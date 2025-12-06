Thoát biến chứng nguy hiểm nhờ phát hiện sớm u trung thất

Bệnh nhân T.V.Q. (38 tuổi, Bắc Ninh) xuất hiện khó thở, đau ngực, tê tay phải và nhiều lần giật mình khi ngủ. Kết quả chụp CT và MRI cho thấy khối u kích thước khoảng 33x90x32 mm, nằm sát cột sống D7-D11, được chẩn đoán u trung thất sau theo dõi u thần kinh.

Đánh giá đây là vị trí u sâu, tiếp giáp nhiều cấu trúc quan trọng như tĩnh mạch đơn, bó mạch thần kinh liên sườn, nhu mô phổi và thực quản, ekip phẫu thuật do BSCKII. Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện đã lựa chọn kỹ thuật nội soi để tiếp cận và bóc tách khối u. Sau 3 giờ, u được loại bỏ hoàn toàn, phổi nở tốt, không rò khí và không chảy dịch bạch huyết. Sau 5 ngày, bệnh nhân hồi phục ổn định.

Theo BSCKII. Nguyễn Mạnh Hùng, u trung thất sau nằm gần nhiều mạch máu lớn và thần kinh quan trọng nên phẫu thuật nội soi đòi hỏi thao tác tỉ mỉ để tránh nguy cơ tràn máu - khí màng phổi, tổn thương tủy sống, ống ngực, thực quản hoặc rò bạch huyết. Việc can thiệp kịp thời giúp người bệnh tránh nguy cơ chèn ép thần kinh, suy hô hấp và các biến chứng đe dọa tính mạng.

U trung thất có thể lành tính hoặc ác tính và thường phát triển âm thầm. Khi khối u lớn, người bệnh có thể gặp khó thở, đau ngực, ho kéo dài, tê bì hoặc sụt cân. Trường hợp ác tính, u có thể xâm lấn tim, phổi, màng tim và mạch máu lớn.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi có triệu chứng kéo dài hoặc bất thường ở lồng ngực cần khám sớm để phát hiện và xử trí kịp thời.