Knet chọn hit đỉnh nhất của từng thế hệ idol: Cả BTS và BLACKPINK đều biến mất

Cư dân mạng Hàn chọn “bài hát đỉnh nhất của từng thế hệ idol”

Gần đây, trên các diễn đàn tại Hàn Quốc rộ lên topic bàn luận về “bản hit đỉnh nhất của từng thế hệ idol". Dù âm nhạc là gu riêng của từng người, nhưng dựa trên một số tiêu chí về thành tích nội địa hay khả năng lan toả mà có nhiều sản phẩm được gọi là “pick của công chúng". Chủ đề kể trên thu hút sự quan tâm của nhiều người, mang về loạt ý kiến trái chiều xoay quanh các đại diện được cư dân mạng Hàn lựa chọn.

Knet chọn 8 ca khúc “đỉnh nhất của từng thế hệ", chia theo nghệ sĩ nam - nữ

Theo đó, có 8 ca khúc được cho là “đỉnh nhất của từng thế hệ", chia theo nghệ sĩ nam - nữ bao gồm: Gen 1: H.O.T - Candy, Fin.K.L - Eternal Love; Gen 2: BIGBANG - Lies, Wonder Girls - Tell Me; Gen 3: EXO - Growl, TWICE - Cheer Up; Gen 4: TXT - Sugar Rush Ride, NewJeans - Hype Boy.

Tranh cãi không dứt vì BLACKPINK và BTS không góp mặt

8 ca khúc được lựa chọn đều là những bản hit nổi bật của Kpop, là bước tiến sự nghiệp của các nghệ sĩ góp mặt. Tuy nhiên, một số đại diện lại không thuyết phục được phần đông khán giả. Nhất là 2 ca khúc đại diện gen 3. Với sự bùng nổ của BTS và BLACKPINK, dường như khi nhắc tới Kpop những năm gần đây, hai cái tên này sẽ được khán giả nhớ đến đầu tiên. Thế nhưng bài hát “đỉnh nhất" lại thuộc về EXO - Growl và TWICE - Cheer Up khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Xét về thành tích, BTS sở hữu 2 siêu hit Spring Day và Dynamite với thành tích choáng ngợp

Xét về mặt thành tích, BTS sở hữu Spring Day là bài hát của nhóm nam trụ hạng lâu nhất trên MelOn kể từ thời điểm ra mắt năm 2016, được gọi là hit quốc dân đầu tiên của BTS. Nhóm nam toàn cầu “phá đảo" từ nội địa ra quốc tế với thành tích âm nhạc choáng ngợp, khó nghệ sĩ nào vượt qua. Dynamite phát hành 2020 chính là “cú nổ" đúng nghĩa của BTS. Nhiều fan cho rằng, 2 bài hát này mới xứng đáng với danh xưng “hit đỉnh nhất gen 3”. Ngoài ra, iKON với Love Scenario cũng là một đối thủ đáng gờm khi nói về thành tích nội địa, việc xác định Growl đại diện cho nhóm nam Kpop gen 3 không thuyết phục.

DDU-DU DDU-DU của BLACKPINK đã cán mốc 2,1 tỷ view nhưng lại không được Knet "ưu ái"

BLACKPINK lại là một trường hợp khó nói. 4 cô gái YG chinh phục từng cột mốc thành tích, bước lên vị thế “nhóm nữ số 1 thế giới" nhưng chưa bao giờ đạt Daesang trong nước. Theo đó, các sản phẩm của BLACKPINK bùng nổ trên phạm vi toàn cầu nhưng lại “về sau" TWICE ở những năm đầu ra mắt. Ca khúc Cheer Up chính là “pick của công chúng" không thể bàn cãi. Do đó, rất khó để xác định đâu là bài hát của nhóm nữ được dân Hàn yêu thích nhất.

Cheer Up - TWICE chính là “pick của công chúng" không thể bàn cãi

Về phần gen 4, NewJeans với thành tích áp đảo của bài hát debut Hype Boy được công nhận là “bản hit hàng đầu. Thế nhưng TXT và Sugar Rush Ride lại khiến dân tình hoài nghi. So về độ nổi tiếng, có thể dễ dàng thấy sự chênh lệch. Những năm gần đây, các nhóm nam dần đánh mất sức ảnh hưởng, về độ phổ biến đều thua thiệt so với loạt nhóm nữ hàng đầu như NewJeans, IVE,... TXT cũng không ngoại lệ. Nhìn chung, boygroup gen 4 vẫn làm tốt mảng doanh thu, nhưng với nhạc số và tạo xu hướng lại không thể bằng nhóm nữ. Nói cách khác, Sugar Rush Ride và cả TXT đều chưa “thoát vòng" fandom để có thể gọi là “hit đỉnh nhất thế hệ".

NewJeans với thành tích áp đảo của bài hát debut Hype Boy được công nhận là “bản hit hàng đầu"

Sugar Rush Ride và cả TXT đều chưa “thoát vòng" fandom để có thể gọi là “hit đỉnh nhất thế hệ"

Phản hồi bài viết:

- Nhìn TXT mới cảm nhận rõ idol nam gen 4 flop đến mức nào.

- Không phải Growl mà là Dynamite chứ?

- Không có cả BTS lẫn BLACKPINK, bình chọn này có vấn đề à?

- Growl hot thật nhưng không đến mức được gọi là hit đỉnh nhất nhé.

- Có thể không công nhận TWICE ở quốc tế nhưng TWICE nội địa vẫn là pick của công chúng. Tranh cãi cái gì?

- BLACKPINK làm mưa làm gió ở đâu thì vẫn thiếu một chút ở Hàn.

- BXH này có ai nổi tiếng hơn BTS và BLACKPINK à?

- Fan SM chiếm đóng Pann ghê thật. Bỏ qua Spring Day và Dynamite rồi cho Growl vào mới vớ vẩn chứ.

- Gen 4 nhóm nam vẫn không có đại diện nào thuyết phục.

- Growl so về thành tích còn thua Love Scenario.

- Về gen 3 thì có nhiều bài hát đỉnh hơn nhé.