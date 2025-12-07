BS Harvard nói đây là 5 bí quyết giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi, uống nước chanh chễm chệ đầu bảng

Hóa ra việc ngăn chặn hoặc đảo ngược quá trình lão hóa không phải là điều không thể! Chỉ cần thay đổi một vài thói quen hàng ngày cũng có thể giúp bạn trông trẻ hơn 10 tuổi! Gần đây, BS David Sinclair (một nhà sinh vật học đồng thời là một nhà nghiên cứu về chống lão hóa, Trường Y Harvard), đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Mỹ Business Insider: Ông đã cố gắng thay đổi những thói quen lối sống hình thành trong 10 năm qua để làm chậm quá trình lão hóa. Kể từ đó, ông nhận thấy tuổi sinh học của mình đang giảm dần.

Kết quả kiểm tra độ tuổi sinh học gần đây cho thấy, Sinclair, 54 tuổi, trẻ hơn tuổi thật 10 tuổi. Điều này là do, ngoài việc tuân thủ chế độ ăn chay, nhịn ăn gián đoạn và kiêng rượu, anh còn duy trì 5 thói quen sống lành mạnh trong 10 năm qua, "đảo ngược quá trình lão hóa" thành công. 5 thói quen đó là:

BS David Sinclair.

1. Uống nước chanh vào buổi sáng

Nhiều người coi chanh là "siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe và giảm cân" vì chúng giàu vitamin C, có tác dụng chống lão hóa, giảm cholesterol, hấp thụ canxi và ngăn ngừa sỏi thận. Về phần Sinclair, anh có thói quen uống nước chanh vào buổi sáng để bổ sung nước cho cơ thể và tăng tốc độ trao đổi chất.

Tuy nhiên, nước chanh có một nhược điểm chết người: Các chất axit trong đó có thể làm ố vàng răng và ăn mòn men răng. Vì vậy, khi uống nước chanh, tránh cho quá nhiều, nên pha thật loãng. Hãy dùng ống hút và không đánh răng ngay sau đó để giảm thiểu thiệt hại.

2. Ăn phô mai có chứa polyphenol

Sinkley cũng cho biết, anh đã tiêu thụ nguồn polyphenol dồi dào thông qua phô mai trong suốt 15 năm qua. Polyphenol có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và duy trì sức khỏe làn da. Khi kết hợp với vitamin C và vitamin E, chúng sẽ tăng cường tác dụng chống oxy hóa. Ngoài phô mai, polyphenol còn được tìm thấy trong rượu vang đỏ, trà xanh và trái cây, rau củ.

3. Uống trà xanh

Vì trà xanh có hàm lượng polyphenol cao, uống trà xanh khi bụng đói dễ gây khó chịu đường tiêu hóa. Hơn nữa, trà xanh có chứa caffeine, vì vậy tốt nhất nên uống ít trà sau buổi trưa để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Liên minh Châu Âu khuyến cáo, người trưởng thành nên giới hạn lượng tiêu thụ hàng ngày ở mức 800mg catechin và không uống quá 3,5 lít trà xanh mỗi ngày.

4. Súc miệng bằng dầu dừa

Trong báo cáo, Sinclair cũng đề cập rằng anh sử dụng một phương pháp gọi là "súc miệng bằng dầu", súc miệng bằng dầu dừa để duy trì sức khỏe răng miệng và cải thiện hệ vi sinh vật đường miệng. Vì nhiều vi khuẩn tích tụ trong miệng qua đêm, việc súc miệng bằng dầu dừa vào buổi sáng tận dụng độ bám dính cao của dầu để dễ dàng loại bỏ vi khuẩn trong miệng, đạt được hiệu quả loại bỏ vi khuẩn và giải độc.

Nhiều người nổi tiếng như Dung Tổ Nhi cũng đã áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên cần nói thêm, hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu khoa học quy mô lớn nào chứng minh cho tuyên bố này.

5. Đứng khi làm việc

Sinclair có một chiếc bàn đứng trong cả văn phòng và nhà riêng tại Harvard. Nhóm nghiên cứu bệnh tiểu đường tại Đại học Leicester ở Anh đã công bố một nghiên cứu, chỉ ra rằng một người ngồi càng lâu mỗi ngày thì lượng đường trong máu và lipid máu càng cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đứng có thể giúp đốt cháy nhiều calo hơn, cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và co cơ để cải thiện lưu thông máu, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mặc dù đứng khi làm việc mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc đứng quá lâu có thể gây áp lực lên lưng dưới và chân, dễ dẫn đến các vấn đề như đau lưng dưới, viêm cân gan chân và giãn tĩnh mạch. Phương pháp lý tưởng là đứng 4 tiếng và ngồi 4 tiếng trong một ngày làm việc 8 tiếng, đồng thời thường xuyên thay đổi tư thế.

