Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư phổ biến và thường bị bỏ qua ở giai đoạn sớm. Đáng ngạc nhiên, trước khi cảm thấy đau hoặc khó chịu, cơ thể đã gửi đi những tín hiệu cảnh báo rõ rệt thông qua ngoại hình mà nhiều người thường bỏ qua hoặc mới nghe lần đầu. Những thay đổi này là hậu quả của sự rối loạn hormone do khối u gây ra.

Đây là 7 thay đổi sớm nhất về ngoại hình khi ung thư tuyến giáp "ghé thăm", cần phải tự kiểm tra ngay lập tức xem bạn có hay không:

1. Xuất hiện khối u hoặc nốt sần cứng ở cổ

Đây là dấu hiệu cơ bản và rõ ràng nhất trên ngoại hình, xuất hiện ở vùng trước cổ (dưới yết hầu). Khối u do ung thư thường là một nốt cứng, cố định, ít di chuyển khi nuốt. Bất kỳ sự xuất hiện mới hoặc sự phát triển nhanh chóng nào của nốt sần đều cần được kiểm tra ngay lập tức.

2. Sưng phù hoặc biến dạng vùng cổ

Ngoài nốt sần, toàn bộ vùng cổ có thể xuất hiện tình trạng sưng nhẹ, phù nề, khiến cổ trông dày hơn hoặc bị biến dạng. Sự sưng này có thể do khối u lớn hoặc do hạch bạch huyết bị sưng ở vùng cổ và xương đòn, là dấu hiệu khối u đang lan rộng.

3. Phù nề vùng mặt và quanh mắt

Ung thư tuyến giáp có thể gây rối loạn hệ thống bạch huyết hoặc nội tiết, dẫn đến tình trạng sưng hoặc phù nhẹ ở vùng mặt, đặc biệt là quanh mắt và má. Sự phù nề này khiến khuôn mặt trông tròn hơn, sưng húp hoặc mệt mỏi hơn bình thường, là một thay đổi ngoại hình rõ rệt.

4. Thay đổi cấu trúc móng tay

Móng tay có thể trở nên giòn, dễ gãy, hoặc tách khỏi nền móng (Móng tay Plummer). Hiện tượng móng tay bị tách ra, đặc biệt là ở móng tay cái và móng tay trỏ, là một dấu hiệu ngoại hình thường thấy khi hormone tuyến giáp bị rối loạn do bệnh lý.

5. Da khô, tái nhợt và thô ráp bất thường

Khi ung thư tuyến giáp gây ra suy giáp thứ cấp, tốc độ chuyển hóa của cơ thể chậm lại. Da trở nên khô, tái nhợt và thô ráp bất thường, mất đi độ đàn hồi và có thể trông dày hơn. Màu da đôi khi chuyển sang hơi vàng, là một thay đổi ngoại hình tinh tế.

6. Rụng tóc nhiều và tóc khô xơ

Sự rối loạn hormone tuyến giáp do ung thư có thể dẫn đến rụng tóc lan tỏa trên toàn bộ da đầu. Tóc trở nên khô, xơ xác và dễ gãy, làm thay đổi đáng kể ngoại hình của mái tóc. Đây là một thay đổi ngoại hình tinh tế nhưng dai dẳng mà nhiều người bỏ qua.

7. Tăng hoặc giảm cân không giải thích được

Sự tăng cân (do suy giáp thứ cấp) hoặc giảm cân nhanh chóng (do cường giáp thứ cấp) không rõ nguyên nhân, không liên quan đến chế độ ăn kiêng hay tập luyện, là một thay đổi ngoại hình toàn diện đáng chú ý. Đây là hậu quả trực tiếp của việc hormone tuyến giáp bị rối loạn, ảnh hưởng đến tốc độ chuyển hóa cơ bản của cơ thể.

Những dấu hiệu ung thư tuyến giáp quan trọng khác không được bỏ qua

Bên cạnh các thay đổi ngoại hình trên, có những dấu hiệu quan trọng khác cảnh báo khối u tuyến giáp đã phát triển, cần phải được lưu ý:

- Khó nuốt dai dẳng do khối u chèn ép thực quản.

- Đau cổ hoặc đau họng không rõ nguyên nhân.

- Khó thở hoặc cảm giác bị nghẹn.

- Khàn giọng kéo dài, thay đổi bất thường.

Việc chú ý đến các dấu hiệu này, kết hợp với tầm soát bằng siêu âm tuyến giáp, là cách tốt nhất để nắm bắt cơ hội phát hiện và điều trị sớm ung thư tuyến giáp.