude", đó chính là trưởng nhóm RM và bộ ba em út Jimin - V - Jungkook. Đây là những khoảnh khắc ở hậu trường khi mà các chàng trai đang trang điểm, thay trang phục để chuẩn bị cho buổi diễn.

Visual khó cưỡng của Jimin

Jungkook lộ hình xăm cá tính

V vừa quyến rũ vừa tinh nghịch

Với những hình ảnh bỏng mắt như vậy, cuốn sách ảnh mới của BTS dự kiến sẽ cháy hàng trong thời gian tới.