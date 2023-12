Những ca khúc cũ của BTS bất ngờ lọt top BXH Billboard sau nhiều năm ra mắt

Trên BXH Billboard tuần này, Spring Day - ca khúc chủ đề trong album WINGS của BTS - đã bất ngờ lọt top ở vị trí thứ 5. Chưa dừng lại ở đó, Outro: Tear cũng có màn ra mắt ấn tượng ở vị trí thứ 22. Điều này khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên khi cả hai ca khúc đều đã được BTS phát hành cách đây 5-6 năm.

Đây cũng là lần đầu tiên những ca khúc này xuất hiện trên BXH của Billboard kể từ khi ra mắt công chúng. Có thể thấy, BTS hoàn toàn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới khán giả toàn cầu khi vẫn liên tục thu hút sự chú ý dù đã ngừng hoạt động nhóm trong một năm qua.

Ngoài ra, một loạt ca khúc cũ khác cũng tái xuất hiện trên BXH Doanh thu Kỹ thuật số toàn cầu, bao gồm Spring Day giữ vị trí đầu bảng, tiếp theo là Outro: Tear ở vị trí á quân. Ngay cả ca khúc chủ đề trong album đầu tay mang tên No More Dream cũng xuất hiện trên BXH này ở vị trí thứ 6, Louder than Bombs trong album Map of the soul: 7 giữ vị trí thứ 8.

(Ảnh: Bighit Music)

Các thành viên BTS cũng tạo nên một làn sóng trên nhiều BXH Billboard với tư cách nghệ sĩ solo. Cụ thể, GOLDEN của Jungkook tiếp tục leo lên vị trí 41 trên BXH Billboard 200 tuần này. Ca khúc chủ đề Standing Next to You đạt vị trí thứ 99 trên Hot 100. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp Jungkook trụ hạng trên cả hai bảng xếp hạng uy tín này.

Album FACE của Jimin cũng ghi dấu ấn khi ca khúc Like Crazy xếp hạng 94 trên BXH Toàn cầu (trừ Mỹ) và vị trí 175 trên BXH Toàn cầu 200. Layover của V cũng đảm bảo vị trí 43 trên BXH Album hàng đầu, trong khi đó ca khúc Love Me Again đạt vị trí 179 trên BXH Toàn cầu (trừ Mỹ).

Sự hồi sinh bất ngờ của các ca khúc cũ được cho là cách những người hâm mộ hành động nhằm thể hiện tình cảm và sự trung thành của mình khi các thành viên BTS nhập ngũ. Trước đó, Spring Day của nhóm cũng trở lại BXH iTunes ở 83 quốc gia ngay sau khi hai thành viên cuối cùng Jimin và Jungkook bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc.