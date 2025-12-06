Một huấn luyện viên thể hình bị ung thư phổi dù chăm tập thể dục mỗi ngày: Hóa ra các thói quen của anh là thứ khiến khối u phát triển dữ dội

Một người đàn ông 46 tuổi tên A Nhân là huấn luyện viên thể hình. Mỗi sáng, A Nhân đều chạy bộ, tập tạ, ăn uống kỷ luật và giữ tỉ lệ mỡ cơ thể quanh mức 12%.

Bạn bè nhìn vào đều nghĩ: "Người như thế này thì bệnh tật kiểu gì được!".

Nhưng rồi, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện vùng mờ bất thường trên phổi của anh. Kết quả sinh thiết sau đó khiến tất cả sững sờ: A Nhân mắc ung thư tuyến phổi, dù đang ở giai đoạn sớm.

Câu hỏi anh liên tục lặp lại là: "Tôi sống lành mạnh như vậy, tại sao vẫn bị ung thư?" .

Và câu trả lời lại nằm ở những điều mà rất nhiều người trong chúng ta cũng đang… bỏ qua, thậm chí xem nhẹ mỗi ngày.

Tập luyện mỗi ngày không thể "bù đắp" cho thiếu ngủ kéo dài

Sức khỏe không phải chỉ dựa vào một nỗ lực riêng lẻ mà là sự tích lũy lâu dài từ nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Bác sĩ chuyên khoa huyết học - ung thư Lộ Kế Đỉnh phân tích rằng, trong 30 năm hành nghề, ông gặp nhiều người "bề ngoài trông rất khỏe mạnh", nhưng ngủ không đủ, stress cao, nhịp sống lệch lạc, khiến cơ thể thực chất luôn ở ngưỡng sụp đổ, và cuối cùng phát bệnh: "Không hút thuốc mà vẫn bị ung thư phổi, không uống rượu mà bị ung thư gan, sinh hoạt bình thường mà bị ung thư tuyến tụy".

Bác sĩ Lộ nhấn mạnh, sức khỏe phải được xây dựng từ những chi tiết nhỏ hằng ngày, giống như đầu tư dài hạn: Cần thời gian và sự duy trì. Khi ngủ, cảm xúc, ăn uống, sinh hoạt. Bất kỳ khâu nào bị thiếu sót kéo dài đều có thể biến thành gánh nặng khó chịu đựng nổi.

Trong trường hợp của A Nhân, anh nhiều năm chỉ ngủ khoảng 5 tiếng mỗi đêm, nghĩ rằng tập thể dục sẽ "bù đắp" phần thiếu ngủ. Thực tế, điều đó khiến cơ thể luôn trong trạng thái quá tải và áp lực. Sức khỏe không phải "học giỏi môn thể dục" là xong, mà cần tất cả các thói quen lành mạnh cùng cộng lại.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Cancer chỉ ra rằng:

Người ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ ung thư cao hơn tới 41%

Nếu tổng thời gian ngủ dưới 7 tiếng, nguy cơ tăng lên đến gần 70%

Giấc ngủ không chỉ đơn giản là "nghỉ ngơi" - đó là lúc cơ thể sửa chữa ADN, phục hồi tế bào và kích hoạt hệ miễn dịch. Khi ngủ không đủ, các cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể dần bị vô hiệu hóa.

Đặc biệt, việc thức khuya làm suy giảm hormone melatonin – một chất có tác dụng điều hòa nhịp sinh học, chống oxy hóa và ức chế sự phát triển bất thường của tế bào. Khi melatonin suy giảm – hệ miễn dịch mất đi một lớp "lá chắn" quan trọng.

Stress âm thầm tích tụ - thứ "phân bón" màu mỡ cho tế bào ung thư

Bạn có thể không khóc, không la hét, không suy sụp…

Nhưng nếu cơ thể bạn luôn trong tình trạng căng như dây đàn, não bộ không bao giờ được nghỉ thì bạn đang sống trong stress mãn tính.

Khi tình trạng này kéo dài, cơ thể liên tục tiết ra các hormone căng thẳng như adrenaline và noradrenaline. Những chất này, khi gắn vào thụ thể của tế bào ung thư, có thể vô tình kích thích khối u phát triển nhanh hơn, tăng khả năng xâm lấn và di căn.

Bên cạnh đó, stress làm đảo lộn sự cân bằng của hệ miễn dịch: Các tế bào có nhiệm vụ tiêu diệt tế bào ung thư bị suy yếu; Các tế bào thúc đẩy viêm và rối loạn tăng sinh lại gia tăng...

Cơ thể lúc này giống như một "mảnh đất bỏ hoang", nơi các tế bào bất thường có cơ hội sinh trưởng mà không bị ngăn chặn.

Ăn nhiều đường - nhiều chất béo: âm thầm "tiếp sức" cho khối u

Nhiều người nghĩ rằng: "Tôi tập luyện rồi thì ăn chút ngọt, chút béo cũng không sao".

Nhưng các nghiên cứu cho thấy, lượng đường và chất béo cao có thể làm tăng tích tụ glycogen trong phổi - một nguồn năng lượng lý tưởng cho tế bào ung thư sinh sôi.

Thực phẩm tinh chế, đồ uống ngọt, bánh kẹo, món chiên rán… làm đường huyết tăng vọt, kéo theo phản ứng insulin dồn dập. Lâu dần, môi trường bên trong cơ thể trở nên mất cân bằng, viêm âm ỉ. Đây chính là "mảnh đất màu mỡ" cho nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Điều đó đồng nghĩa với việc: Ngay cả khi ngoại hình bạn "trông rất khỏe", nội tạng vẫn có thể đang gánh chịu những tổn thương thầm lặng vì thói quen ăn uống thiếu kiểm soát.

Sự thật đáng sợ: Rất nhiều người "trông khỏe" nhưng bên trong đã bắt đầu đổ vỡ. Bác sĩ Lộ Kế Đỉnh cho biết:

Trong suốt 30 năm hành nghề, ông không gặp ít người: Không hút thuốc nhưng vẫn bị ung thư phổi; Không uống rượu nhưng bị ung thư gan; Sinh hoạt "có vẻ bình thường" nhưng lại mắc ung thư tụy.

Điểm chung của những người này là: Thiếu ngủ, stress kéo dài, sức khỏe tinh thần suy kiệt trong nhiều năm.

Sức khỏe không sụp đổ trong một ngày. Nó bị bào mòn mỗi đêm thức khuya, mỗi lần căng thẳng nuốt vào lòng, mỗi bữa ăn cho qua loa và mỗi lần bạn nói: "Thôi ráng thêm chút nữa…".

Có lẽ sau tất cả, điều chúng ta nên học không phải là "tập thêm"

Mà là ngủ sâu hơn - sống chậm lại - yêu cơ thể mình đủ nhiều.

Tập 1 tiếng mỗi ngày là tốt.

Nhưng 23 tiếng còn lại bạn sống ra sao mới là điều quyết định sức khỏe thật sự.

Và có lẽ, bài học đau lòng từ câu chuyện của A Nhân không chỉ dành cho riêng anh, mà cho tất cả những người đang nghĩ rằng:

"Mình còn trẻ, còn khỏe… chắc không sao đâu."